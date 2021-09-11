مدراء الفرق: الفورمولا واحد بحاجة إلى حل أكثر أمانًا لتصفيات مونزا

مع ازدياد أهمية عامل السحب حول الحلبة الإيطالية، فقد أصبحت حصص التصفيات مزدحمة للغاية بينما يقاتل السائقون من أجل الحصول على مكان جيّد للتمتع بعامل سحب من السيارة في الأمام.

وكانت هنالك العديد من المشاكل خلال حصة تصفيات أمس الجمعة المؤهّلة للسباق القصير، على المسار وفي خط الحظائر.

حيث كان ماكس فيرشتابن أحد هؤلاء الذين تعيّن عليهم إلغاء لفتهم السريعة بعدما علق خلف مجموعة من السيارات البطيئة على المسار والتي كانت ضمن لفّات تحضيرية.

ومن ثم في نهاية القسم الثاني من التصفيات كانت هنالك مشاهد فوضوية في خط الحظائر، حيث غادرت معظم السيارات في ذات الوقت، إذ أوشك سيباستيان فيتيل ولويس هاميلتون على الاحتكاك ببعضهما البعض على الخط السريع.

ونتيجة لفوضى خط الحظائر، تم تغريم فريقَي أستون مارتن وألبين 5000 يورو على كل منهما إثر التسريح غير الآمن لسياراتهما.

وقد صرّح أوتمار زافناور مدير فريق أستون مارتن لموقعنا "موتورسبورت.كوم" بأنّه يشعر أن الفورمولا واحد بحاجة إلى إيجاد سبيل لوقف حِيل مونزا من الحدوث في المستقبل.

فقال: "علينا النظر إلى تلك المسألة لضمان أن نصل إلى حل لها قبل أن يحدث شيء ما".

وأضاف: "هنالك زحام كبير من السيارات، وذلك بسبب أن لعامل السحب أهمية كبيرة هنا، والجميع يحاولون تجربة مثل هذه الأمور. علينا التفكير في كيفية جعل ذلك الوضع أفضل".

من جهته، اتّفق كريستيان هورنر مع أنّ الخصائص الفريدة لحلبة مونزا تعني أن الفورمولا واحد بحاجة إلى التفكير في مقاربة أفضل.

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حيث قال: "عامل السحب مهم جدًا جدًا هنا. أعتقد بأنّ ماكس علق في المحاولة الأولى بسبب الخروج عن الترتيب الطبيعي. كانت هنالك مجموعة كبيرة من السيارات على المسار في ذات الوقت، كما أن سرعات الاقتراب ضخمة جدًا هنا".

وتابع: "الوضع صعب جدًا ما لم ترسل سائقَيك واحدًا تلو الآخر لتصفيات فردية، حيث أن المسألة تتمحور تمامًا حول الحصول على موقع جيّد على المسار. لكن يجب أن يكون ذلك بشكل آمن. وبالطبّع يصبح خط الحظائر جنونيًا كذلك. من الجيّد أنه لم تكن هنالك حوادث اليوم، لكن يجب النظر في المسألة برمتها على نحوٍ جيّد".

هذا ويشعر هورنر كذلك بأنّ بمقدور الفرق أن تقوم بعمل أفضل في إعلام سائقيها بالسيارات المقبلة بسرعة.

فقال: "لديك سرعات اقتراب كبيرة، وبالطبّع الفرق تخبر سائقيها بمن يكون ضمن لفة سريعة. لكنّك في بعض الأحيان ترى أنه من الممكن أن يكون التواصل أفضل، لكن يبدو بأن تلك هي الخصائص الفريدة للتسابق في مونزا في اعتقادي".

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