تحليل: مخاطر تجديد ريد بُل عقد بيريز

لم تكن أنباء تجديد عقد بيريز مفاجئة بشكلٍ ما. لكن ربّما يجب أن تكون كذلك، بالنظر إلى تأدية المكسيكي بجانب زميله ماكس فيرستابن.

ربّما يُمكن للمرء المجادلة بأنّ تلك كانت خطوة سيّئة لريد بُل وللفورمولا 1. يريد أيّ مشجّعٍ محايد أن يحصل أفضل السائقين على مقاعد القمّة. يعود ذلك إلى رغبتنا في الحصول على أعلى منافسة ممكنة في المقدّمة. ومن منظور الفريق، فإنّك تريد تسجيل أقصى قدرٍ من النقاط مع سيارتين. نقاط بطولة الصانعين هي التي تجلب الأموال.

حصلت ريد بُل على سيارة مسيطرة بما فيه الكفاية ولم يتعيّن عليها القلق حول ذلك منذ بدء حقبة القوانين الجديدة في 2022. كان فيرستابن ليفوز بلقب الصانعين وحده العام الماضي.

لكنّ الأدلّة الأخيرة تُشير إلى أنّ الفرق المنافسة تقترب، فيراري على بُعد 24 نقطة في ترتيب بطولة الصانعين، وقد لا تتمتّع ريد بُل بتلك الرفاهة في المستقبل. بالنظر إلى الجودة العالية في كلّ شيء آخر تقوم به ريد بُل، فيبدو من الغريب وجود ذلك الشرخ في درعها.

وبالنسبة لأولئك الذين يشعرون بأنّ هذا تقييم قاسٍ في حقّ بيريز، فدعونا نلقي نظرة على بعض الحقائق.

سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: صور موتورسبورت

سنُسلّط الضوء أوّلًا على جدول الأزمنة الخارقة، حيث يُعتبر بيريز السائق الأسوأ بالمقارنة مع زميله في 2024 ما عدا لوغان سارجنت في ويليامز.

تنبني الأزمنة الخارقة على أسرع لفّة لكلّ سائقٍ في كلّ عطلة نهاية أسبوع مُسجّلة على نسبة من الزمن الأسرع العام (100 بالمئة) وبمعدّل الموسم بأكمله. بعبارة أخرى، فإنّ ذلك مقياسٌ للوتيرة الخام:

فارق أسرع وأبطأ الأزمنة الخارقة

المركز الفريق السائق الفارق (ثانية)

1 ألبين أوكون-غاسلي 0.051 2 مكلارين نوريس-بياستري 0.087 3 مرسيدس راسل-هاميلتون 0.190 4 أستون مارتن ألونسو-سترول 0.233 5 آربي تسونودا-ريكاردو 0.329 6 فيراري لوكلير-ساينز 0.351 7 هاس هلكنبرغ-ماغنوسن 0.516 8 ساوبر بوتاس-جو 0.542 9 ريد بُل فيرستابن-بيريز 0.642 10 ويليامز ألبون-سارجنت 0.914

سيُجادل البعض بأنّ فيرستابن معيارٌ صعب بالنظر إلى أنّ الهولندي أصبح أحد أساطير الفورمولا 1. ذلك صحيح، لكنّه يتجاهل أمرين.

الأوّل هو أنّ الفرق الكبرى تميل للتعاقد مع سائقي القمّة، أي أنّك دائمًا ما ستُواجه الأفضل في المقدّمة، وليس بيريز الوحيد الذي لديه زميلٌ قوي.

ماكس فيرستابن وسيرجيو بيريز، ريد بُل الصورة من قبل: صور موتورسبورت

والثاني هو أن لا سائق، مهما كانت براعته، يُمكنه دفع سيارة أسرع ممّا هي قادرة على فعله على أيّ حلبة. قد يبلغ الأفضل 99 بالمئة، لكن لا يُمكنهم تحدي الفيزياء، مهمّة سائقٍ جيّدٍ جدًا في مواجهة سائقٍ عظيم هي الاقتراب منه قدر الإمكان.

كان فارق السرعة الخام بين بيريز وفيرستابن ثابتًا في المجمل. لا يتعلّق الأمر بـ "فترات كبوات بيريز". كان أبطأ بنسبة 0.7 بالمئة في موسم 2021، و0.545 بالمئة في 2022 و0.761 بالمئة في 2023. هذه فوارق كبيرة في سياق الفورمولا 1 المعاصرة.

للمقارنة فإنّ فالتيري بوتاس كان خلف لويس هاميلتون بنسبة 0.116 بالمئة طوال مواسمهما الخمسة معًا، بينما كان دانيال ريكاردو متأخّرًا بـ 0.138 بالمئة عن فيرستابن في 2018. أمّا أليكسندر ألبون، السائق الأقلّ خبرة بكثير من بيريز، فقد كان متأخّرًا بنسبة 0.784 بالمئة عن فيرستابن في 2020...

يُمكن للمرء أن يُجادل بأنّ السرعة الخام ليست نقطة قوّة بيريز، لكن أنّه أفضل في السباقات. لكن حتّى في هذا الجانب فإنّه نادرًا ما يقترب من فيرستابن الذي أثبت أنّه أفضل على صعيد الحفاظ على الإطارات بالتزامن مع تقديم أزمنة أسرع، وهو أمرٌ كان يُعتبر نقطة قوّة بيريز سابقًا.

في حال حقّق سائقٌ 80 بالمئة أو أكثر من مجموع نقاط قائد الفريق، فذلك يعني أنّ الفريق يملك سائقين من عيار "الرقم 1" أو على الأقل "رقم واحد ونصف" يكون قريبًا بما فيه الكفاية من السائق القائد لفرض الضغط عليه.

نريد كمشجّعين رؤية ذلك، لكنّها توليفة قد تُولّد المشاكل بالنسبة للفرق، مثلما نذكر أيّام نايجل مانسل ونيلسون بيكيه في ويليامز، وآيرتون سينا وألان بروست في مكلارين.

يميل السائقون الذين يُسجّلون 55 إلى 79 بالمئة ليكونوا الخيار المثالي كسائقٍ ثانٍ مفيد. لدينا بوتاس أو روبنز باريكيلو كأمثلة على ذلك.

فالتيري بوتاس أمام سيرجيو بيريز، ريد بُل الصورة من قبل: صور موتورسبورت

تحسّن بيريز إلى نسبة 67 بالمئة في 2022، وتراجع إلى 50 بالمئة بعد حصيلة مثيرة من فيرستابن العام الماضي، وهو يتواجد حاليًا عند نسبة 63 بالمئة. جمع بيريز 887 نقطة طوال فترة تواجده مع ريد بُل بالمقارنة مع 1593.5 لصالح فيرستابن. تلك نسبة 56 بالمئة، أي أنّه على حافة الخطر.

وضمن سياقٍ أوسع، فعندما يُسيطر فريق، مثلما فعلت ريد بُل في العامين الماضيين، فإنّ وجود سائقين متقاربين على ذات السيارة يُحدث فارقًا كبيرًا. لا تزال سيطرة مكلارين في نهاية الثمانينات مدهشة نتيجة المنافسة الشرسة بين سينا وبروست، بينما كان نيكو روزبرغ كان قريبًا من هاميلتون بما فيه الكفاية بين 2014 و2016 لضمان عدم معرفة النتيجة مسبقًا.

لكنّ أيًا من ذلك يُعتبر مصدر قلقٍ بالنسبة لريد بُل وهي لا تكترث لذلك. بل ما تحتاجه هو التأكّد من وجود كلّ الأسس لضمان عدم اعتبار المقعد الثاني مشكلة منذ مغادرة ريكاردو للفريق في نهاية 2018.

لم يُنتج برنامج ريد بُل للناشئين بديلًا مناسبًا، بالرغم من أنّه من المنصف القول أنّ بيير غاسلي وألبون تطوّرا الآن لتقديم الأداء المناسب منذ مغادرتهما للفريق الرئيسي.

من كان على ريد بُل السعي وراءه؟ من المفاجئ بعض الشيء عدم بذل الفريق المزيد من الجهد لجلب اسمٍ كبير، مثل لاندو نوريس. أو التعاقد مع كارلوس ساينز الذي يُعتبر أفضل السائقين المتاحين.

لكنّ الإبقاء على فيرستابن سعيدًا هو الهدف الأساسي. تعلم ريد بُل أنّه حتّى لو أنتجت سيارة تنافسيّة بدرجة مقبولة، فإنّ فيرستابن سيضعها في المقدّمة أو على مقربة منها، وهو ما سيكون مهمًا في حقبة ما بعد أدريان نيوي وهوندا.