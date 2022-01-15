محادثات أندريتي "لم تؤثر على خطط" ألفا روميو لموسم 2022

خاضت أندريتي، العلامة الرياضية الأمريكية، محادثات للاستحواذ على ساوبر - التي تُشغل فريق ألفا روميو في الفورمولا واحد - حيال إمكانية استحواذ محتمل خريف العام الماضي.

ويظهر اسم أندريتي قوياً في إندي كار، فورمولا إي، سوبر كارز، وإكستريم إي، وكانت تتطلع لتمتد إلى الفورمولا واحد عبر شراء أغلبية من أسهم مجموعة ساوبر.

وكان مايكل أندريتي يخطط لإشراك كولتون هيرتا سائق إندي كار، في أحد مقعدَي الفريق بعد ذلك. لكن الصفقة لم تكتمل بسبب ما وصفه أندريتي بمشاكل "صلاحيات ونفوذ".

لاحقاً بعد أسبوعين أعلنت ألفا روميو ضم غوانيو تشو سائق الفورمولا 2 ليقود إلى جانب فالتيري بوتاس.

حيث قال فاسور مدير الفريق في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لم نوقف أية عمليات تقنية، ولم نبطئ عملية التطوير مطلقاً".

وأكمل: "في بعض النقاشات مع الرعاة السائقين وغيرها، كان علينا التروي قليلاً".

وتابع: "لكن في النهاية، لم يتغير الموقف. لم تؤثر تلك المحادثات على أي شيء، ما عدا تأجيل بعض القرارات".

وسيقود بوتاس وتشو ضمن تشكيلة ألفا روميو لموسم 2022، بديلين عن كيمي رايكونن المعتزل، وأنطونيو جيوفينازي الذي لم يتم تجديد عقده.

بالمقابل، أشار فاسور إلى ضرورة تأسيس قاعدة قوية للبناء عليها تزامناً مع الدخول في موسم يحمل تغييرات كبيرة في القوانين.

فقال: "لدينا مشروع جديد للموسم المقبل، التطوير تحت سقف النفقات".

وأكمل: "لدينا تشكيلة جديدة. محرك جديد من فيراري. نحاول تجميع كل شيء معاً".

وتابع: "الجميع يحاول التحسن والتقدم على جميع الأصعدة. الجميع يركز على العمل والتضافر معاً لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة".

واختتم: "الأمر الأهم لنا كشركة ومالكي أسهم وطاقم العمل في المصنع، أننا جميعاً مقتنعون بسيرنا في الاتجاه الصحيح".