مخاطرة عالية جدًا، ومتعة كبيرة و"أفضل سباق في أوروبا" - سائقو الفورمولا 1 يشاركون انطباعاتهم الأولى عن مادرينغ

بعد اختبار الحلبة البالغ طولها 5.4 كيلومتر على جهاز المحاكاة، كان السائقون يستعدون لإحدى أصعب عطلات نهاية الأسبوع في الموسم على حلبة تجمع بين الطبيعة القاسية لحلبات الشوارع ووفرة المنعطفات متوسطة وعالية السرعة. لكن لا شيء يضاهي التجربة الحقيقية، وبعد حصتين من التجارب مدة كل منهما ساعة، ظهر السائقون بوضوح وهم يتوخون حذرًا إضافيًا لتجنب الوقوع في الأخطاء بسبب محدودية مناطق الخروج الآمن، وبدأت أولى الآراء حول أحدث حلبات الفورمولا 1 بالظهور.

وقال أوسكار بياستري، الذي أنهى اليوم في المركز الخامس بعدما عانت مكلارين من تراجع في الأداء مقارنة بمنافسيها: "بصراحة، إنها أصعب من بعض الحلبات. هناك الكثير من المقاطع التي لا تقترب فيها حقًا من الجدران، بل تتجه إليها أثناء الانعطاف أو القيادة نحوها، ثم تحتاج إلى تفاديها. لذلك يجعل ذلك الأمور صعبة جدًا. لا يزال الجميع يعتادون على الحلبة، لكن عندما تدخل في إيقاع جيد خلال لفة واحدة، فإن الأمر ممتع جدًا."

وباستثناء حادث أرفيد ليندبلاد السريع في التجارب الحرة الثانية على متن سيارة ريسينغ بولز، اكتملت حصة الفورمولا 1 في اليوم من دون مشكلات كبيرة. وتسببت مناطق الكبح المتتالية في الحلبة بالكثير من الصداع للسائقين، الذين كانوا حريصين على تجنب إغلاق الإطارات، بينما شكل تآكل الإطارات، والتغير السريع في مستويات التماسك، والازدحام بعض أكبر مصادر الصعوبة.

وقال شارل لوكلير سائق فيراري: "كانت القيادة مثيرة على حلبة مادرينغ اليوم. إنها حلبة شوارع مليئة بالتحديات، وهذا هو النوع الذي أستمتع به عادةً، وهذه الحلبة ليست استثناءً. لقد أعجبتني كمية التماسك الموجودة بالفعل، بالنظر إلى أن هذه حلبة جديدة تمامًا ولم تدخل عليها كمية كبيرة من المطاط حتى الآن."

وأكد يوم التجارب الخاص بجورج راسل مجددًا اعتقاده بأن مادرينغ "حلبة عالية المخاطر جدًا"، رغم أنه أعرب عن قلقه من أن التجاوز سيكون "صعبًا جدًا"، وهي وجهة نظر سادت في أرجاء خطّ الحظائر.

وكانت أكثر الانطباعات إيجابية قد جاءت من سيرجيو بيريز، المقيم في مدريد، الذي لم يكن لديه الكثير ليقوله عن أداء سيارة كاديلاك الخاصة به، لكنه بالغ في الإشادة بمادرينغ داخل الحلبة وخارجها.

وقال السائق المكسيكي: "نعم، إنها حلبة رائعة جدًا، والمنشأة جميلة جدًا. أنا سعيد جدًا لوجودي هنا في مدريد. أعتقد أن هذا سيصبح بالتأكيد أفضل سباق في أوروبا".

وأضاف: "ستكون التجارب التأهيلية غدًا فوضوية، ومن الواضح أن السباق يوم الأحد سيكون فوضويًا جدًا أيضًا، لذا يمكن أن تحدث أمور كثيرة. أتطلع إلى ذلك حقًا، وكفريق علينا فقط التأكد من أننا قادرون على تقديم عطلة نهاية أسبوع مثالية."

لكن لم يكن الجميع متحمسًا مثل بيريز. فلم يكن ماكس فيرستابن يومًا من أكبر المعجبين بحلبات الشوارع، وما تقدمه مادرينغ لم يغير رأيه.

وقال بطل العالم أربع مرات: "نعم، لا أعرف. أنا لست من محبي حلبات الشوارع، لذلك لن يتغير ذلك أبدًا. سأفضل دائمًا القيادة على حلبة مثل سبا. أعني، ما فعلوه في طريقة بناء كل شيء، أعتقد أنهم قاموا بعمل جيد جدًا. لكنني لست من محبي حلبات الشوارع."

ورغم أن مادرينغ ليست صعبة بشكل خاص على وحدات الطاقة في سيارات الفورمولا 1 لعام 2026، والتي تعاني أصلًا من نقص الطاقة، فإن ما يربك السائقين والفرق على حد سواء هو تأثير التطور السريع لمستوى تماسك الحلبة في طريقة عمل نشر الطاقة. وكان ذلك صعبًا بشكل خاص على فرناندو ألونسو في أستون مارتن المزودة بوحدة طاقة هوندا، إذ تمكن الإسباني من استكمال النصف الثاني من التجارب الحرة الثانية بعد معاناته من مشكلة في القابض.

وقال الإسباني: "سيكون من الصعب دائمًا ضبط الأمور بالشكل الصحيح فيما يتعلق بدرجة حرارة الإطارات، وحالة شحن البطارية في نهاية اللفة. وأحيانًا إذا اتبعت أسلوب قيادة مختلفًا في المنعطفات الأخيرة، يبدو أننا حساسون جدًا لذلك مع وحدة طاقة هوندا".