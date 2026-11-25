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محركات 2030: فريق زبون واحد فقط لكل مصنّع وحظر الاختبارات حتى 2028

يتضمن الاتفاق الذي وقعته الشركات المصنّعة والفرق بالإجماع مع الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، وإدارة الفورمولا 1 بشأن اعتماد محركات توربينية من ثماني أسطوانات بسعة 2.1 لتر مجموعة من البنود بالغة الأهمية.

فرانكو نجنيس فيليب كليرين

تم التحرير: 25-11-2026

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محرك فورد-كوزوورث ثماني الأسطوانات

الصورة من قبل: راينر شليغلميلش





موتورسبورت.كوم "برايم"



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جرى تحديد سقف متدرج للميزانية يبدأ عند 190 مليون دولار حتى عام 2030، قبل أن ينخفض إلى 160 مليون دولار في عام 2034. إليكم أبرز التغييرات...

من المنتظر أن يشهد المشهد في الفورمولا 1 تغييرات كبيرة في عام 2030، مع اعتماد المحركات المؤلفة من ثماني أسطوانات.

فخلال عطلة نهاية الأسبوع في لاس فيغاس، أضفى الاتحاد الدولي للسيارات الطابع الرسمي على الاتفاق بالإجماع بين الفرق والشركات المصنّعة لتقديم موعد اعتماد المحرك الجديد بسعة 2.1 لتر والمزود بشاحن توربيني ووحدة لاستعادة الطاقة الحركية بقوة تصل إلى 200 كيلوواط (100 كيلوواط يمكن استخدامها بحرية، و100 كيلوواط إضافية مخصصة حصرًا لتفعيل خاصية تعزيز الطاقة للتجاوز) بمقدار عام واحد، إلى جانب استخدام الوقود المستدام. لكن البيان لم يتطرق إلى قرارات أخرى مهمة.

وفي الواقع، يُعتقد أن الجهة المشرّعة حصلت أيضًا على موافقة الشركات المصنّعة على تزويد فريقين فقط بالمحركات، مع احتساب الفريق المصنعي بطبيعة الحال، ما يترك إمكانية تزويد فريق زبون واحد فقط.

ويُعتقد أن القرار حظي بـ"مباركة" الشركات المصنّعة للمحركات، نظرًا إلى أن التكلفة الحالية لتزويد فريق بالمحركات على مدار عام تبلغ 18 مليون دولار، وهو مبلغ يمثل بالتأكيد خسارة مقارنة بحجم استثمارات الشركة المصنّعة.

محرك فيراري ثماني الأسطوانات

الصورة من قبل: Franco Nugnes

وفي الواقع، وفقًا للمعلومات التي حصل عليها موقعنا "موتورسبورت.كوم"، تحمل هذه الخطوة أيضًا هدفًا سياسيًا استراتيجيًا آخر يسعى الاتحاد الدولي للسيارات وإدارة الفورمولا 1 إلى تحقيقه معًا، يتمثل في كسر هيمنة الشركات المصنّعة التي تنجح في بناء شبكة من النفوذ عبر فرقها الزبونة. إذ تزود مرسيدس حاليًا ثلاثة فرق بالمحركات (مكلارين وألبين وويليامز)، بينما تزود فيراري فريقين (هاس وكاديلاك).

وتزود ريد بُل باورترينز-فورد فريقي ريد بُل ريسينغ وريسينغ بولز، بينما سيكون لكل من أودي وهوندا (المزود الرسمي لأستون مارتن) وكاديلاك فريق واحد فقط تزوده بالمحركات، وهو الفريق المصنعي.

وفي حال أخرت كاديلاك موعد تقديم وحدة الطاقة الخاصة بها بمقدار عام واحد، بعدما كان مقررًا في البداية لعام 2029 (إذ لا معنى لإنفاق مبلغ هائل لاستخدام المحركات الحالية لعام واحد فقط)، فسيكون بوسع فيراري الحفاظ على علاقاتها مع هاس من دون مواجهة أي تداعيات. أما وضع مرسيدس فهو أكثر تعقيدًا بكثير.

وسيتعين على مصنع مرسيدس لوحدات الطاقة عالية الأداء، الذي يتخذ من بريكسوورث مقرًا له، تحديد الفريق الذي سيواصل التعاون معه من بين مكلارين وويليامز وألبين. وسيتعين على فريقين إيجاد حل آخر في حال وافق المجلس العالمي لرياضة المحركات التابع للاتحاد الدولي للسيارات على المقترح الذي سيُطرح للتصويت في شنغهاي الشهر المقبل.

ويمكننا تصور أن هذا التغيير في المشهد قد يشعل صراعات سياسية حادة للغاية في البادوك، خصوصًا أن هناك من يخشى أن يكون المشروع الذي طرحه الاتحاد الدولي للسيارات لاستخدام محركات لا تحظى بدعم إحدى الشركات المصنّعة قد وصل فعليًا إلى طريق مسدود.

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المحرك الموحد لم يعد خيارًا مرغوبًا

يبدو أن فكرة توفير محرك موحد للفرق التي لا ترتبط رسميًا بإحدى الشركات المصنّعة بدأت تتلاشى، لأنه رغم التوجه نحو خفض التكاليف، فإن حجم الإنفاق الأولي سيظل يتجاوز المبلغ اللازم لإنتاج وحدة طاقة تنافسية.

ومع التوجه نحو وحدات طاقة أقل تعقيدًا وتكلفة في الفورمولا 1 بحلول عام 2030، كان محمد بن سُليّم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، قد طرح فكرة توفير محركات موحّدة لا تحمل علامة تجارية محددة، بهدف تخفيف المخاوف المتعلقة باستقلالية الفرق بصورة أكبر.

ولا يزال فريق ويليامز يأمل في مواصلة علاقته طويلة الأمد مع مرسيدس، بينما أشارت الشائعات إلى أن مكلارين كانت تبحث عن شريك من الشركات المصنّعة، على غرار ما فعلته ريد بُل، لكن الرئيس التنفيذي زاك براون أقر بأن هذا الخيار قد تلاشى الآن بالنسبة إلى عام 2030، إذ يتمثل هدف الفريق في البقاء زبونًا لمرسيدس.

وإدراكًا منه للسرعة التي يمكن أن تتغير بها الأوضاع، ناقش الاتحاد الدولي للسيارات أيضًا بنودًا احترازية تحسبًا لقرار إحدى الشركات المصنّعة الست الانسحاب من سباقات الجوائز الكبرى. وجرى الحديث عن نقل حقوق الملكية الفكرية للشركة المصنّعة المنسحبة إلى الاتحاد الدولي للسيارات لصالح العلامة التجارية الجديدة التي ستدخل البطولة.

تفاصيل تقنية لسيارة مرسيدس W17، وحدة الطاقة

الصورة من قبل: AG Photo

ويبدو لنا هذا الحل بعيدًا عن الواقعية، إذ يصعب تصور إقدام إحدى الشركات المصنّعة على إتاحة خبراتها لمنافسة لها، حتى مقابل تعويض مالي كبير. وسيتمتع الاتحاد الدولي للسيارات بصلاحية إلزام إحدى الشركات المصنّعة للمحركات بتزويد فريق ثالث في حال عجز أحد الفرق عن التوصل إلى اتفاق لتأمين محركاته.

تحديد سقف الميزانية

من الأخبار المهمة الأخرى التي لم تحظَ بالاهتمام قيمة سقف ميزانية الشركات المصنّعة، إذ سيبقى عند مستواه الحالي البالغ 190 مليون دولار حتى عام 2030، قبل أن ينخفض بمقدار 7.5 ملايين دولار سنويًا، ليصل إلى 160 مليون دولار في عام 2034.

وستكون الاستثمارات قابلة للاستدامة، نظرًا إلى تجميد تطوير وحدات الطاقة الحالية في عام 2028، وحظر اختبارات المحركات الجديدة المؤلفة من ثماني أسطوانات على منصات الاختبار حتى التاريخ ذاته، ما يتيح تنسيقًا مناسبًا بين المشروعين. أما جنرال موتورز، التي لم تلتزم بتطوير وحدات الطاقة الحالية، فقد وقعت اتفاقًا ماليًا بقيمة 170 مليون دولار للعامين الأولين.

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