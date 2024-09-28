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محكمة أمريكية ترفض دعوى هاس ضد شتاينر بشأن العلامة التجارية

قضت محكمة في كاليفورنيا لصالح غونتر شتاينر في نزاع حول العلامة التجارية مع شركة هاس أوتوميشن بشأن كتابه الأول. 

غونتار شتاينر

Gunther Steiner

الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات

رفض قاضٍ في الولايات المتحدة دعوى انتهاك العلامة التجارية التي رفعتها شركة هاس أوتوميشن ضد المدير السابق لفريق الفورمولا 1، غونتر شتاينر. 

في مايو، رفعت الشركة الأم لفريق هاس للفورمولا 1، هاس أوتوميشن، دعوى قضائية ضد شتاينر بتهمة انتهاك العلامة التجارية، مدعية أن شتاينر استخدم العلامة التجارية والشعارات الخاصة بـ هاس في سيرته الذاتية "Surviving to Drive" دون الحصول على إذن أو موافقة من الشركة.

وبعد فشل الحصول على رد مرضٍ من شتاينر، قامت هاس أوتوميشن برفع دعوى ضد الإيطالي وناشر الكتاب، "تين سبيد"، في ولاية كاليفورنيا، حيث يقع مقر الشركة الأم.

وجادل شتاينر بأن استخدام شعارات هاس كان استخداماً عادلاً ومحمياً بموجب التعديل الأول للدستور. قضى القاضي في كاليفورنيا بأن استخدام شعارات هاس كان مرتبطاً فنياً بالكتاب ولم يكن مضللاً بشكل واضح.

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غونتر شتاينر

غونتر شتاينر

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

توضح وثائق المحكمة أن "الكتاب يروي تجارب شتاينر كمدير لفريق هاس للفورمولا 1 خلال موسم 2022".

"واستخدام الصور التي تتضمن العلامة التجارية لهاس هو اختيار فني لتوفير سياق إضافي حول موسم 2022 مع فريق هاس للفورمولا 1."

"لا يوجد أي دليل واضح، أو ادعاء واضح، أو تمثيل خاطئ بأن 'مصدر العمل' هو هاس أوتوميشن".

"بينما قد يوحي الغلاف الخارجي بدعم أو رعاية، لا يوجد بيان مضلل بشكل واضح أو تلميح قدمته شعارات هاس".

"وبالتالي، فإن استخدام المدعى عليهم لشعارات هاس محمي. لذلك، تم قبول طلب المدعى عليهم"، وفقاً للحكم.

كما تم رفض دعوى الممارسات التجارية غير العادلة بموجب القانون العام على مستوى الولاية. طلب شتاينر تعويض نفقاته القانونية من هاس أوتوميشن، لكن تم رفض هذا الطلب لأن شكوى هاس اعتُبرت "معقولة موضوعياً".

كما رفع شتاينر دعوى ضد هاس في ولاية نورث كارولينا بشأن عمولات وحقوق ملكية تدعي شركته السابقة أنها كانت مستحقة له على مدى عدة سنوات، ولا تزال هذه القضية جارية.

عندما تم الاتصال بفريق هاس للفورمولا 1 من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم"، رفض الفريق التعليق.

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