مداخيل مجموعة مكلارين تنهار مع تجلّي تداعيات وباء كورونا

انهارت المداخيل العامة للمجموعة من 284 مليون جنيه استرليني في ذات الفترة من العام الماضي إلى 109 فقط هذا العام، بينما سجّلت الشركة خسائر بـ 81 مليون جنيه بالمقارنة مع أرباحٍ بقيمة 22 مليون في 2019.

ويعود أغلب التراجع في المداخيل إلى تقلّص مبيعات السيارات، حيث تراجعت من 953 سيارة إلى 307 فقط.

لكنّ كتيّب الطلبات الحاليّ يتضمّن 993 سيارة، 50 بالمئة منها من نماذج محدودة توفّر هوامش ربحٍ أكبر.

أمّا مداخيل مكلارين ريسينغ فقد تراجعت بـ 4.4 مليون جنيه استرليني في الفترة التي شهدت تأجيل سباقَي أستراليا والبحرين، كما تراجعت مداخيل الفورمولا واحد بشكلٍ كبير ما أثّر بدوره على حصص الفرق.

وكان الفريق قد عزّز مداخيله في موسم 2019 من خلال بيع ثلاث سيارات تاريخيّة لقاء 5.1 مليون جنيه استرليني، وهو ما لم يتكرّر هذا العام. لكنّ بعض خسائر المداخيل تعوّضت من خلال 4.1 مليون جنيه استرلينيّ ناتجة عن عقود رعاية جديدة.

وبالنسبة لقسم التكنولوجيا التطبيقيّة فقد سجّل تراجعًا بـ 5.8 مليون جنيه استرليني بسبب "مشروعين كبيرين غير متكرّرين" انتهيا في 2019.

وبالرغم من أنّ تأثيرات الوباء بدأت بالاتّضاح في مارس، فإنّ أرقام الربع الأوّل لا تتضمّن التأثير الكامل لإغلاق صالات البيع وتوقّف خطّ الإنتاج أو الافتقار لسباقات الفورمولا واحد منذ أبريل.

وتُحافظ مكلارين على تفاؤلها بشأن المستقبل، مُشيرة إلى أنّها "طبّقت سريعًا إجراءات خفض نفقات لتقليص تكاليف العمّال وخفض الأعباء العمليّة. كما تضمّنت إجراءات خفض التكاليف الأخرى تقليص الإنفاق على التسويق والأحداث، والسفر ورياضة المحرّكات".

وكانت الشركة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن خطط لتقليص طاقتها العماليّة، حيث يتّجه فريق التسابق للتخلّي عن 70 موظّفًا.

ولم تُخف الشركة بحثها عن تمويلٍ جديد، مُشيرة إلى أنّها تنظر حاليًا في عدد من بدائل التمويل المحتملة، المؤمّنة وغير المؤمّنة، لمستوى قد يصل إلى 275 مليون جنيه استرليني لتعزيز سيولتها. "وسيتمّ تقديم تحديث في هذا الغرض حالما يكون ذلك ممكنًا".