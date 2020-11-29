مخاوف سائقي الفورمولا واحد حيال إطارات بيريللي الجديدة تتجاوز مجرّد الأزمنة

هاجم عددٌ من السائقين البارزين، بمن فيهم لويس هاميلتون وسيباستيان فيتيل، نماذج إطارات 2021 على إثر اختبارها في البحرين يوم الجمعة، حيث طالب البعض بالإبقاء على الإطارات الحاليّة للعام المقبل.

لكنّ توتو وولف مدير فريق مرسيدس قال أنّ الفورمولا واحد بحاجة لقبول الإطارات الأبطأ كون خطط بيريللي لموسم 2021 تمحورت حول تقديم إطارات أكثر صلابة لتفادي الثقوب التي وقعت هذا العام.

لكن بالرغم من جوانب السلامة، فإنّ السائقين قالوا أنّ هناك مسائل أخرى أكبر، وأنّ على بيريللي رفع مستواها في جوانب أخرى.

وقال كارلوس ساينز الإبن سائق مكلارين: "ضمن رسالة أهداف السائقين فقد كانت هناك الكثير من المطالب المتعلّقة بالأداء، وارتفاع الحرارة، والشروخ، ما عدا السلامة، كونها أولويّتنا القصوى".

وأضاف: "لكن بعد عامين أو ثلاثة مع ذات التركيبة، فإنّك تتوقّع تحسّنًا في الأداء، أو على الأقلّ تقلّص مشاكل الارتفاع المفرط للحرارة".

ثمّ تابع: "لهذا السبب يتحدّث الكثيرون حول الإطار، وعلى صعيد الشعور به وارتفاع حرارته بشكلٍ مفرط".

من جانبه قال أليكسندر ألبون أنّ عدم الارتياح الحالي حيال الإطارات الجديدة ليس مبنيًا فقط على زمن اللفّة، كون الإطارات الجديدة تبدو أبطأ بثانية في اللفّة، لكن حيال طريقة تآكلها كذلك.

وقال: "إنّها في الوجهة الخاطئة. لسنا نسير في الوجهة الصحيحة على صعيد تطوير الإطارات. بالطبع هناك بعض العمل الذي يجب إنجازه".

وأضاف: "أنا متأكّدٌ من أنّنا سنجري المزيد من الاختبارات، لكنّني أعتقد بأنّ الإطار الجديد أبطأ بثانية تقريبًا. كان بطيئًا وتآكل سريعًا".

وأردف: "من الواضح أنّنا لا نزال نضغط من أجل الحصول على إطارٍ أكثر متانة ويُقدّم أداء جيّدًا، ولا ترتفع حرارته سريعًا. لكنّ ما اختبرناه لا يُوفّر ذلك".

أمّا لاندو نوريس فهو يتفهّم الأسباب وراء التغيير، لكنّه شعر بأنّ تغييرات السيارات التي سيتمّ اعتمادها في 2021 ستُخفّف من أيّة مخاوف.

بدوره قال دانيال ريكاردو سائق رينو أنّ أيّ مستوى إحباطٍ مُتفهّم بالنظر إلى الجهود التي تبذلها الفرق لتحسين أداء السيارات.

وقال الأسترالي: "يُمكننا المطالبة دائمًا بالمزيد من التماسك، وذلك عادل. دائمًا ما نريد المزيد كسائقين".

وأضاف: "لكن هناك وظيفة الإطارات الأساسيّة والتضحية بالبعض. عندما تنفق الفرق الكثير على تطوير أدقّ التفاصيل، ومن ثمّ تضع إطارًا لا يدعم أيًا من ذلك، فمن الواضح أنّ ذلك هو سبب الشعور بالإحباط".