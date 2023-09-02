مدراء الفرق يؤكدون أن فكرة "سائقي المال" قد انتهت في الفورمولا واحد
يرى مدراء فرق الفورمولا واحد أن فكرة "سائقي المال" قد انتهت فعلياً في البطولة.
في السابق، كان بوسع السائقين الذين يمتلكون دعماً مالياً كبيراً من أحد الرعاة، شراء مقعدهم ضمن أحد الفرق التي تحتاج للسيولة المالية.
لكن تقديم نظام "سوبر لايسنس" أو رخصة القيادة الخاصة - حيث يتوجب على السائق جمع 40 نقطة بناء على نتائجهم في الفئات الأخرى قبل السماح لهم بالترقي إلى الفورمولا واحد - إضافة إلى النجاح التجاري الهائل للبطولة، فإن فكرة سائقي المال لم تعد مجدية.
حيث يرى جايمس فاولز مدير فريق ويليامز أنه يتوجب على البطولة "إعادة التفكير" في الروزنامة، سقف النفقات والجولات التي تضم سباقات قصيرة حيث يتم السماح بمشاركة سائقين ناشئين في التجارب الحرة الأولى فقط، مؤكداً أن البطولة قد تطورت بحيث لم تعد تحتاج للاعتماد على المال أكثر من الموهبة.
حيث قال: "ضمن بطولة المصنعين، الفوارق تقاس أحياناً بأجزاء الثانية. بالتالي فإنك بحاجة لسائق يقود بأقصى أداء ممكن".
وتابع: "المسألة لا تتعلق بجلب عدة ملايين".
وأردف: "حيث بات كسب بضعة ملايين من بطولة المصنعين يأتي عبر تحقيق خطوة للأمام مقارنة بمنافسيك. لذا فإن هذا تغيير إيجابي للرياضة".
كما يرى فاولز أن الفرق ساهمت في التخلص من فكرة سائقي المال عبر الاستثمار في برامج سائقي الناشئين لضمان تعزيز فرص أولئك الموهوبين منهم في الوصول للبطولة.
فقال: "الآن، تقوم الفرق بالاستثمار في الكارتينغ، وتدفع لأولئك السائقين كي يتقدموا".
وأكمل: "أعتقد أن فكرة كسب عدة ملايين من سائق خلف المقود لم تعد الطريقة المثالية لتحقيق الأداء المطلوب هذه الأيام".
من جهته، قال فرانز توست مدير فريق ألفا تاوري: "سائقو الأموال لم تعد فكرة موجودة".
وأضاف: "بداية، سائقو الأموال لم يكونوا الأسرع، كما أن ’فيا’، نظام ’سوبر لايسنس’ قد أوقفا ذلك".
أما غونتر شتاينر مدير فريق هاس - الذي استعان سابقاً بالروسي نيكيتا مازيبين ابن مالك شركة أورالكالي التي كانت راعي الفريق الرئيسي: "في السابق، كانت هناك فرق غير مستقرة مالياً".
واختتم: "أما الآن لدينا 10 فرق متماسكة ولم يعد أحد بحاجة لسائقي المال حالياً لأن الفورمولا واحد باتت في وضع جيد للغاية".
شتاينر يعترف أن هاس لم يكن ليتمكن من الانضمام للفورمولا واحد اليوم
شتاينر يعترف أن هاس لم يكن ليتمكن من الانضمام للفورمولا واحد اليوم شتاينر يعترف أن هاس لم يكن ليتمكن من الانضمام للفورمولا واحد اليوم
فريق هاس يؤكد بقاء ماغنوسن وهلكنبرغ ضمن تشكيلته للموسم المقبل
فريق هاس يؤكد بقاء ماغنوسن وهلكنبرغ ضمن تشكيلته للموسم المقبل فريق هاس يؤكد بقاء ماغنوسن وهلكنبرغ ضمن تشكيلته للموسم المقبل
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
أحدث الأخبار
ساينز يلهب مشاعر التيفوزي على حلبة مونزا ليخطف قطب الانطلاق الأول بفارق 0.013 ثانية أمام فيرستابن
ساينز يلهب مشاعر التيفوزي على حلبة مونزا ليخطف قطب الانطلاق الأول بفارق 0.013 ثانية أمام فيرستابن ساينز يلهب مشاعر التيفوزي على حلبة مونزا ليخطف قطب الانطلاق الأول بفارق 0.013 ثانية أمام فيرستابن
مدراء الفرق يؤكدون أن فكرة "سائقي المال" قد انتهت في الفورمولا واحد
مدراء الفرق يؤكدون أن فكرة "سائقي المال" قد انتهت في الفورمولا واحد مدراء الفرق يؤكدون أن فكرة "سائقي المال" قد انتهت في الفورمولا واحد
ألونسو: أنا مستعد "لمزيد من المخاطرة" مع اقتراب أستون مارتن من تحقيق أول انتصار
ألونسو: أنا مستعد "لمزيد من المخاطرة" مع اقتراب أستون مارتن من تحقيق أول انتصار ألونسو: أنا مستعد "لمزيد من المخاطرة" مع اقتراب أستون مارتن من تحقيق أول انتصار
ساينز يتصدر التجارب الحرة الثانية في مونزا أمام نوريس بفارق 0.019 ثانية
ساينز يتصدر التجارب الحرة الثانية في مونزا أمام نوريس بفارق 0.019 ثانية ساينز يتصدر التجارب الحرة الثانية في مونزا أمام نوريس بفارق 0.019 ثانية
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا
تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا
تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو
تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو
تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة
تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.