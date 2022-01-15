تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV تذاكر MC Shop Watch Shop Jobs
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر MC Shop Watch Shop Jobs
السابق / ألفا روميو: بوتاس بمقدوره أن يتألق بعيدًا عن "ظل" هاميلتون التالي / فيلنوف: على هاميلتون أن يكون "عدائيًا" ليستعيد لقب الفورمولا واحد في 2022
فورمولا 1 أخبار

محادثات أندريتي "لم تؤثر على خطط" ألفا روميو لموسم 2022

من قبل:
, محرر

قال فريدريك فاسور أن محادثات فريقه مع أندريتي أوتوسبورت حيال إمكانية الاستحواذ، لم تؤثر على الخطط لموسم 2022 المقبل في الفورمولا واحد فيما عدا تأجيل بعض القرارات.

محادثات أندريتي "لم تؤثر على خطط" ألفا روميو لموسم 2022

خاضت أندريتي، العلامة الرياضية الأمريكية، محادثات للاستحواذ على ساوبر - التي تُشغل فريق ألفا روميو في الفورمولا واحد - حيال إمكانية استحواذ محتمل خريف العام الماضي.

ويظهر اسم أندريتي قوياً في إندي كار، فورمولا إي، سوبر كارز، وإكستريم إي، وكانت تتطلع لتمتد إلى الفورمولا واحد عبر شراء أغلبية من أسهم مجموعة ساوبر.

وكان مايكل أندريتي يخطط لإشراك كولتون هيرتا سائق إندي كار، في أحد مقعدَي الفريق بعد ذلك. لكن الصفقة لم تكتمل بسبب ما وصفه أندريتي بمشاكل "صلاحيات ونفوذ".

لاحقاً بعد أسبوعين أعلنت ألفا روميو ضم غوانيو تشو سائق الفورمولا 2 ليقود إلى جانب فالتيري بوتاس.

حيث قال فاسور مدير الفريق في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لم نوقف أية عمليات تقنية، ولم نبطئ عملية التطوير مطلقاً".

وأكمل: "في بعض النقاشات مع الرعاة السائقين وغيرها، كان علينا التروي قليلاً".

وتابع: "لكن في النهاية، لم يتغير الموقف. لم تؤثر تلك المحادثات على أي شيء، ما عدا تأجيل بعض القرارات".

اقرأ أيضاً:

وسيقود بوتاس وتشو ضمن تشكيلة ألفا روميو لموسم 2022، بديلين عن كيمي رايكونن المعتزل، وأنطونيو جيوفينازي الذي لم يتم تجديد عقده.

بالمقابل، أشار فاسور إلى ضرورة تأسيس قاعدة قوية للبناء عليها تزامناً مع الدخول في موسم يحمل تغييرات كبيرة في القوانين.

فقال: "لدينا مشروع جديد للموسم المقبل، التطوير تحت سقف النفقات".

وأكمل: "لدينا تشكيلة جديدة. محرك جديد من فيراري. نحاول تجميع كل شيء معاً".

وتابع: "الجميع يحاول التحسن والتقدم على جميع الأصعدة. الجميع يركز على العمل والتضافر معاً لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة".

واختتم: "الأمر الأهم لنا كشركة ومالكي أسهم وطاقم العمل في المصنع، أننا جميعاً مقتنعون بسيرنا في الاتجاه الصحيح".

المشاركات
التعليقات
ألفا روميو: بوتاس بمقدوره أن يتألق بعيدًا عن "ظل" هاميلتون
المقال السابق

ألفا روميو: بوتاس بمقدوره أن يتألق بعيدًا عن "ظل" هاميلتون
المقال التالي

فيلنوف: على هاميلتون أن يكون "عدائيًا" ليستعيد لقب الفورمولا واحد في 2022

فيلنوف: على هاميلتون أن يكون "عدائيًا" ليستعيد لقب الفورمولا واحد في 2022
تحميل التعليقات
خلدون يونس More from
خلدون يونس
براون: 2021 موسم "ناجح جداً" لفريق مكلارين بالرغم من المركز الرابع
فورمولا 1

براون: 2021 موسم "ناجح جداً" لفريق مكلارين بالرغم من المركز الرابع

ألونسو "حزين" لرحيل هوندا عن الفورمولا واحد
فورمولا 1

ألونسو "حزين" لرحيل هوندا عن الفورمولا واحد

رالي داكار: برودرايف تخشى أن تقوم أودي "بقتل" المنافسة في 2023 داكار
رالي داكار

رالي داكار: برودرايف تخشى أن تقوم أودي "بقتل" المنافسة في 2023

أندريتي أوتوسبورت More from
أندريتي أوتوسبورت
تجارب إندي 500: دالي يتقدم ثنائية "أندريتي أوتوسبورت" في اليوم الرابع إندي 500
إندي كار

تجارب إندي 500: دالي يتقدم ثنائية "أندريتي أوتوسبورت" في اليوم الرابع

إندي كار: ألكسندر روسي يهيمن على مجريات السباق في لونغ بيتش لونغ بيتش
إندي كار

إندي كار: ألكسندر روسي يهيمن على مجريات السباق في لونغ بيتش

إندي كار: ديكسون يحسم اللقب وهانتر-ري يحرز الفوز في الجولة الختامية في سونوما
إندي كار

إندي كار: ديكسون يحسم اللقب وهانتر-ري يحرز الفوز في الجولة الختامية في سونوما

أحدث الأخبار

ياماموتو: مغادرة هوندا للفورمولا واحد كانت مبكّرة جدًا
فورمولا 1 فورمولا 1

ياماموتو: مغادرة هوندا للفورمولا واحد كانت مبكّرة جدًا

ألونسو: لقب السائق الأكبر سنًا في الفورمولا واحد الآن "يمنحني أفضلية"
فورمولا 1 فورمولا 1

ألونسو: لقب السائق الأكبر سنًا في الفورمولا واحد الآن "يمنحني أفضلية"

ألفا روميو ما تزال منفتحة على ضمّ ناشئي فيراري في المستقبل
فورمولا 1 فورمولا 1

ألفا روميو ما تزال منفتحة على ضمّ ناشئي فيراري في المستقبل

براون: 2021 موسم "ناجح جداً" لفريق مكلارين بالرغم من المركز الرابع
فورمولا 1 فورمولا 1

براون: 2021 موسم "ناجح جداً" لفريق مكلارين بالرغم من المركز الرابع

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.