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مدراء فرق الفورمولا واحد يرغبون بتجارب شتوية أطول في 2022

من قبل:
, محرر

عبر عدد من مدراء فرق الفورمولا واحد عن رغبتهم برفع عدد أيام التجارب الشتوية قبل تطبيق حزمة القوانين التقنية الجديدة في 2022.

مدراء فرق الفورمولا واحد يرغبون بتجارب شتوية أطول في 2022

تم خفض عدد أيام التجارب الشتوية قبل موسم 2021 إلى ثلاثة فقط، أقيمت على أرض حلبة البحرين الدولية - التي ستستضيف الجولة الافتتاحية - وذلك ضمن السعي لخفض التكاليف على الفرق.

لكنّ القوانين التقنية الجديدة المقبلة لموسم 2022 ستكون جذرية ومختلفة تماماً، ما يعني أن الفرق ستكون بحاجة للمزيد من الوقت مع السيارات الجديدة.

ويرى فرانز توست مدير فريق ألفا تاوري أن التجارب الشتوية لثلاثة أيام في البحرين أمر إيجابي، مشيراً إلى الظروف الجوية المثالية مقارنة بحلبة برشلونة التي كانت تستضيف التجارب الشتوية سابقاً، لكنه بالمقابل أكد على ضرورة رفع عدد الأيام للموسم المقبل.

فقال: "كانت تجارب إيجابية في البحرين، وكانت الظروف الجوية جيدة خلال صباح يومي الجمعة والسبت، لكنها ساءت مساء الجمعة".

وأكمل: "بالمقابل، برشلونة حلبة صعبة للغاية في مثل هذا الوقت من العام، لناحية برودة الجوّ".

وأردف: "لكن للعام المقبل، لا أعتقد أن ثلاثة أيام ستكون كافية للتجارب الشتوية".

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من جهته، يتفق أوتمار زافناور مدير فريق أستون مارتن مع رأي توست، مشيراً إلى أهمية انتقاء حلبة ووقت يتناسبان مع القوانين الجديدة في 2022.

فقال: "كما أوضح فرانز، ستكون لدينا سيارات جديدة بالكامل في الموسم المقبل، ويجب علينا أخذ ذلك بعين الاعتبار حيال طول التجارب الشتوية".

وأكمل: "أعتقد أن ثلاثة أيام لهذا الموسم مع الجائحة وعواقبها لتخفيض النفقات وتكاليف التطوير، أمر جيد".

وأردف: "لكن ما زال أمامنا اتخاذ القرار حيال ما سنقوم به للموسم المقبل حيال هذه المسألة".

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وقد عبر بعض السائقين كذلك عن رغبتهم برفع عدد أيام التجارب الشتوية للموسم المقبل، نظراً للاختلاف المتوقع في خصائص السيارات.

حيث قال جورج راسل سائق ويليامز: "أعتقد أن المزيد من التجارب أمر إيجابي للجميع، وخفض عدد أيامها سيضرّ الجميع".

وأكمل: "أعتقد أن الموسم المقبل سيمثل تغييراً كبيراً في القوانين، ومن المهم أن نحظى بستة أيام على الأقل".

واختتم: "لكن ومع ثبات القوانين لاحقاً يمكننا خفض عدد الأيام إلى ثلاثة أو أربعة، أعتقد أنه رقم مناسب".

جورج راسل، ويليامز

جورج راسل، ويليامز

تصوير: صور موتورسبورت

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