مدراء فرق الفورمولا واحد لا يرون بديلًا لعقوبات المحرك على شبكة الانطلاق

باتت العقوبات مثار حديث هذا الموسم، إذ حصل المتنافسان على اللقب ماكس فيرشتابن ولويس هاميلتون على محركهما الرابع وبالتالي العقوبة المرتبطة بذلك عبر التراجع على شبكة الانطلاق.

ويخشى العديد من المتابعين أن تغييرًا آخر لوحدة الطاقة وبالتالي التعرض لعقوبة لأيّ منهما خلال السباقات الخمسة المتبقية من الموسم قد يكون له تأثير حاسم ضمن معركة اللقب.

حيث أوضح توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنّه سيكون من الصعب الحصول على نظام يعاقب الفريق فقط وليس السائق.

فقال: "أعتقد بأنّ نظام العقوبات على وحدات الطاقة متماسك للغاية، إذ أن ما نحن بحاجة إلى تفاديه هو أننا نبني وحدات الطاقة بطريقة تجعلها تؤدي ضمن أعلى أداء ممكن لبضعة سباقات فقط".

وأضاف: "إذا ما قمنا بتغيير القوانين، وقلنا بأنه لن تكون هنالك عقوبات تراجع على شبكة الانطلاق للسائق، ولكن فقط خصم من نقاط الصانع، فسيظل ذلك يعني أنّ الفرق، إذا ما كانت تنافس على بطولة السائقين، ستغيّر أي عدد من المحركات على السيارة".

وتابع: "أرى بأنه وإذا ما أتينا بحلول جيّدة، فإنها ستستحق النظر فيها بكل تأكيد. ونعلم أنه أمر محيّر للمشجعين، أن تقع على مسؤولية السائق عقوبة محرك تضعه في آخر ترتيب الانطلاق. أو تُرجعه 10 أو 5 مراكز للخلف. وهذا ليس رائعًا بالتأكيد، لكن ليست لديّ حلول أو بدائل".

وعلى غرار وولف، فقد حذّر أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين من أنّ زيادة الحد الأقصى لعدد المحركات سيشجّع فقط الصانعين على دفع الحدود أكثر.

فقال: "أتفهم بالطبّع أنه ليس من المثالي الحصول على كل هذه العقوبات. لكن لأكون صريحًا، فإنني لا أرى في الحقيقة حلًا مباشرًا لذلك، كونه على سبيل المثال وإذا ما قررت أن نزيد الحد إلى أربعة محركات بدلًا عن ثلاثة، فسينتهي بنا الأمر جميعًا مع خمسة محركات، لأننا سنرفع استهلاك المحركات".

من جانبه، يعتقد كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل - والذي ستصبّح شركته مصنعة لوحدات الطاقة عند الاستحواذ على مشروع هوندا في 2022 - بأن الحدّ الأقصى الحالي منخفض للغاية.

حيث قال: "لم أكن مطلقًا مشجّعًا لحدّ المحركين أو الثلاثة. لأنه بالنسبة لي نضطر إلى استخدام أربعة بشكل أو بآخر خلال الموسم على أية حال. لذا فإن ذلك أمر علينا النظر فيه للمستقبل".

واختتم: "هنالك حديث بخفض ذلك أكثر إلى محركين فقط، والذي أعتقد بأنه سيكون قرارًا خاطئًا للغاية. لذلك يجب أن يكون هنالك توازن معقول في ذلك الجانب".