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مدراء جائزة روسيا الكبرى واثقون من عدم تأثّر السباق بالحظر الرياضيّ

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مدراء جائزة روسيا الكبرى واثقون من عدم تأثّر السباق بالحظر الرياضيّ
09-12-2019

عبّر القائمون على جائزة روسيا الكبرى عن ثقتهم في أنّ مستقبل السباق ليس تحت طائلة أيّ تهديد، وذلك بالرغم من الحظر الدوليّ الذي أُعلن لمنع البلاد من استضافة أيّة أحداث رياضيّة كبيرة.

تمّت معاقبة روسيا اليوم الإثنين بحظرٍ لأربعة أعوام على أيّة أحداث رياضيّة كبيرة من قبل الوكالة الدوليّة لمكافحة المنشّطات "وادا" لخرقها واسع النطاق لقوانين المنشّطات.

ويُطبّق الحظر على الرياضيين المشاركين في الأحداث والبلد المستضيف، كما ينطبق على جميع الهياكل التي تعتبرها "وادا" منظّمات حدث كبيرة.

ويُصنّف الاتّحاد الدولي للسيارات "فيا" ضمن ذلك النوع في وثائق "وادا"، لذا فإنّ الأحداث التي تُنظّمها "فيا" تبدو كما لو أنّها تقع تحت ذلك التحكيم.

وبناءً على وثيقة من "وادا"، فإنّ روسيا كانت واضحة بشأن العقوبات التي سُلّطت عليها على صعيد الأحداث.

وجاء في البيان: "لا يُمكن لروسيا استضافة أو الترشّح أو الحصول على حقّ استضافة أحداث خلال الأعوام الأربعة وذلك لأيّة نسخ من الأحداث الكبيرة".

لكن كان هناك استثناء للأحداث التي سبقت الموافقة عليها، مثل جائزة روسيا الكبرى، والتي لا يُمكن إلغاؤها نتيجة البنود التعاقديّة.

وأضاف البيان: "عندما يكون حقّ الاستضافة قد مُنح بالفعل لروسيا لحدث كبير في فترة الأعوام الأربعة، فإنّ الطرف المُوقّع على الاتّفاق يحتاج للتخلّي عن الحقّ أو إعادة التوقيع مع بلدٍ آخر، ما لم يكن من المستحيل القيام بذلك قانونيًا أو عمليًا".

في المقابل جاء في بيان من منظّمي السباق تلقّى موقعنا "موتورسبورت.كوم" نسخة منه: "تمّ التوقيع على عقد جولة روسيا من بطولة العالم للفورمولا واحد في 2010، أي قبل فترة طويلة من الظروف التي تُحقّق وادا في ملابساتها. يمتدّ العقد حتّى 2025 ما يعني أنّ جائزة روسيا الكبرى مُضمّنة في روزنامة فيا الدوليّة لموسم 2020".

وأضاف: "في حال بقيت نصوص وادا لإلغاء حدث كبير، طالما كان من الممكن القيام بذلك قانونيًا وعمليًا، على حالها وأشارت إلى جائزة روسيا الكبرى للفورمولا واحد، فلا تُوجد أيّة إمكانيّة قانونيّة وتقنيّة للانسحاب أو نقل جائزة روسيا الكبرى إلى بلدٍ آخر".

وأكمل: "نحن واثقون من أنّ جائزة روسيا الكبرى ستُقام في 2020 والأعوام التالية. ندعو الجميع إلى حلبة سوتشي ومبيعات التذاكر تجري على قدمٍ وساق".

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السبت ٣٠ نوفمبر
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