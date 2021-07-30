محرّك فيرشتابن يحصل على الضوء الأخضر بعد حادث سيلفرستون

كان فيرشتابن طرفًا في حادثٍ قويّ عند منعطف كوبس في اللفّة الأولى من سباق جائزة بريطانيا الكبرى إثر احتكاكٍ مع لويس هاميلتون، حيث تدمّر القسم الخلفي من سيارته بالكامل بعد اصطادمه بحاجز الإطارات بقوّة.

وبالرغم من حجم الضرر البالغ، الذي قدّرت ريد بُل كلفته بـ 1.8 مليون دولار، إلّا أنّ هوندا منحت فيرشتابن الضوء الأخضر لمواصلة استخدام وحدة الطاقة خلال جائزة المجر الكبرى نهاية الأسبوع الجاري.

"كان من الجيّد رؤية عدم مواجهة ماكس لأيّة تبعات من حادث سيلفرستون وكنّا قادرين على تفقّد وحدة طاقته التي استخدمها في بريطانيا وهي تعمل بشكلٍ طبيعي" قال تويوهارو تانابي المدير التقنيّ لبرنامج هوندا في الفورمولا واحد اليوم الجمعة إثر حصّتي الجمعة.

ويأتي هذا الضوء الأخضر ليُعزّز آمال فيرشتابن ضمن معركته على اللقب مع هاميلتون، وذلك كونه يجب على كلّ سائقٍ عدم تجاوز ثلاث نسخٍ من محرّك الاحتراق الداخلي، والشاحن التوربيني، والمكوّنات الهجينة قبل الوصول إلى العقوبات.

ويستخدم كلٌ من فيرشتابن وهاميلتون وحدة طاقته الثانية، لذا لو تضرّرت وحدة فيرشتابن من سباق سيلفرستون لتسبّب ذلك في الكثير من المتاعب له في وقتٍ لاحقٍ من موسم 2021 الأضخم بـ 23 جولة.

وبعد تصدّره التجارب الحرّة الأولى، تراجع متصدّر البطولة إلى المركز الثالث في الحصّة الثانية بفارق ثلاثة أعشارٍ من الثانية عن ثنائيّ مرسيدس فالتيري بوتاس وهاميلتون.

وقال فيرشتابن أنّ الفجوة مع مرسيدس "ليست ضخمة لدرجة لا يُمكن تعويضها"، وذلك في ظلّ محاولة ريد بُل تعديل سيارتها لملاءمة الأجواء الحارة للغاية على حلبة هنغارورينغ.

وقال الهولندي: "أجرينا بعض التعديلات الطفيفة بين الحصّتين، لذا نحتاج للنظر في ما عمل وما لم يعمل".

وأضاف: "كانت الحلبة حارة للغاية، لذا ليس الوضع سهلًا على الإطلاق، لكنّنا سنرى. هناك الكثير من الأشياء للنظر فيها لكن لا شيء صادم".

وأكمل: "الفارق مع مرسيدس ليس ضخمًا لدرجة لا يُمكن تعويضه. لم يكن يومًا سهلًا بشكلٍ عام نتيجة حرارة المسار، لذا سنقوم بتحليل كلّ شيء".