مدراء فرق الفورمولا واحد يدعمون دومينيكالي "الشخص الجيد" لمنصب الرئيس التنفيذي

تم تأكيد تعيين مدير فريق فيراري السابق بالمنصب الجديد بعد، بعد أن أشارت مصادر مطلعة على كواليس البطولة إلى أن الخطة تقضي ببدء عمله مع الموسم المقبل، بينما سيواصل كاري العمل ضمن منصب مختلف (رئيس غير تنفيذي).

وتقلّد دومينيكالي صاحب الـ 55 عاماً عدة مناصب منذ أن ترك العمل مع فيراري في 2014، حيث يحتل حالياً منصب المدير التنفيذي لدى لامبورغيني.

حيث قال كريستوفر هورنر مدير فريق ريد بُل: "يبدو أن الأخبار المتعلقة بدومينيكالي كسرّ مكشوف. إن تقلّد المنصب فإنني أعتقد أن ذلك أمر رائع للرياضة. إنه أحد الأشخاص الجيدين، كما نافسنا ضده عندما كان مديراً لفريق فيراري".

وأكمل: "إنه يمتلك الكثير من المصداقية، كما كان متسابقاً ومشاركاً، وهو يفهم طبيعة سير العمل. من الواضح أنه أمضى وقته في الجانب التجاري للبطولة خلال السنوات الأخيرة. وهو يقوم بعمل رائع مع لامبورغيني، وأعتقد أنه سيكون إضافة رائعة للفورمولا واحد".

ولا تعتري هورنر أية مخاوف حيال تعيين مدير فريق سابق لدى فيراري، بمنصب رفيع كي يدير الرياضة.

حيث قال: "لو نظرنا إلى قمة الهرم في رياضة السيارات لوجدنا جان تود، روس برون وستيفانو. كان مع فيراري في منتصف التسعينات أو بداية الألفية، لذا لا أعتقد أنه سيكون هناك أي تحيز تجاه فيراري من قبل أيّ منهم. أنا واثق أنه سيأخذ دوره بكل جدية وحيادية".

من جهته، تجمع أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين بدومينيكالي معرفة تعود لأيام العمل مع بورشه، عندما كان الإيطاليّ يقيّم برامج عمل مجموعة فولكسفاغن المستقبلية.

حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "من المهم حالياً ذكر العمل المهم الذي قام به تشايس كمدير تنفيذي".

وأكمل: "أعتقد أنّ ستيفانو يمثل بالتأكيد خياراً رائعاً، وهو شخص ندعم وجوده بشكل كبير ضمن هذا المنصب".

وتابع: "أنا شخصياً عملت معه خلال فترة تواجدي لدى بورشه، حيث كنا نعمل على مشروع خاص. وقد ساعدني ستيفانو كثيراً بخبرته".

واسترسل: "أقيّمه عالياً للغاية، ليس فقط لخبرته ضمن جميع تلك الأعمال التي قام بها، بل لشخصيته وخصاله وشغفه بالرياضة".

بالمقابل، قال سيريل أبيتبول مدير فريق رينو أن دور دومينيكالي الحالي ضمن عالم السيارات الرياضية، منحه معرفة كافية وأساسية خاصة مع دخول علامات مثل أستون مارتن وآلبين إلى الفورمولا واحد.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "ستيفانو لديه الكثير ليقدمه في منصب كهذا".

وأكمل: "لديه الكثير من المعرفة في الرياضة نفسها، ولديه معرفة جيدة جداً بكيفية دعم المصنّعين، لذا أعتقد أنه شخص مثاليّ وجيد لهذا المنصب".

واختتم: "ما نريده على الدوام هو إدارة قوية. نحتاج إلى شخص حازم للغاية، وملتزم، ويعرف الرياضة مع مجموعة عمل قوية من حوله، وآمل أن يبقى كاري كذلك متواجداً ضمن البطولة لأنه لديه الكثير ليقدمه".