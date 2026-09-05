دافعت المحكمة الدولية للاستئناف ووضحت آلية اختيار قضاتها في استئناف جائزة موناكو الكبرى، وذلك في أعقاب ادعاءات مدير فريق ألبين فلافيو برياتوري بأن أحد القضاة كانت تربطه صلات بفريق مكلارين.

وتعمل المحكمة الدولية للاستئناف بصورة مستقلة عن الاتحاد الدولي للسيارات، وهي أعلى هيئة قضائية تفصل في القضايا المتعلقة برياضة السيارات، وقد جرى اللجوء إليها بعدما استأنفت مكلارين وريد بُل قرار الحكّام بإلغاء عقوبات سائق ألبين بيير غاسلي في جائزة موناكو الكبرى.

كان غاسلي واحدًا من عدة سائقين تعرضوا لعقوبات بشكل خاطئ في موناكو بسبب تجاوز السرعة المحددة في منطقة خط الصيانة، ما أدى في البداية إلى خسارته مكانه على منصة التتويج، قبل أن تتقدم ألبين بطلب ناجح لإعادة النظر في العقوبة.

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لكن نظرًا إلى أن السائقين الآخرين كانوا قد نفذوا عقوباتهم بالفعل، على عكس غاسلي، لم يكن بالإمكان إلغاء عقوباتهم، ما دفع مكلارين وريد بُل إلى تقديم استئناف.

وافقت المحكمة الدولية للاستئناف على حجج المستأنفين وأعادت فرض عقوبات غاسلي، ما تسبب في إحباط السائق الفرنسي وفريق ألبين. لكن برياتوري، المسؤول الأعلى في الفريق، صعّد القضية عندما شن هجومًا لاذعًا خلال المؤتمر الصحفي لجائزة إيطاليا الكبرى، مشككًا في نزاهة هيئة المحكمة، بعدما زُعم أن أحد القضاة كانت تربطه صلات بفريق مكلارين.

والقاضي المعني، فيليبو ماركينو، شغل منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة وان دروب، وهي مؤسسة خيرية أسسها غي لاليبرتيه، مؤسس سيرك دو سوليه.

وفي هذا المنصب، حصلت المؤسسة الخيرية في وقت سابق على عدة سيارات مكلارين مخصصة للطرقات كهدية من المساهم الراحل في مكلارين، منصور عُجّة، بهدف جمع الأموال للمؤسسة من خلال بيع السيارات في مزاد. كما أشار برياتوري إلى فعالية نظمتها مكلارين للعمليات الخاصة في بيفرلي هيلز عام 2018، حيث ظهر ماركينو متحدثًا، وهي فعالية لا علاقة لها بفريق الفورمولا 1.

وأصدرت المحكمة الدولية للاستئناف التابعة للاتحاد الدولي للسيارات بيانًا ردًا على اتهامات برياتوري المثيرة، موضحة أن هيئة القضاة جرى تشكيلها وفقًا لإجراءاتها القضائية.

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حيث قالت المحكمة الدولية للاستئناف، في إشارة إلى استئناف مكلارين وريد بُل:

"إن محاكم الاتحاد الدولي للسيارات على علم بالتعليقات العلنية التي تشكك في استقلالية وحياد القضاة في الهيئة التي نظرت القضية رقم آي سي إيه-2026-06-07-08-09".

"ترغب محاكم الاتحاد الدولي للسيارات في توضيح أن تعيين القضاة ومشاركتهم في تلك القضية، كما هو الحال في أي قضية أخرى، جرى وفقًا للإجراءات القضائية المعمول بها لدى الاتحاد الدولي للسيارات والممارسات المعتادة، والتي تستند إلى أعلى المعايير، مثل إرشادات رابطة المحامين الدولية بشأن تضارب المصالح في التحكيم الدولي".

"يُنتخب جميع القضاة من قبل الجمعيات العامة للاتحاد الدولي للسيارات، وبعضهم بناءً على اقتراح مجموعة تضم خمسة فرق على الأقل من فرق الفورمولا 1، وفقًا للنظام الأساسي للاتحاد الدولي للسيارات. ويخضع جميع القضاة لمتطلبات الاستقلال والسرية المنصوص عليها في القواعد القضائية والتأديبية للاتحاد الدولي للسيارات، كما يقدمون إفصاحات سنوية عن مصالحهم إلى مسؤول الامتثال في الاتحاد الدولي للسيارات، ويوقعون إقرارًا محددًا بالاستقلالية لكل قضية على حدة، مع مراعاة القضية المطروحة والأطراف المعنية، ويتم تقديم هذا الإقرار إلى الأطراف".

وقالت المحكمة الدولية للاستئناف أنه لم يتم تقديم أي اعتراض على تشكيل الهيئة قبل بدء جلسة الاستئناف، كما أوضحت سبب حرصها على تعيين قضاة من خلفيات مختلفة.

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وتابع البيان: "في بداية جلسة الاستماع ونهايتها، دُعيت الأطراف إلى إثارة أي مسألة تتعلق بالإجراءات أو بتشكيل المحكمة. ولم يفعل أي طرف ذلك. ولم يُقدم أي اعتراض خلال جلسة الاستماع بشأن الطريقة التي استجوبت بها المحكمة الشاهد أو أدارت بها الإجراءات".

"تؤكد المحكمة الدولية للاستئناف أهمية تشكيل هيئات تضم قضاة من خلفيات ثقافية وجغرافية مختلفة. ويساعد ذلك على ضمان أن تعكس المداولات والمناقشات تنوع التقاليد ووجهات النظر والأساليب القانونية، ما يعزز بشكل أكبر عدالة العملية واستقلاليتها ومصداقيتها، ويضمن الوصول إلى محاكمة عادلة".

وأضافت المحكمة الدولية للاستئناف:

"يمكن أن يترك قرار المحكمة مجالًا لتفسيرات وتعليقات مختلفة بشأن حيثياته القانونية، وهذا أمر عادل ومقبول من جميع القضاة. والمحكمة واثقة من سلامة الإجراءات ونزاهة القضاة. وتظل محاكم الاتحاد الدولي للسيارات ملتزمة باستقلالية وحياد قضاتها وبنزاهة العملية القضائية".