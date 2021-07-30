تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / ريد بُل تفصل أحد موظفيها في الفورمولا واحد بعد أن نُسبت إليه رسائل إساءة عنصرية
فورمولا 1 / جائزة المجر الكبرى أخبار عاجلة

محرّك فيرشتابن يحصل على الضوء الأخضر بعد حادث سيلفرستون

حصل محرّك هوندا الخاص بماكس فيرشتابن سائق ريد بُل على الضوء الأخضر لمواصلة استخدامه، وذلك بعد تأكيد الصانع الياباني عدم تضرّره في حادث سيلفرستون.

محرّك فيرشتابن يحصل على الضوء الأخضر بعد حادث سيلفرستون

كان فيرشتابن طرفًا في حادثٍ قويّ عند منعطف كوبس في اللفّة الأولى من سباق جائزة بريطانيا الكبرى إثر احتكاكٍ مع لويس هاميلتون، حيث تدمّر القسم الخلفي من سيارته بالكامل بعد اصطادمه بحاجز الإطارات بقوّة.

وبالرغم من حجم الضرر البالغ، الذي قدّرت ريد بُل كلفته بـ 1.8 مليون دولار، إلّا أنّ هوندا منحت فيرشتابن الضوء الأخضر لمواصلة استخدام وحدة الطاقة خلال جائزة المجر الكبرى نهاية الأسبوع الجاري.

اقرأ أيضاً:

"كان من الجيّد رؤية عدم مواجهة ماكس لأيّة تبعات من حادث سيلفرستون وكنّا قادرين على تفقّد وحدة طاقته التي استخدمها في بريطانيا وهي تعمل بشكلٍ طبيعي" قال تويوهارو تانابي المدير التقنيّ لبرنامج هوندا في الفورمولا واحد اليوم الجمعة إثر حصّتي الجمعة.

ويأتي هذا الضوء الأخضر ليُعزّز آمال فيرشتابن ضمن معركته على اللقب مع هاميلتون، وذلك كونه يجب على كلّ سائقٍ عدم تجاوز ثلاث نسخٍ من محرّك الاحتراق الداخلي، والشاحن التوربيني، والمكوّنات الهجينة قبل الوصول إلى العقوبات.

ويستخدم كلٌ من فيرشتابن وهاميلتون وحدة طاقته الثانية، لذا لو تضرّرت وحدة فيرشتابن من سباق سيلفرستون لتسبّب ذلك في الكثير من المتاعب له في وقتٍ لاحقٍ من موسم 2021 الأضخم بـ 23 جولة.

وبعد تصدّره التجارب الحرّة الأولى، تراجع متصدّر البطولة إلى المركز الثالث في الحصّة الثانية بفارق ثلاثة أعشارٍ من الثانية عن ثنائيّ مرسيدس فالتيري بوتاس وهاميلتون.

وقال فيرشتابن أنّ الفجوة مع مرسيدس "ليست ضخمة لدرجة لا يُمكن تعويضها"، وذلك في ظلّ محاولة ريد بُل تعديل سيارتها لملاءمة الأجواء الحارة للغاية على حلبة هنغارورينغ.

وقال الهولندي: "أجرينا بعض التعديلات الطفيفة بين الحصّتين، لذا نحتاج للنظر في ما عمل وما لم يعمل".

وأضاف: "كانت الحلبة حارة للغاية، لذا ليس الوضع سهلًا على الإطلاق، لكنّنا سنرى. هناك الكثير من الأشياء للنظر فيها لكن لا شيء صادم".

وأكمل: "الفارق مع مرسيدس ليس ضخمًا لدرجة لا يُمكن تعويضه. لم يكن يومًا سهلًا بشكلٍ عام نتيجة حرارة المسار، لذا سنقوم بتحليل كلّ شيء".

المشاركات
التعليقات
ريد بُل تفصل أحد موظفيها في الفورمولا واحد بعد أن نُسبت إليه رسائل إساءة عنصرية

المقال السابق

ريد بُل تفصل أحد موظفيها في الفورمولا واحد بعد أن نُسبت إليه رسائل إساءة عنصرية
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

بوتاس يتفوّق بـ 0.027 ثانية على هاميلتون ليتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الثانية في المجر

3 س
2
فورمولا 1

ريد بُل تفصل أحد موظفيها في الفورمولا واحد بعد أن نُسبت إليه رسائل إساءة عنصرية

1 س
3
فورمولا 1

تحليل: الألغاز الأكبر التي كشفها رفض "فيا" لطلب ريد بُل بمراجعة حادثة سيلفرستون

6 س
4
فورمولا 1

هاميلتون "متفائل" حيال فرص مرسيدس في المجر بعد التجارب الحرة الحارة

2 س
5
فورمولا 1

محرّك فيرشتابن يحصل على الضوء الأخضر بعد حادث سيلفرستون

43 دقيقة
أحدث الأخبار
محرّك فيرشتابن يحصل على الضوء الأخضر بعد حادث سيلفرستون
فورمولا 1

محرّك فيرشتابن يحصل على الضوء الأخضر بعد حادث سيلفرستون

43د
ريد بُل تفصل أحد موظفيها في الفورمولا واحد بعد أن نُسبت إليه رسائل إساءة عنصرية
فورمولا 1

ريد بُل تفصل أحد موظفيها في الفورمولا واحد بعد أن نُسبت إليه رسائل إساءة عنصرية

1 س
وولف: مرسيدس ترغب بإعادة "الاحترام" إلى نقاشات الحادث
فورمولا 1

وولف: مرسيدس ترغب بإعادة "الاحترام" إلى نقاشات الحادث

1 س
هاميلتون "متفائل" حيال فرص مرسيدس في المجر بعد التجارب الحرة الحارة
فورمولا 1

هاميلتون "متفائل" حيال فرص مرسيدس في المجر بعد التجارب الحرة الحارة

2 س
بوتاس يتفوّق بـ 0.027 ثانية على هاميلتون ليتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الثانية في المجر
فورمولا 1

بوتاس يتفوّق بـ 0.027 ثانية على هاميلتون ليتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الثانية في المجر

3 س
أحدث ملفات الفيديو
خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا 04:47
فورمولا 1
24-06-2021

خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار 01:46
فورمولا 1
16-06-2021

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً 08:15
فورمولا 1
25-05-2021

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو 06:50
فورمولا 1
24-05-2021

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟ 06:10
فورمولا 1
22-05-2021

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟

الأكثر شعبية اليوم

بوتاس يتفوّق بـ 0.027 ثانية على هاميلتون ليتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الثانية في المجر
فورمولا 1 فورمولا 1

بوتاس يتفوّق بـ 0.027 ثانية على هاميلتون ليتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الثانية في المجر

ريد بُل تفصل أحد موظفيها في الفورمولا واحد بعد أن نُسبت إليه رسائل إساءة عنصرية
فورمولا 1 فورمولا 1

ريد بُل تفصل أحد موظفيها في الفورمولا واحد بعد أن نُسبت إليه رسائل إساءة عنصرية

تحليل: الألغاز الأكبر التي كشفها رفض "فيا" لطلب ريد بُل بمراجعة حادثة سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: الألغاز الأكبر التي كشفها رفض "فيا" لطلب ريد بُل بمراجعة حادثة سيلفرستون

هاميلتون "متفائل" حيال فرص مرسيدس في المجر بعد التجارب الحرة الحارة
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون "متفائل" حيال فرص مرسيدس في المجر بعد التجارب الحرة الحارة

محرّك فيرشتابن يحصل على الضوء الأخضر بعد حادث سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1

محرّك فيرشتابن يحصل على الضوء الأخضر بعد حادث سيلفرستون

وولف: مرسيدس ترغب بإعادة "الاحترام" إلى نقاشات الحادث
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف: مرسيدس ترغب بإعادة "الاحترام" إلى نقاشات الحادث

هاميلتون: سأكرّر هجومي على فيرشتابن بذات الطريقة لو تكرّر نفس الموقف
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون: سأكرّر هجومي على فيرشتابن بذات الطريقة لو تكرّر نفس الموقف

هاكينن: بوتاس لا يلقى التقدير الكافي لما يقوم به مع فريق مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1

هاكينن: بوتاس لا يلقى التقدير الكافي لما يقوم به مع فريق مرسيدس

أحدث الأخبار

محرّك فيرشتابن يحصل على الضوء الأخضر بعد حادث سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1

محرّك فيرشتابن يحصل على الضوء الأخضر بعد حادث سيلفرستون

ريد بُل تفصل أحد موظفيها في الفورمولا واحد بعد أن نُسبت إليه رسائل إساءة عنصرية
فورمولا 1 فورمولا 1

ريد بُل تفصل أحد موظفيها في الفورمولا واحد بعد أن نُسبت إليه رسائل إساءة عنصرية

وولف: مرسيدس ترغب بإعادة "الاحترام" إلى نقاشات الحادث
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف: مرسيدس ترغب بإعادة "الاحترام" إلى نقاشات الحادث

هاميلتون "متفائل" حيال فرص مرسيدس في المجر بعد التجارب الحرة الحارة
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون "متفائل" حيال فرص مرسيدس في المجر بعد التجارب الحرة الحارة

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.