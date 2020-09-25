فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الذكرى الـ 70
07 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
14 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة توسكانا الكبرى
11 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
التجارب الحرّة الثالثة خلال
17 ساعات
:
51 دقيقة
:
52 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
08 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
تذاكر
09 أكتوبر
الحدث التالي خلال
13 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
تذاكر
23 أكتوبر
الحدث التالي خلال
27 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
23 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
31 أكتوبر
الحدث التالي خلال
35 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
13 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
11 ديسمبر
الحدث التالي خلال
76 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مدراء فرق الفورمولا واحد يدعمون دومينيكالي "الشخص الجيد" لمنصب الرئيس التنفيذي

المشاركات
التعليقات

أبدى مدراء فرق الفورمولا واحد دعمهم لتعيين ستيفانو دومينيكالي بديلاً عن تشايس كاري بمنصب الرئيس التنفيذي للبطولة.

تم تأكيد تعيين مدير فريق فيراري السابق بالمنصب الجديد بعد، بعد أن أشارت مصادر مطلعة على كواليس البطولة إلى أن الخطة تقضي ببدء عمله مع الموسم المقبل، بينما سيواصل كاري العمل ضمن منصب مختلف (رئيس غير تنفيذي).

وتقلّد دومينيكالي صاحب الـ 55 عاماً عدة مناصب منذ أن ترك العمل مع فيراري في 2014، حيث يحتل حالياً منصب المدير التنفيذي لدى لامبورغيني.

حيث قال كريستوفر هورنر مدير فريق ريد بُل: "يبدو أن الأخبار المتعلقة بدومينيكالي كسرّ مكشوف. إن تقلّد المنصب فإنني أعتقد أن ذلك أمر رائع للرياضة. إنه أحد الأشخاص الجيدين، كما نافسنا ضده عندما كان مديراً لفريق فيراري".

وأكمل: "إنه يمتلك الكثير من المصداقية، كما كان متسابقاً ومشاركاً، وهو يفهم طبيعة سير العمل. من الواضح أنه أمضى وقته في الجانب التجاري للبطولة خلال السنوات الأخيرة. وهو يقوم بعمل رائع مع لامبورغيني، وأعتقد أنه سيكون إضافة رائعة للفورمولا واحد".

ولا تعتري هورنر أية مخاوف حيال تعيين مدير فريق سابق لدى فيراري، بمنصب رفيع كي يدير الرياضة.

حيث قال: "لو نظرنا إلى قمة الهرم في رياضة السيارات لوجدنا جان تود، روس برون وستيفانو. كان مع فيراري في منتصف التسعينات أو بداية الألفية، لذا لا أعتقد أنه سيكون هناك أي تحيز تجاه فيراري من قبل أيّ منهم. أنا واثق أنه سيأخذ دوره بكل جدية وحيادية".

اقرأ أيضاً:

من جهته، تجمع أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين بدومينيكالي معرفة تعود لأيام العمل مع بورشه، عندما كان الإيطاليّ يقيّم برامج عمل مجموعة فولكسفاغن المستقبلية.

حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "من المهم حالياً ذكر العمل المهم الذي قام به تشايس كمدير تنفيذي".

وأكمل: "أعتقد أنّ ستيفانو يمثل بالتأكيد خياراً رائعاً، وهو شخص ندعم وجوده بشكل كبير ضمن هذا المنصب".

وتابع: "أنا شخصياً عملت معه خلال فترة تواجدي لدى بورشه، حيث كنا نعمل على مشروع خاص. وقد ساعدني ستيفانو كثيراً بخبرته".

واسترسل: "أقيّمه عالياً للغاية، ليس فقط لخبرته ضمن جميع تلك الأعمال التي قام بها، بل لشخصيته وخصاله وشغفه بالرياضة".

بالمقابل، قال سيريل أبيتبول مدير فريق رينو أن دور دومينيكالي الحالي ضمن عالم السيارات الرياضية، منحه معرفة كافية وأساسية خاصة مع دخول علامات مثل أستون مارتن وآلبين إلى الفورمولا واحد.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "ستيفانو لديه الكثير ليقدمه في منصب كهذا".

وأكمل: "لديه الكثير من المعرفة في الرياضة نفسها، ولديه معرفة جيدة جداً بكيفية دعم المصنّعين، لذا أعتقد أنه شخص مثاليّ وجيد لهذا المنصب".

واختتم: "ما نريده على الدوام هو إدارة قوية. نحتاج إلى شخص حازم للغاية، وملتزم، ويعرف الرياضة مع مجموعة عمل قوية من حوله، وآمل أن يبقى كاري كذلك متواجداً ضمن البطولة لأنه لديه الكثير ليقدمه".

رسميًا: تعيين دومينيكالي رئيسًا تنفيذيًا للفورمولا واحد خلفًا لكاري

المقال السابق

رسميًا: تعيين دومينيكالي رئيسًا تنفيذيًا للفورمولا واحد خلفًا لكاري

المقال التالي

بوتاس يبقى في الصدارة عبر تسجيله لأسرع زمن في التجارب الحرّة الثانية في روسيا

بوتاس يبقى في الصدارة عبر تسجيله لأسرع زمن في التجارب الحرّة الثانية في روسيا
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية اليوم

بوتاس يبقى في الصدارة عبر تسجيله لأسرع زمن في التجارب الحرّة الثانية في روسيا
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب

بوتاس يبقى في الصدارة عبر تسجيله لأسرع زمن في التجارب الحرّة الثانية في روسيا

مدراء فرق الفورمولا واحد يدعمون دومينيكالي "الشخص الجيد" لمنصب الرئيس التنفيذي
الفيديو بالداخل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مدراء فرق الفورمولا واحد يدعمون دومينيكالي "الشخص الجيد" لمنصب الرئيس التنفيذي

فيرشتابن: سيكون من الصعب التغلّب على رينو في تصفيات روسيا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن: سيكون من الصعب التغلّب على رينو في تصفيات روسيا

رسميًا: تعيين دومينيكالي رئيسًا تنفيذيًا للفورمولا واحد خلفًا لكاري
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

رسميًا: تعيين دومينيكالي رئيسًا تنفيذيًا للفورمولا واحد خلفًا لكاري

تحليل: هل لدى ألونسو ورينو ما يخسرانه من تحالفهما الثالث في الفورمولا واحد؟
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل: هل لدى ألونسو ورينو ما يخسرانه من تحالفهما الثالث في الفورمولا واحد؟

هورنر يقترح إقامة سباق غير تصنيفي لاختبار شبكة الانطلاق المعكوسة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هورنر يقترح إقامة سباق غير تصنيفي لاختبار شبكة الانطلاق المعكوسة

مدراء فرق الفورمولا واحد يدعمون تدوير السباقات بين المواسم
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مدراء فرق الفورمولا واحد يدعمون تدوير السباقات بين المواسم

فيتيل: "مشاعر مختلطة" تجول بخاطري حول كسر هاميلتون لرقم شوماخر القياسي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل: "مشاعر مختلطة" تجول بخاطري حول كسر هاميلتون لرقم شوماخر القياسي

أحدث الأخبار

فيرشتابن: سيكون من الصعب التغلّب على رينو في تصفيات روسيا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن: سيكون من الصعب التغلّب على رينو في تصفيات روسيا

بوتاس يبقى في الصدارة عبر تسجيله لأسرع زمن في التجارب الحرّة الثانية في روسيا
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب

بوتاس يبقى في الصدارة عبر تسجيله لأسرع زمن في التجارب الحرّة الثانية في روسيا

مدراء فرق الفورمولا واحد يدعمون دومينيكالي "الشخص الجيد" لمنصب الرئيس التنفيذي
الفيديو بالداخل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مدراء فرق الفورمولا واحد يدعمون دومينيكالي "الشخص الجيد" لمنصب الرئيس التنفيذي

رسميًا: تعيين دومينيكالي رئيسًا تنفيذيًا للفورمولا واحد خلفًا لكاري
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

رسميًا: تعيين دومينيكالي رئيسًا تنفيذيًا للفورمولا واحد خلفًا لكاري

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

بوتاس يبقى في الصدارة عبر تسجيله لأسرع زمن في التجارب الحرّة الثانية في روسيا

2
فورمولا 1

مدراء فرق الفورمولا واحد يدعمون دومينيكالي "الشخص الجيد" لمنصب الرئيس التنفيذي

3
فورمولا 1

فيرشتابن: سيكون من الصعب التغلّب على رينو في تصفيات روسيا

34د
4
فورمولا 1

رسميًا: تعيين دومينيكالي رئيسًا تنفيذيًا للفورمولا واحد خلفًا لكاري

5
فورمولا 1

تحليل: هل لدى ألونسو ورينو ما يخسرانه من تحالفهما الثالث في الفورمولا واحد؟

أحدث الأخبار

فيرشتابن: سيكون من الصعب التغلّب على رينو في تصفيات روسيا
فورمولا 1

فيرشتابن: سيكون من الصعب التغلّب على رينو في تصفيات روسيا

بوتاس يبقى في الصدارة عبر تسجيله لأسرع زمن في التجارب الحرّة الثانية في روسيا
فورمولا 1

بوتاس يبقى في الصدارة عبر تسجيله لأسرع زمن في التجارب الحرّة الثانية في روسيا

مدراء فرق الفورمولا واحد يدعمون دومينيكالي "الشخص الجيد" لمنصب الرئيس التنفيذي
فورمولا 1

مدراء فرق الفورمولا واحد يدعمون دومينيكالي "الشخص الجيد" لمنصب الرئيس التنفيذي

رسميًا: تعيين دومينيكالي رئيسًا تنفيذيًا للفورمولا واحد خلفًا لكاري
فورمولا 1

رسميًا: تعيين دومينيكالي رئيسًا تنفيذيًا للفورمولا واحد خلفًا لكاري

هورنر يقترح إقامة سباق غير تصنيفي لاختبار شبكة الانطلاق المعكوسة
فورمولا 1

هورنر يقترح إقامة سباق غير تصنيفي لاختبار شبكة الانطلاق المعكوسة

أحدث ملفات الفيديو

مسيرة جورجيو بيولا المذهلة في عالم سباقات السيارات 08:49
فورمولا 1

مسيرة جورجيو بيولا المذهلة في عالم سباقات السيارات

تقديم رئيس الفورمولا واحد الجديد: ستيفانو دومينيكالي 04:26
فورمولا 1

تقديم رئيس الفورمولا واحد الجديد: ستيفانو دومينيكالي

لماذا تمّ منع الأجنحة المرنة في الفورمولا واحد؟ 06:01
فورمولا 1

لماذا تمّ منع الأجنحة المرنة في الفورمولا واحد؟

أحد أروع سباقات هاميلتون: سيلفرستون 2008 مع المطر 01:33
فورمولا 1

أحد أروع سباقات هاميلتون: سيلفرستون 2008 مع المطر

أجمل اللحظات من جائزة روسيا الكبرى 03:13
فورمولا 1

أجمل اللحظات من جائزة روسيا الكبرى

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.