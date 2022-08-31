متى سيكون بوسع فيرشتابن حسم لقب 2022 في الفورمولا واحد؟

بعد رؤية فيرشتابن يتقدم بأريحية نحو الفوز منطلقًا من المركز الـ 14 في بلجيكا، أشار توتو وولف مدير فريق مرسيدس قائلًا: "بتنا في وضع ستُحسم فيه البطولة في أوروبا على الأرجح".

وبينما لا يبدو ذلك ممكنًا نظريًا، إلّا أن تعليق وولف المبالغ فيه يأتي من مدى التأثير المؤلم لوتيرة فيرشتابن المذهلة هذا الموسم.

إذ وبعد مواجهته منافسة شرسة من شارل لوكلير وفيراري في الثلث الأول من الموسم، بات فيرشتابن الآن يحلق في عالمه الخاص ضمن المنافسة على اللقب من دون ترك أية مساحة لمنافسيه.

حيث أنه ومع بقاء 216 نقطة متاحة خلال الجولات الـ 8 الأخيرة من الموسم، والتي تتضمن سباقًا قصيرًا في البرازيل، فإن فيرشتابن يتمتع بأفضلية 93 نقطة أمام أقرب ملاحقيه، زميله سيرجيو بيريز، و98 نقطة أمام لوكلير.

ما يجعل تكرار معركة حسم اللقب في السباق الأخير التي شهدناها في الموسم الماضي أمرًا غير محتمل بشكل كبير. إذ أن كل ما يحتاجه فيرشتابن الآن هو 4 انتصارات من السباقات المتبقية ليحسم اللقب.

وقد يكون أقرب وقت يمكن لفيرشتابن حسم اللقب فيه هو في سباق سنغافورة، مع بقاء 5 سباقات على نهاية الموسم، لكنه حينها سيكون بحاجة لأن يفوز بالسباقات الثلاثة المقبلة في زاندفورت، مونزا وسنغافورة مع عدم تسجيل بيريز ولوكلير لأية نقاط.

ومن أجل تبسيط المسألة سنفترض بأن الفائز بالسباق يحصد كذلك النقطة الإضافية لأسرع لفة وعندها سيبدو الوضع كالتالي.

السيناريو الأول: فيرشتابن يفوز، غريماه يخفقان في تسجيل النقاط في 4 سباقات



الوضع بعد بلجيكا هولندا إيطاليا سنغافورة اليابان الولايات المتحدة المكسيك البرازيل أبوظبي النقاط المتبقية 216 190 164 138 112 86 60 26 فيرشتابن 284 310 336 362 تأخر بيريز 93 119 145 171 تأخر لوكلير 98 124 150 176

ذلك هو التوقّع الأكثر تفاؤلًا، لذلك دعونا نلقي نظرة على ما هو ممكن أكثر عوضًا عن ذلك. حصد فيرشتابن في سبا فوزه التاسع هذا الموسم، والسيناريو الثاني الذي نطرحه هو أن ريد بُل سيكون لديها السيارة الأسرع لبقية الموسم.

فإذا ما واصل الهولندي سلسلة انتصاراته وحقق عدد النقاط الأقصى (26 نقطة) في زاندفورت، مونزا وسنغافورة، وأنهى بيريز في المركز الثاني في كل سباق، فإن ذلك سيصل بالهولندي إلى أفضلية 117 نقطة مع بقاء 138 نقطة متاحة في السباقات المتبقية.

وبعد السباق التالي في سوزوكا، فإن عدد النقاط المتاحة سيتقلص إلى 112 فقط. حيث سيتعين على بيريز أن يتفوق على زميله في النقاط مرة واحدة على الأقل، وبعدد نقاط أكبر من الفارق بين الأول والثاني، من أجل تفادي حسم الهولندي للقب.

السيناريو الثاني: فيرشابن يفوز، بيريز يحرز المركز الثاني، ولوكلير الثالث في 4 سباقات



الوضع بعد بلجيكا هولندا إيطاليا سنغافورة اليابان الولايات المتحدة المكسيك البرازيل أبوظبي النقاط المتبقية 216 190 164 138 112 86 60 26 فيرشتابن 284 310 336 362 388 تأخر بيريز 93 101 109 117 125 تأخر لوكلير 98 109 120 131 142

ينطبق المنطق المطروح هنا أيضاً على لوكلير الذي من المرجّح بشكل أكبر أن يقتنص هو النقاط من فيرشتابن بالنظر إلى دور السائق الداعم الذي يلعبه بيريز.

ومن أجل إطالة فترة الانتظار قبل حسم اللقب حتى جولة أوستن، فإن بيريز ولوكلير بحاجة لأن يغادرا سوزوكا مع فارق أقل من 112 نقطة.

ولا يمكن لبيريز أن يخسر أكثر من 18 نقطة خلال السباقات الأربعة المُقبلة، ولوكلير 23 نقطة فقط، مع الوضع في الاعتبار بأنه ومع نقاط متساوية، فإن الأفضلية لدى الهولندي مع مجموعة انتصاراته.

ومن أجل أن تستمر معركة اللقب حتى المكسيك، فإن على كلا السائقَين البدء قريبًا في التفوق على فيرشتابن من حيث النقاط عوضًا عن مجرد منحه المزيد من الأفضلية.

إذ يجب على بيريز أن يستعيد 8 نقاط، ولوكلير 13 نقطة. فيما ستكون هنالك 60 نقطة فقط متاحة بعد المكسيك في البرازيل وأبوظبي، لذلك لا يمكن توقّع أي تحوّل درامي في الوضع بأن تستمر المنافسة إلى هذا الحد.

لذلك وبالنظر إلى هيمنة فيرشتابن وريد بُل الحالية، فإن توقّعنا هو أن جولة اليابان في سوزوكا هي على الأرجح التي ستشهد التتويج الثاني للهولندي.

أو أنه في حال وجد لوكلير وفيراري المزيد من الوتيرة لقلب الوضع أو إذا ما واجه فيرشتابن بعض المشاكل، فإن جولة أوستن على حلبة الأمريكيتين قد تستضيف السباق الحاسم للقب للمرة الأولى منذ 2015.