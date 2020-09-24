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مدراء فرق الفورمولا واحد يدعمون تدوير السباقات بين المواسم

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مدراء فرق الفورمولا واحد يدعمون تدوير السباقات بين المواسم

دعم مدراء فرق بطولة العالم للفورمولا واحد فكرة تدوير الروزنامة في المستقبل، وذلك من أجل ضخّ بعض الأحداث الجديدة في كلّ عام.

أظهر نجاح جائزة توسكانا الكبرى في موجيللو المكاسب التي يُمكن للفورمولا واحد تحقيقها عبر زيارة حلبات جديدة عوضًا عن الالتزام بذات الحلبات في كلّ عام.

وكسبت فكرة خلط روزنامة الفورمولا واحد عامًا بعام الكثير من الزخم، على أن تجد بعض الأحداث طريقها إلى الروزنامة كلّ بضعة مواسم.

بل طرح كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل فكرة اعتماد جوائز كبرى "دعويّة" كي تقيم الفورمولا واحد بعض الجولات الفريدة المميّزة.

واعترف توتو وولف مدير فريق مرسيدس بأنّ خلط الروزنامة كلّ عام سيكون بالأمر الرائع للفورمولا واحد.

وعندما سُئل إن كان تدوير الروزنامة بالأمر الذي يجب تبنّيه، قال وولف: "أجل، أعتقد بأنّ هذه فكرة جديدة مثيرة للاهتمام برزت نتيجة الحاجة لإقامة المزيد من السباقات ضمن حقبة كورونا هذه، وهي مثيرة للاهتمام".

وأضاف: "يُمكنكم رؤية المزيد من التأثّر العالي. تصل الفرق وهي لا تملك الكثير من المعلومات حول هذه الحلبات، ويُمكنكم رؤية اختلاف الأداء بالمقارنة مع حلبة ذهبنا إليها مرارًا".

وأكمل: "تصل إلى نوربورغرينغ أو سيلفرستون فإنّك تذهب إلى هناك كلّ عام لذا لا يُمكنك تحسين أدائك كثيرًا عبر اعتبار أفكار مبتكرة أو مرونة في التفكير".

بدوره قال غونتر شتاينر مدير فريق هاس أنّ مثال موجيللو يُعدّ دليلًا على مدى جودة الحلبات الجديدة للفورمولا واحد، حيث يعتقد بأنّ ضمّ هكذا حلبات بشكلٍ دائمٍ لن يُجدي نفعًا.

وقال: "لا أعلم إن كان السباق حماسيًا لأنّه جديد، أم أنّه سيكون حماسيًا كلّ عام. لو قمنا بتدوير هذه السباقات، فسيكون هناك بعض التجديد كلّ عام. أدعم ذلك بالكامل".

وأضاف: "أحبّ التغيير، إن قمت بذات الأمر فإنّك تعلم النتيجة مسبقًا في كلّ مرّة، يُمكن توقّعها أكثر. أعتقد بأنّه من الرائع تدوير السباقات إن كان ذلك ممكنًا من الناحية التجاريّة".

واختتم: "بالنظر إلى ما حدث في موجيللو، فإنّني أتطلّع قدمًا الآن لحلبات نوربورغرينغ، وبورتيماو وإيمولا".

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