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متصدر الفورمولا 3 يصف "روعة" حلبة مدريد الجديدة قبل سباق الفورمولا 1

وصف فريدي سلاتر حلبة مدريد الجديدة بأنها "رائعة" للقيادة بعد اختبار الفورمولا 3 عليها.

منشور:
حلبة مادرينغ

حلبة مادرينغ

الصورة من قبل: فيراري

وصف فريدي سلاتر، متصدر بطولة الفورمولا 3، حلبة مدريد الجديدة بأنها "رائعة" للقيادة، وذلك خلال اختبار السلسلة على الحلبة الإسبانية الجديدة.

استبدلت مدريد برشلونة كمضيفة لجائزة إسبانيا الكبرى في عام 2026، بموجب عقد يمتد لعشر سنوات، حيث تستعد الفورمولا 1 لإقامة الحدث على حلبة مادرينغ خلال الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر.

وسيُقام نهائي موسم الفورمولا 3 أيضًا في العاصمة الإسبانية خلال عطلة نهاية الأسبوع نفسها، واستعدادًا لزيارة الحلبة الجديدة، أقامت السلسلة اختبارًا في مدريد يومي 24 و25 أغسطس.

وتصدر سلاتر اليوم الأول لصالح فريق ترايدنت بعدما سجل زمنًا قدره دقيقة و50.343 ثانية، بينما يُتوقع أن تسجل سيارة الفورمولا 1 زمنًا يقارب دقيقة و32 ثانية، في حين تصدر يوغو أوغوتشوكو من فريق كامبوس ريسينغ اختبارات يوم الثلاثاء بزمن قدره دقيقة و49.034 ثانية.

"أعتقد أنه كان يومًا إيجابيًا للغاية. أعتقد أن هذه الحلبة رائعة للقيادة، فهي تتمتع بطابع قديم بعض الشيء، وتضم بعض المنعطفات المثيرة للاهتمام، كما أنها تتمتع بالكثير من الشخصية" قال سلاتر سائق أكاديمية أودي.

وأضاف: "ربما تكون واحدة من أكثر الحلبات متعة عند القيادة بأقصى سرعة على مدار اللفة في الروزنامة. أنا أستمتع بها. أقضي وقتًا ممتعًا. كان اليوم إيجابيًا للغاية. أتعلم عن الحلبة وأحاول تكييف أسلوب قيادتي معها، وكذلك تكييف السيارة لتناسبها".

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وتابع: "لقد كان يومًا جيدًا للتعلم بالنسبة إلى الفريق بشكل خاص، وهذا أمر مهم للغاية بالطبع، نظرًا لأنها حلبة جديدة تمامًا ولا توجد بيانات سابقة يمكن الاعتماد عليها. لقد كان يومًا قويًا حتى الآن".

واعتمدت الفرق بشكل أساسي على بيانات أجهزة المحاكاة خلال الاختبار الذي أقيم على حلبة الشوارع الممتدة لمسافة 3.365 ميلًا حول مركز إيفيما للمعارض، والتي تضم 22 منعطفًا وتجمع بين الطرق الخاصة والعامة.

"لدي بالفعل بعض الخبرات حول حلبات الشوارع. بالطبع، ماكاو وموناكو هذا العام، والأمر يتعلق بالخروج إلى الحلبة والقيادة عند الحدود القصوى، ولكن من دون تجاوزها بدرجة كبيرة بحيث ينتهي بك الأمر بالمخاطرة بالتعرض لحادث" قال سلاتر.

وأكمل: "أعتقد أن ذلك كان مهمًا للغاية هذا الصباح لبناء الإيقاع تدريجيًا، والحصول على عدة لفات تحت حزامك حتى تتمكن بالفعل من معرفة ما يحدث. لقد كانت طريقة إيجابية للاستعداد لذلك. أحب الأمر برمته. أعتقد أنها رائعة. أعتقد أنها واحدة من أفضل الحلبات التي قدت عليها".

واختتم: "مثل جميع أفضل الحلبات، مثل ماكاو وموناكو، الحلبات التي تتمتع بشخصية خاصة، وأعتقد أن هذا هو أكثر ما يميز ما قاموا به هنا. لا أستطيع تحديد جزء مفضل، لكنني أحب منعطفي 5 و6".

هذا ويتصدر سلاتر ترتيب بطولة الفورمولا 3 بفارق ثماني نقاط عن أوغوتشوكو، مع تبقي مونزا يومي 5 و6 سبتمبر ومدريد يومي 12 و13 سبتمبر لإنهاء موسم 2026.

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