مدراء رينو يُوافقون على لقاء طاقم المحرّكات في فيري شاتيون بعد الاحتجاجات

وافق لوكا دي ميو المدير التنفيذي لرينو على لقاء موظّفي قسم وحدات الطاقة في منشأة فيري-شاتيون في ظلّ مواصلته تقييم قرار التخلّي عن برنامج محرّكات الفورمولا 1.

تدرس رينو بجديّة فكرة التخلي عن برنامج وحدات الطاقة في فيريا والانتقال للتزوّد بمحرّكات بدءًا من حقبة 2026.

وتمّ إعلام الموظّفين بإجراء دراسة تقييميّة "لتحويل المشروع" في يوليو الماضي نحو أنشطة أخرى غير الفورمولا 1، وهو ما تسبّب في احتجاجات في المصنع وفي جائزة إيطاليا الكبرى.

وطالب الموظّفون باجتماعٍ مع دي ميو بعد أن شعروا بأنّ صوتهم لم يصل إلى الإدارة العليا، حيث وافق دي ميو الآن للقاء ممثّلين عن الطاقم هذا الأسبوع.

وكان دي ميو قد قال لموقعنا "موتورسبورت.كوم" في بداية هذا الشهر أنّ القرار الأخير بشأن مصير منشأة فيري لم يُتّخذ بعد، وأنّ مجلس الإدارة لم يتوصّل بعد إلى قرار بشأن الاستراتيجيّة طويلة الأمد.

ووُضع موعدٌ نهائيّ داخلي للـ 30 من سبتمبر من أجل اتّخاذ قرار بشأن الوجهة المستقبليّة للقسم.

وكانت ألبين قد عيّنت هذا الصيف أوليفر أوكس في دور مدير الفريق، بينما تمّت الاستعانة بفلافيو برياتوري كمستشارٍ لدي ميو في ظلّ سعيه لقلب حظوظ فريق ألبين في الفئة الملكة.