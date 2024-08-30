مجموعة الواتساب الخاصة بسائقي الفورمولا 1 تشتعل بتغييرات حلبة مونزا

اشتعلت محادثة مجموعة واتساب الخاصة بسائقي الفورمولا 1 اليوم الخميس في ظلّ الإحباط حيال تغييرات حلبة مونزا.

مع اتّضاح التغييرات على الحلبة الإيطاليّة العريقة على أرض الواقع، اتّفق سائقو الفورمولا 1 على أنّ التصميم الجديد المسطّح مثّل خطوة إلى الوراء.

لكنّ الأمر المثير للانزعاج أكثر بالنسبة إليهم هو عدم استشارتهم عبر جمعيّة سائقي الجائزة الكبرى كي يكون لهم رأيٌ في ما قد تمّ إنجازه.

عوضًا عن ذلك أقدم المسؤولون عن حلبة مونزا على التغييرات على الحلبة التاريخيّة، وهو ما من المنتظر أن يُؤثّر بشكلٍ كاملٍ على طبيعة الحلبة، وليس نحو الأفضل وفق ما يعتقده السائقون.

وأكّد أليكسندر فورز رئيس الجمعيّة أنّه كانت هناك محادثات بين السائقين طوال اليوم الخميس ضمن مجموعة الواتساب حول الموضوع.

وقال: "أجل، تباحثنا في التغييرات اليوم ضمن مجموعتنا. وفي حين أنّني لم أقد على الحفف الجديدة في مونزا، فإنّ وضع الحفف القديمة في منعطفات مثل أسكاري كان أمرًا مجازيًا للعمل الدقيق من قبل السائقين".

وأضاف: "كمصمّم حلبات فإنّني لم أكن لأقبل بأيّة أموال لتغيير تلك الحفف. لم تبدُ خطرة بالنسبة لي وكانت جزءًا أساسيًا من شخصيّة الحلبة".

وأكمل: "ليست هذه الحلبة الأولى التي تفقد طابعها وتنتقل إلى الحفف القياسيّة. حدث الأمر ذاته في البرازيل، والتي كانت لها خدعها الخاصة مع الحفف".

ما لا يُحبّه السائقون بشأن الحفف الجديدة

في حين أنّ الحفف العالية في مونزا تسبّبت في بعض الوقائع المثيرة للجدل في السابق، فإنّ الإجماع بين السائقين كان على أنّ تغييرها بأخرى مسطّحة لم يكن خطوة صحيحة.

ويعود ذلك إلى أنّ الحفف السابقة كان لها طابعها الخاص، وهو ما جعل منعطف أسكاري يُمثّل تحديًا كبيرًا على وجه الخصوص.

وقال جورج راسل سائق فريق مرسيدس: "الحفف في منعطف أسكاري كانت فريدة للغاية بالنسبة لحلبة مونزا".

وأضاف: "أمّا الآن فهي مسطّحة بالكامل، وستُوفّر فرصة للسائقين لاختصار المنعطف".