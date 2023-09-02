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مدراء الفرق يؤكدون أن فكرة "سائقي المال" قد انتهت في الفورمولا واحد

يرى مدراء فرق الفورمولا واحد أن فكرة "سائقي المال" قد انتهت فعلياً في البطولة.

خلدون يونس
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في السابق، كان بوسع السائقين الذين يمتلكون دعماً مالياً كبيراً من أحد الرعاة، شراء مقعدهم ضمن أحد الفرق التي تحتاج للسيولة المالية.

لكن تقديم نظام "سوبر لايسنس" أو رخصة القيادة الخاصة - حيث يتوجب على السائق جمع 40 نقطة بناء على نتائجهم في الفئات الأخرى قبل السماح لهم بالترقي إلى الفورمولا واحد - إضافة إلى النجاح التجاري الهائل للبطولة، فإن فكرة سائقي المال لم تعد مجدية.

حيث يرى جايمس فاولز مدير فريق ويليامز أنه يتوجب على البطولة "إعادة التفكير" في الروزنامة، سقف النفقات والجولات التي تضم سباقات قصيرة حيث يتم السماح بمشاركة سائقين ناشئين في التجارب الحرة الأولى فقط، مؤكداً أن البطولة قد تطورت بحيث لم تعد تحتاج للاعتماد على المال أكثر من الموهبة.

حيث قال: "ضمن بطولة المصنعين، الفوارق تقاس أحياناً بأجزاء الثانية. بالتالي فإنك بحاجة لسائق يقود بأقصى أداء ممكن".

وتابع: "المسألة لا تتعلق بجلب عدة ملايين".

وأردف: "حيث بات كسب بضعة ملايين من بطولة المصنعين يأتي عبر تحقيق خطوة للأمام مقارنة بمنافسيك. لذا فإن هذا تغيير إيجابي للرياضة".

كما يرى فاولز أن الفرق ساهمت في التخلص من فكرة سائقي المال عبر الاستثمار في برامج سائقي الناشئين لضمان تعزيز فرص أولئك الموهوبين منهم في الوصول للبطولة.

فقال: "الآن، تقوم الفرق بالاستثمار في الكارتينغ، وتدفع لأولئك السائقين كي يتقدموا".

وأكمل: "أعتقد أن فكرة كسب عدة ملايين من سائق خلف المقود لم تعد الطريقة المثالية لتحقيق الأداء المطلوب هذه الأيام".

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من جهته، قال فرانز توست مدير فريق ألفا تاوري: "سائقو الأموال لم تعد فكرة موجودة".

وأضاف: "بداية، سائقو الأموال لم يكونوا الأسرع، كما أن ’فيا’، نظام ’سوبر لايسنس’ قد أوقفا ذلك".

أما غونتر شتاينر مدير فريق هاس - الذي استعان سابقاً بالروسي نيكيتا مازيبين ابن مالك شركة أورالكالي التي كانت راعي الفريق الرئيسي: "في السابق، كانت هناك فرق غير مستقرة مالياً".

واختتم: "أما الآن لدينا 10 فرق متماسكة ولم يعد أحد بحاجة لسائقي المال حالياً لأن الفورمولا واحد باتت في وضع جيد للغاية".

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