محركات مرسيدس ستجعل من مكلارين "سيارة جديدة تماماً" في 2021

أعلنت الفورمولا واحد العام الماضي أن الفرق ستواصل استعمال سيارات 2020 لموسم 2021، وذلك لخفض نفقات التطوير وسط التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا العالمية.

وسُمح للفرق باستعمال مفتاحَي تطوير لإدخال تحديثات كبيرة على السيارات، ما يعني أن مكلارين مُجبرة على استعمالهما من أجل محركات مرسيدس الجديدة، وذلك بعد أن قررت الانتقال للتزود بها في 2021.

وبينما ستحتفظ أغلب الفرق بما يقارب 60 بالمئة من سياراتها لموسم 2021، لكن مكلارين كشفت أن حجم خطوة الانتقال لاستعمال محركات مرسيدس يعني أن أغلب هيكل السيارة سيكون جديداً تماماً كذلك.

حيث قال بيرس ثاين مدير قسم الإنتاج لدى مكلارين: "بينما ستنقل الفرق الأخرى سياراتها كما هي تقريباً إلى الموسم المقبل، فإن انتقالنا إلى محركات مرسيدس يعني أننا لن نفعل ذلك مثلهم".

وأكمل: "إن ذلك يعني تغييرات هائلة، عملياً نحن نبني سيارة جديدة تماماً. عدد القطع الجديدة يساوي عدد القطع التي بنيت منها سيارة الموسم السابق".

وتابع: "لقد تم تغيير القسم الخلفي من الهيكل مكان علبة التروس وحول المحرك بشكل كبير للغاية، من أجل وحدة الطاقة الجديدة".

وأردف: "إن تغيير وحدة الطاقة يعدل بشكل كبير في هندسة السيارة وفي طريقة توضيب كل شيء. لذا فإن عملية التبريد بأكملها ستتغير إلى جانب التمديدات الكهربائية وغيرها".

وستتم تجربة السيارة الجديدة للمرة الأولى من قبل سائقي الفريق لاندو نوريس والوافد الجديد دانيال ريكاردو، خلال التجارب الشتوية ما قبل الموسم.

بالمقابل، كشف ثاين أن مكلارين كانت قادرة على بدء برنامج نفق الهواء بشكل ناجح لسيارة موسم 2022.

فقال: "فيما يتعلق بإنتاج سيارة 2022، ما زلنا في البدايات المبكرة، والتركيز بشكل أساسي على نفق الهواء".

وأكمل: "من الناحية الانسيابية، سنجري المزيد والمزيد من التجارب في نفق الهواء. وذلك لضمان سير كل شيء بالشكل الصحيح منذ البداية".

وأردف: "من المفترض أن ندفع بحدود الانسيابية إلى مستويات أعلى لكسب الأداء، وفي حال نجح ذلك فهذا رائع، وإن لم ينجح علينا العودة إلى القطع الأولية".

واختتم: "طموحنا مرتفع جداً، وهذا بالطبع ما نقوم به: الضغط للعودة للمنافسة على الصدارة".

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