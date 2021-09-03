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محرك نوريس يحصل على الضوء الأخضر بعد حادثة سبا

قالت مكلارين أنّ الفحوصات التي أجرتها عقب جائزة بلجيكا الكبرى أكّدت أنّ أحدث محركات لاندو نوريس في الفورمولا واحد قابل لإعادة الاستخدام بالرُغم من حادثته العنيفة على حلبة سبا-فرانكورشان.

محرك نوريس يحصل على الضوء الأخضر بعد حادثة سبا

انتقل نوريس إلى استخدام محركه الثالث والأخير لهذا الموسم لجولة نهاية الأسبوع الماضي في سبا، لكنّه تلقّى ضربة قوية عندما اصطدم البريطاني بالحواجز عند منعطف أو روج في بداية القسم الثالث للتصفيات.

وقد أجبر ذلك الارتطام مكلارين على وضع علبة تروس جديدة على سيارة نوريس، كما أعاده الفريق إلى وحدة طاقته الثانية من أجل السباق كإجراء وقائي.

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لكن وبالرُغم من أنّ ذلك ترك نوريس من دون أحدث محركاته ليوم الأحد في بلجيكا، لكنّ أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين قال بأنّ الفحوصات على المحرك في مقر وحدات طاقة مرسيدس لم تجد أيّة مشكلة ويمكن الآن إعادة استخدامه.

"أكملنا كل الفحوصات وتبدو جميع الأمور جيّدة حتى الآن" قال سيدل على هامش جائزة هولندا الكبرى.

وأضاف: "دومًا ما تحصل في النهاية على الضوء الأخضر الأخير بمجرد أن تضع وحدة الطاقة من جديد وتعود إلى المسار. ولكن مع كل الأمور التي تم فحصها، لا نتوقّع وجود أيّة مشاكل".

هذا وربما تعني الطبيعة الضيّقة لمسار زاندفورت أن تؤثر مكلارين عدم استخدام وحدة الطاقة الأحدث نهاية هذا الأسبوع على أيّة حال، ولكن في حال حدث ذلك، عندها سيعود الفريق على الأرجح إليه لحلبة مونزا المتطلبة للطاقة.

"ما تزال الخيارات مفتوحة حول موعد استخدامنا له من جديد" قال سيدل، مُضيفًا: "لكنه يبدو في وضع جيّد ويُمكن إعادة استخدامه ضمن إحدى الجولات المقبلة".

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وبينما بدت حادثة نوريس عنيفة للغاية مع ارتطام القسم الخلفي بالحواجز، لكنّ سيدل يعتقد بأنّ زاوية الاصطدام المباشرة بالسيارة ساهمت في الحفاظ على الهيكل والمحرك.

فقال: "أعتقد بأننا كنا محظوظين فيما يتعلق بزاوية الاصطدام، الاصطدام المبدئي، إذ لم يكن سيئًا للغاية، لهذا لم تكن وحدة الطاقة متضررة بذات السوء الذي بدا عند وقوع الحادثة، ولذلك أيضاً تمكن لاندو من الخروج بدون مشاكل كبيرة من السيارة".

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