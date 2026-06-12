محمد بن سليّم يستهدف خفض وزن سيارات الفورمولا 1 بنحو 150 كلغ بحلول 2031

يبلغ الحد الأدنى لوزن سيارات الفورمولا 1 وفق لوائح عام 2026 نحو 768 كلغ. وبينما نجحت اللوائح الجديدة بالفعل في خفض الوزن مقارنة بالجيل السابق من السيارات، يعتقد بن سليّم أن هناك مجالًا لتحقيق المزيد.

وشهد الحد الأدنى لوزن سيارات الفورمولا 1 ارتفاعًا تدريجيًا خلال العقد الماضي نتيجة عدة عوامل، من بينها زيادة أبعاد السيارات، وتطور وحدات الطاقة الهجينة، وتعزيز هياكل الحماية من الصدمات، وإضافة المزيد من أنظمة السلامة.

وأقرّ بن سليّم بأن متطلبات السلامة ساهمت في هذا الاتجاه، لكنه لا يزال يعتقد أن الفورمولا 1 قادرة على العودة إلى مستويات الوزن التي كانت سائدة قبل نحو 15 عامًا.

وقال: "أضفنا 50 كيلوغرامًا بسبب السلامة".

وأضاف: "لكنني الآن أود رؤية سيارة، سيارة كاملة، يقل وزنها عن 650 كيلوغرامًا. هدفي هو 630 كيلوغرامًا".

وسيُمثل الوصول إلى هذا الرقم مع الحفاظ على معايير السلامة الحديثة تحديًا هندسيًا كبيرًا. وحتى بلوغ هدف بن سليّم الأوسع المتمثل في سيارات يقل وزنها عن 650 كلغ سيتطلب خفضًا يتجاوز 100 كلغ مقارنة باللوائح الحالية.

ويرى رئيس فيا أن اعتماد صيغة أبسط للمحركات يمكن أن يساعد على تحقيق ذلك، من خلال تقليص دور المكونات الكهربائية في وحدة الطاقة المستقبلية.

وسيؤدي ذلك عمليًا إلى بطاريات أخف وزنًا ومساهمة هجينة أقل مقارنة بالوقت الحالي، إذ يتصور بن سليّم أن تمثل الطاقة الكهربائية نحو 10% فقط من إجمالي القدرة.

وقال: "يجب أن تعود محركات في8. يمكنك الحصول على قدرة من محرك الاحتراق الداخلي تبلغ نحو 760 حصانًا، مع 10% من الطاقة الكهربائية".

وأضاف: "سيمنح ذلك المحرك صوته المميز. كما سيكون أقل تكلفة بكثير. وستكون تكاليف البحث والتطوير أقل بكثير أيضًا".

وأردف: "أما المحرك بحد ذاته فسيكون أخف وزنًا وأكثر متعة، وسيعود الصوت الذي يريده المشجعون".

وبموجب رؤية بن سليّم، ستحتفظ الفورمولا 1 بجزء من الاعتماد على الطاقة الكهربائية، لكن مع تقليص دورها بشكل كبير مقارنة بوحدات الطاقة الهجينة الحالية، ما سيساعد على خفض التكاليف وتقليل الوزن.

كما شدد رئيس فيا على أن العودة إلى محركات "في8" ذات التنفّس الطبيعي لن تكون على حساب الأهداف البيئية للبطولة، خاصة بعد اعتماد الوقود المستدام بالكامل بموجب لوائح عام 2026.

وأضاف: "لديك الفرق، ولديك الاستقرار المالي للبطولة، كما أنك تستخدم الوقود المستدام. أعني أنني لا أرى أين يمكن أن نخطئ"

وأكمل: "الجماهير تستحق أن نقدم لها شيئًا".