مخاوف الموثوقية على محرك مرسيدس هي نتاج معركتها مع فيراري في 2019

واجه الصانع الألماني مخاوف مستمرة حيال وحدة طاقته هذا الموسم، حيث تعرض سائقاه فالتيري بوتاس ولويس هاميلتون لسلسلة من العقوبات منذ العطلة الصيفية.

ويُعدّ وضع مرسيدس الحالي مفاجئًا بالنظر إلى المشاكل القليلة التي واجهتها مع الموثوقية على مدار حقبة المحركات الهجينة.

مع ذلك، يعتقد توتو وولف مدير الفريق بأن الصعوبات الحالية هي نتيجة إفراط مرسيدس في ملاحقتها للأداء خلال موسم 2019 - عندما تمتعت فيراري بأفضلية في جانب الطاقة.

وقد كان ذاك الموسم مثيرًا للجدل بالفعل، وذلك مع تعرض وحدة طاقة فيراري لتحقيق من قِبَل "فيا" حول سلوك محتمل تحايل به الصانع الإيطالي على القيود الصارمة لتدفق الوقود.

وبينما لم تتمكن "فيا" من إثبات أن فيراري قد خرقت القوانين، لكن التقديم التالي لمستشعر إضافي لتدفق الوقود ساهم في تراجع أداء الفريق الإيطالي.

وفي ذاك الوقت كانت مرسيدس منزعجة إثر الشعور بأنها ومن أجل مُجاراة أداء فيراري، فقد تم ضغط طاقمها إلى الحدود القُصوى.

ليُشير وولف الآن بأن الإجراءات التي اتخدها فريقه حينها من أجل موسم 2020 تعود الآن لملاحقة السهام الفضية من خلال مشاكل الموثوقية.

فقال: "أعتقد أنه تم ضغطنا بقوة في 2019، وأتينا بوحدة طاقة في 2020 كانت بالأداء المطلوب، لكن ربما ضغطنا ذلك السعي أكثر من اللازم".

وأضاف: "إذا ما كنت ضمن سعي دائم نحو الأداء، فإنّ الموثوقية تتراجع في بعض الأحيان. وأعتقد بأن ذلك ما حدث".

وبينما باتت تملك مرسيدس فهمًا أكبر لمشاكل الموثوقية في الأسابيع الأخيرة، لكن قرار تغيير محرك هاميلتون في البرازيل أتى إثر مخاوف حيال تراجع الأداء.

إذ ومع حاجة الفريق لخفض الطاقة في نهاية دورة حياة كل محرك، فقد شعرت مرسيدس أن منح هاميلتون دفعة مع محرك جديد كان الخطوة الأكثر منطقية.

"لسنا مرتاحين 100 بالمئة بعد حيال الموثوقية وجانب تراجع الأداء. لكن ما نعرفه بالتأكيد هو أننا نخسر الطاقة كلما اعتمدنا المحرك لفترة أطول" قال وولف.

واختتم: "لذلك لا نرغب بمواصلة اعتماد وحدة الطاقة الحالية لنصل إلى السعودية أو أبوظبي من دون أداء متبقٍ، إذا ما أردنا كذلك البقاء ضمن معركة اللقب".