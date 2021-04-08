فيراري بحاجة لأربعة سباقات كي تتمكن من تقييم محركها في 2021

انصبّت معظم مجهودات العلامة الإيطالية خلال العطلة الشتوية على تصميم محركها الجديد بالكامل الذي يهدف لتخطّي الافتقار للطاقة الذي عانت منه في 2020.

وكان من الواضح أنّ الافتقار للسرعة القصوى على الخطوط المستقيمة – بسبب وحدة الطاقة من جهة ومقاومة الجرّ المرتفعة من جهة أخرى (الأداء الانسيابي) – تسبّب في تراجعها بشكل كبير.

وجعل التشغيل الأوّلي لمحرك 2021 في التجارب الشتوية وخلال الجولة الافتتاحية للموسم في البحرين فيراري تقتنع بأنّها تقدمت خطوة جيدة إلى الأمام، لكن الفريق يريد المزيد من الوقت للحكم بشكل أفضل على مقدار التقدم الذي حققه مقارنةً بمنافسيه.

وقال المدير الرياضي لورون ميكيز: "لقد تحسنا، دون شك، لذا نحن راضون عمّا نراه".

وأضاف: "لكن دائماً هناك المزيد من العمل لاستخراج أقصى ما فيه خلال السباق، لأنّ الظروف في البحرين كانت فريدة من نوعها. حيث تنتقل من درجات الحرارة القصوى في فترة ما بعد الظهيرة إلى التسابق ليلاً".

وأكمل: "بالطبع نعلم حجم التقدّم الذي حققناه، لكن أعتقد بأنّ السؤال هو كيف سيكون هذا التقدّم عندما تأخذ بعين الاعتبار تقدّم الآخرين. وأعتقد أنّ الجواب الحقيقي لذلك يكمن عندما تقوم بتحليل التصفيات".

وتابع: "بسبب طبيعة هذه التوقعات، تحتاج لبضعة تصفيات للتأكد من أنّك تملك مقداراً جيّداً حيث تستطيع العودة إلى المصنع والقول ’حسناً، نعلم حجم تقدّمنا، ونحن الآن نحتلّ هذا الموقع مقارنةً بالآخرين، وعلى الأرجح أنّ هذا ما قاموا به خلال العطلة الشتوية‘".

وأردف: "أعتقد بأنّ ذلك سيحصل بعد حصّتَين أو ثلاث، أو حتّى أربع حصص تصفيات، حيث سيكون لديك رقم ثابت لمقدار تقدّم الآخرين".

من جهته أعرب مدير الفريق ماتيا بينوتو عن ارتياحه بعد جائزة البحرين الكبرى حول حقيقة تمكّن كتيبته من تعويض افتقارها للسرعة القصوى على الخطوط المستقيمة هذا العام.

ومع ذلك، لا زال غير واثق إذا كان الفضل في ذلك يعود لوحدة الطاقة أو لانسيابية السيارة الأكثر فاعلية.

"بالتأكيد تحسّنت وحدة الطاقة وأنا سعيد لمشاهدة تقدّم ساوبر وهاس" قال بينوتو.

وتابع: "من ناحيتنا أعتقد بأنّ أحرزنا تقدّماً على جميع الأصعدة المتاحة، لذا الانسيابية أصبحت أفضل من ناحية السلوك والتطابق (مع بيانات نفق الهواء)".

واختتم: "تحسنّا على صعيد وحدة الطاقة والسيارة إجمالاً، لذا أعتقد أنّ الفضل في ذلك يعود للحزمة بأكملها. لذا لسنا نتحدّث حقّاً عن جانب واحد فقط، الحزمة بأكملها أصبحت أفضل الآن".