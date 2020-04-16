مدراء جائزة إيطاليا الكبرى يحذّرون من تكرار السيناريو "الكارثيّ" لجولة أستراليا الافتتاحية

تم إلغاء جولة أستراليا الافتتاحي قبل ساعات فقط من انطلاق تجارب يوم الجمعة، وبعد 24 ساعة من إعلان إصابة أحد موظفي مكلارين بمرض "كوفيد-19".

الإلغاء المتأخر كان يعني تجمع المئات من الجماهير خارج بوابات حلبة ألبرت بارك غير مدركين لما يجري. ومن ثم دخل عدة موظفين من مكلارين في حجر طوعيّ في ملبورن، قبل أن يتمكنوا من العودة إلى عائلاتهم.

منذ ذلك الحين، تم إلغاء وتعليق تسع جولات حتى الآن من موسم 2020 الذي لم ينطلق بعد. علاوة على ذلك، فإن الشكوك تحيط بجائزتي فرنسا وبلجيكا بعد أن مدد كلا البلدان حظر التجمعات العامة.

وحذر نادي السيارات الإيطالي الذي يروّج جائزة إيطاليا الكبرى المفروض أن تقام يوم 6 سبتمبر/أيلول المقبل، من تكرار سيناريو ملبورن، واصفاً ذلك "بالكارثة" على الرياضة.

حيث قال أنجيلو ستيكي دامياني رئيس النادي في تصريح لـ "غازيتا ديلو سبورت": "لم يعد بوسعنا تحمل ارتكاب أخطاء مثل التي حصلت في أستراليا، عندما تم إلغاء الجولة بعد أن أصبح الجمهور في الحلبة".

وأكمل: "كان ذلك إحباطاً للجميع، من ليبرتي ميديا والفرق وكذلك المروجين المحليين. تكرار ذلك سيكون خطأ كارثياً".

وتابع: "نحن ما زلنا في خضمّ المجهول، وفي الوقت الراهن علينا التصرف بحذر وانتباه".

وأردف: "الأولوية تكمن في فهم ما يحصل ضمن البلدان التي تستضيف السباقات، وفي إيطاليا والمملكة المتحدة".

وعندما تقرر الفورمولا واحد استئناف الموسم، يأمل دامياني أن تمتلك الفرق المرونة الكافية للاستعداد خلال شهرين. حيث أوضح أنه تمّ إعلام الفرق للاستعداد بعد 90 يوماً، وذلك ما سيكون حاسماً لجولة إيطاليا في بداية سبتمبر.

حيث قال: "تمّ الطلب من الفرق الاستعداد خلال 90 يوماً للبدء مجدداً، وفي حال كنا نفكر في بدايةٍ خلال شهر يوليو/تموز، فنحن متأخرون بالفعل".

واختتم: "ربما سيتم تغيير التعليمات، وفترة استعداد من 60 يوماً ستكون كافية".