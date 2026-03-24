محرك أودي في الفورمولا 1 يحصد إشادة المنافسين

رفض كوماتسو فكرة أن امتلاك هاس لمحرك فيراري يمنحها أفضلية واضحة في صراع وسط الترتيب في موسم 2026، مشيرًا إلى أنّ أودي تُظهر مستوى تنافسيًا قويًا منذ البداية.

ويحتل الفريق الأمريكي المركز الرابع في ترتيب البطولة بعد جولتين، حيث سجّل أوليفر بيرمان المركزين السابع والخامس في ملبورن وشنغهاي تواليًا.

ويرى كوماتسو أنّ فرق ريسينغ بولز وألبين وأودي هي أبرز منافسي هاس المباشرين، مع لفت أودي للأنظار بشكل خاص خلال جولة الصين.

وكانت أودي قد دخلت الفورمولا 1 كفريق مصنّع بالكامل في 2026 بعد استحواذها على ساوبر، وقدّمت بداية قوية، حيث نجح غابرييل بورتوليتو في تسجيل النقاط والتأهل إلى القسم الثالث في افتتاحية أستراليا.

وقال كوماتسو: "لا أعلم كيف يمكن القول إن محركنا أفضل بوضوح من أودي. هل نظرتم إلى بيانات السرعة؟ لا أعتقد أنه يمكن قول ذلك إطلاقًا".

وأردف: "عندما أتحدث عن وحدة الطاقة، فأنا أعتمد على النتائج وبيانات السرعة. سواء كانت القوة تأتي من محرك الاحتراق أو من نشر الطاقة، لكن إذا نظرنا إلى أدائهم على الخطوط المستقيمة، فأودي جيدة جدًا جدًا".

وأكمل: "لذلك تفاجأت عندما قيل إننا أفضل من أودي بشكلٍ واضح. وبالمناسبة، هذا ليس انتقادًا لفيراري بأي شكل".

وأضاف أنّ التنافس مع أربعة مصنّعين مختلفين لوحدات الطاقة يُظهر اختلافات واضحة في طرق نشر الطاقة والاستراتيجيات، ما أجبر فريقه على التعلّم بسرعة.

وقال في هذا الصدد: "عندما نتسابق ضد هذه الفرق، نرى بوضوح قدرات مختلفة في نشر الطاقة واستراتيجيات أقوى. لذلك كان علينا التعلّم بسرعة، ولا يمكنني القول إننا متقدمون من ناحية السرعة على الخطوط المستقيمة. كان التجاوز صعبًا للغاية".

من جانبه، علّق سائق أودي نيكو هولكنبرغ على هذه التصريحات، مؤكدًا أنّ الفريق لا يزال في طور التطور رغم الأداء المشجع.

وقال: "أعتقد أننا في وضع جيد. لولا وحدة الطاقة لما كنا في هذا الموقع، لكن لا يزال أمامنا الكثير من العمل، خاصة في ظروف السباق".

وأكمل: "نحن أيضًا الفريق الوحيد بسيارتين فقط دون فريق زبون، ما يعني بيانات أقل مقارنة بالمصنّعين الآخرين. لذلك لا يزال المشروع قيد التطوير وهناك مجال كبير للتحسن".