مثول 8 سائقين أمام المراقبين إثر اقتراب هاميلتون من التعرض لحادثة في تجارب مونزا

تعيّن على هاميلتون تفادي التعرض لحادثة بسبب الزحام، حيث خرج عن المسار إلى المنطقة العشبية على الجانب الأيمن من الخط المستقيم بالتوجّه إلى منعطف بارابوليكا، وذلك عند اقترابه من مجموعة من السيارات البطيئة.

ومن بين السائقين الذين تمّ استدعاؤهم للمثول أمام المراقبين في الساعة 2.10 مساء بالتوقيت المحلي لمونزا: نيكولاس لاتيفي، رومان غروجان، سيرجيو بيريز، بيير غاسلي، لانس سترول، ألكسندر ألبون وكارلوس ساينز.

وقد برزت تخوفات قُبيل انطلاق جائزة إيطاليا حول حوادث من تلك النوعية، حيث أنّ تأثير عامل السحب على حلبة مونزا يكون كبيرًا للغاية مع السيارات التي تكون خلف السيارة في الأمام بحوالي 3 ثوانٍ.

وقد أدّى ذلك إلى إبطاء السيارات في الخلف قبل الانطلاق في لفاتها من أجل محاولة الحصول على الفارق الضروري، بينما كانت السيارات بطيئة كذلك في لفات الخروج ولفات إعادة شحن البطارية من أجل محاولة الحفاظ على الإطارات.

وقد شهدت المراحل الأخيرة من تصفيات مونز العام الماضي مشاهد هزلية عرفت محاولة السائقين تفادي الخروج في الأمام، حيث كان ساينز هو الوحيد الذي تقدم لتسجيل زمن سريع.

وقد علق عدد من السائقين على الفوضى المحتملة في التصفيات بعد تجارب أمس الجمعة.

فقال ساينز: "إذا ما نظرتم إلى التجارب الحرة الثانية، فسترون أنّه حتى في حالة عدم الحاجة إلى عامل السحب، كان الجميع يتدربون عليه. حيث يتضح من ذلك بأنّ الجميع سيسعون إلى ذلك، وقد يخلق ذلك بعض الفوضى".

من جهته عقّب ماكس فيرشتابن قائلًا: "سترون في التصفيات أنّ الجميع سيسعون وراء عامل السحب. سيعتمد الأمر كذلك حول المقاربة التي ستتبعها في لفة الخروج، لكنّني أتوقع أن يتسبب ذلك في الكثير من الفوضى خلال التصفيات".

وقد اكّد المراقبون مع نهاية المرحلة الأولى من التصفيات أنّه لن يتمّ اتّخاذ أيّة إجراءات إضافية في حق هؤلاء السائقين الذين كانوا قيد التحقيق في واقعة إعاقة هاميلتون.

وجاء في بيان المراقبين أنّه من المستحيل تحديد السائق المسؤول بشكل كامل وأساسي في تلك الواقعة.

وأتى في البيان: "بينما قد يُفترض بأنّ السيارة الأولى هي التي يقع عليها اللوم بشكل أساسي، إلّا أنه لم يكن من الممكن لنا تحديد أيّ بُعد في صف السيارات ينبغي وضعه في الاعتبار وكل السيارات بدت بأنّها تلتزم بالحد الأدنى للتوقيت الذي حدده مدير السباق. كما أنّ تلك كانت التجارب الحرة الثالثة وليست التصفيات، لذا لم يكن من المنطقي بالنسبة للويس أن يسعى للدخول إلى خط الحظائر ضمن ما كان لفة خروج، من أجل أن يتدرب على الانطلاقة".