فورمولا 1 جائزة سنغافورة الكبرى

محمد بن سليم رئيس "فيا" يؤكد: عودة محركات في8 إلى الفورمولا 1 ستكون في موسم 2030

أعلن محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، أن الفورمولا 1 ستعود إلى استخدام محركات "في8" اعتبارًا من موسم 2030.

أحمد مجدي

منشور: 14-10-2026

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محمد بن سُليّم، رئيس الاتّحاد الدولي للسيارات

الصورة من قبل: دوم رومني / صور لات

كشف إعلان صدر يوم أمس الثلاثاء أن الفورمولا 1 ستعود إلى إقامة سباق في أفريقيا للمرة الأولى منذ عام 1993.

ومن المقرر أن يُقام السباق على حلبة جديدة يجري بناؤها في رواندا، لينضم إلى روزنامة البطولة تحت اسم جائزة أفريقيا الكبرى. ومن المتوقع أن يبدأ تنظيمه في أوائل ثلاثينيات القرن الحالي، ضمن شراكة تمتد لعشر سنوات.

وخلال فعالية أُقيمت في كيغالي، عاصمة رواندا، بحضور الرئيس بول كاغامي والرئيس التنفيذي للفورمولا 1 ستيفانو دومينيكالي للإعلان عن السباق، كشف محمد بن سليم أن العودة إلى محركات "في8" ستدخل حيز التنفيذ في موسم 2030.

وكان احتمال تخلي الفورمولا 1 عن المحركات الهجينة المزودة بشاحن توربيني، التي اعتُمدت عام 2014، والعودة إلى محركات "في8"، محورًا للنقاش منذ فترة طويلة. لكن الموسم المحدد لتنفيذ هذا التغيير لم يكن قد حُسم بعد.

وطُرح موسما 2030 و2031 بوصفهما خيارين محتملين لعودة محركات "في8"، في ظل نقاشات تتعلق بالتحديات التي أفرزتها قوانين وحدات الطاقة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ عام 2026. وبموجب هذه القوانين، توزعت القدرة الإجمالية مناصفة بين محرك الاحتراق الداخلي والنظام الكهربائي المعتمد على البطارية.

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وأكد بن سليم أن محركات "في8" ستعود في موسم 2030، مشيرًا إلى أن رواندا ستشهد استخدام هذه المحركات أيضًا عند انضمامها إلى روزنامة البطولة.

وخلال جلسة نقاش بحضور كاغامي ودومينيكالي، قال رئيس الاتحاد الدولي للسيارات "فيا": "الأمر الرائع في عام 2030 هو تقديم محرك في8 الجديد. وهذا يعني أن رواندا ستحصل على هذا المحرك منذ السباق الأول في تاريخها".

وأضاف: "عندما نحدد أهدافنا خلال تطوير هذا المحرك، تكون الأولوية الأولى لصناعة سيارات خفيفة الوزن. ستكون السيارات أخف بنحو 80 كيلوغرامًا، رغم أنني ربما لم يكن ينبغي لي إخبار الصحافة بذلك في الوقت الحالي".

وتابع: "الهدف الثاني هو ضمان الاستدامة. إذ ستنخفض تكاليف البحث والتطوير، إلى جانب تكاليف المحركات، بنسبة لا تقل عن 50 بالمئة".

واختتم: "النقطة الثالثة تتعلق بالجماهير. المسألة لا تتعلق بالضجيج، بل بصوت المحرك. ولسنا مضطرين إلى الانتظار حتى عام 2031 لتحقيق ذلك، فالأمر يعتمد بالكامل على الاتحاد الدولي للسيارات".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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