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مدراء الفورمولا واحد يعقدون اجتماعاً لمناقشة حدود المسار

سيتناقش مدراء الفورمولا واحد حيال ضرورة تغيير قوانين حدود المسار أم لا، وذلك خلال الاجتماع الاعتيادي الذي يقام على هامش السباق في إسبانيا.

مدراء الفورمولا واحد يعقدون اجتماعاً لمناقشة حدود المسار

خلال كل جولة يعقد ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي لدى الفورمولا واحد اجتماعاً مع مدراء الفرق من أجل بعض النقاشات غير الرسمية حيال أحدث التطورات في البطولة.

وبعد جدل قوانين حدود المسار في جولة البرتغال الماضية عندما خسر ماكس فيرشتابن قطب الانطلاق الأول وأسرع لفة في السباق بسببها، تكلم كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل حول ضرورة الكلام عن هذه النقطة.

وبالرغم من عدم الجدل حيال خرق فيرشتابن لحدود المسار في بورتيماو، لكن هورنر يرى ضرورة مناقشة الثبات في تطبيق العقوبات وكيفية تطبيقها.

إذ لا يحبّذ فكرة أنه وفي بعض المنعطفات يحق للسائقين الخروج عن الحفف الجانبية، بينما في منعطفات أخرى فإن المسار محدّد بالخط الأبيض.

وضمن معرض كلامه مع قناة "سكاي اف1" يوم الجمعة، قال هورنر: "أعتقد أن المشكلة الأساسية بالنسبة لنا هي كيفية الخروج عن حدود المسار. من الواضح أنه تمّ حذف لفاتٍ قمنا بها (في البرتغال)، كما اضطررنا للتراجع عن تجاوزات أكملناها (في البحرين)".

وأكمل: "لكنني أعتقد أن المشكلة تتمحور حول الثبات في هذه المسألة من مسار لمسار ومن منعطف إلى منعطف. من الصعب على الفرق فهم ذلك، ولست واثقاً من كيفية شرح ذلك للمتابعين أيضاً".

واسترسل: "بالنسبة لنا، تواجد خط أبيض أو وضع يمكنك أن تدرك تماماً إن كنت داخل أو خارج الحدّ، مثل الرياضات الأخرى، وليس القول ’حسناً، الخروج عن المسار مسموح في هذا المنعطف، لكنه ليس مسموحاً في ذاك’. ذلك يتسبب بتشويش كبير للغاية، وأعتقد أننا سنناقش المسألة أكثر مع مدراء الفرق".

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بالمقابل، تكلم هورنر عن مدى الصعوبة التي بات يواجهها السائقون لمحاولة الحُكم بشكل صحيح على المسافة التي يمكن لسياراتهم اجتيازها فوق الحفف الجانبية، نظراً لصغر مدى الرؤية المتاح من قمرة القيادة.

فقال: "عندما تضغط إلى الحدود القصوى، من الصعب جداً الحُكم ومعرفة موقع الخط الأبيض عندما تكون ضمن السيارة خلف المقود".

وتابع: "ماكس كان على الحدود القصوى وهذا ما تريده من السائق، لكن من الواضح أن المسافة ضئيلة جداً (بين ما يتم اعتباره داخل المسار أو خارجه)".

واختتم: "خرج عن الحدّ وهذا ما حصل. أعتقد أن هناك الكثير مما يمكننا تعلمه، ليس فقط لنا كفريق، بل كذلك لحلبات الفورمولا واحد والاتحاد الدولي للسيارات ’فيا’".

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