مبيعات تذاكر سباق أوستن "ارتفعت بشكل كبير" بعد توقّف فيرستابن عن الفوز
يبدو بأن احتدام المنافسة في الفورمولا 1 بعد خفوت هيمنة ريد بُل وفيرستابن قد ساهم في ارتفاع مبيعات التذاكر لجائزة الولايات المتحدة الكبرى.
Charles Leclerc, Ferrari SF-23
الصورة من قبل: فيراري
قال منظمو جولة أوستن على حلبة الأمريكتين بأن مبيعات التذاكر قد ارتفعت بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة مع ارتفاع حدة المنافسة في بطولة العالم للفورمولا 1 هذا الموسم.
منذ بداية تواجدها على روزنامة البطولة في 2012، حظيت جولة أوستن بشعبية كبيرة لتصبح أحد أكبر الأحداث من حيث الحضور الجماهيري في الفورمولا 1، وذلك للمزيج الذي تتمتع بيه بين التسابق، الحفلات وكذلك حصولها على مشجعين جدد بعد زيادة شعبية البطولة مؤخرًا في أمريكا الشمالية.
وتثق حلبة الأمريكتين في أنها ستحتضن جولة أخرى قوية من حيث الحضور الجماهيري هذا العام مع وجود سباق قصير في تلك الجولة وحفل كبير سيحيه Eminem.
لكن رغم ذلك، اعترف مروج السباق بوبي إبستين بأن مبيعات التذاكر كانت ضعيفة نوعًا ما حتى وقت قريب، أو بالأحرى حتى توقّف ماكس فيرستابن وريد بُل عن الهيمنة على مجريات البطولة وبدأت فرق أخرى مثل مكلارين، مرسيدس وفيراري بالتناوب على المنافسة في الصدارة.
حيث قال: "ظننا بأن ذلك سيكون عامنا الأضعف ضمن الأربعة الأخيرة منذ جائحة كورونا. لكن مبيعات التذاكر ارتفعت بشكل كبير عندما توقف ماكس عن الفوز وباتت البطولة أكثر تنافسية".
وأضاف: "وهنا عليّ أن أعطي الفضل لقاعدة مشجعينا وجمهورنا على انتباههم ومتابعتهم الدائمة لما يحصل، وأعتقد بأنه سيكون من المثير أن نرى كيف سيتبلور الموسم من هنا".
وتابع: "نتوقع حضورًا جماهيريًا كبيرًا مرة أخرى، وربما يقترب مما كنا نحظى به في السنوات الماضية. كما أعتقد بأننا سنحطّم الرقم القياسي لعدد الحضور في سباق السبت القصير مهما كان العدد السابق، إذ نتوقع حضورًا كبيرًا في حفل Eminem ما يعني أنه بين 130 ألف و150 ألف مشجع سيكون حاضرًا لسباق السبت القصير".
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