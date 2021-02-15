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مباشر: حدث إطلاق سيارة مكلارين لموسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد

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مباشر: حدث إطلاق سيارة مكلارين لموسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد

بوسعكم مشاهدة البثّ الحيّ لإطلاق أولى سيارات الفورمولا واحد لموسم 2021 ضمن حدث الكشف عن سيارة مكلارين على موقعنا "موتورسبورت.كوم".

ستكشف الحظيرة البريطانيّة النقاب عن سيارتها الجديدة "ام.سي.ال35ام" خلال حدث في مصنعها في ووكينغ مساء الإثنين على الساعة 7 بتوقيت غرينيتش.

وبالرغم من أنّ الفرق لم يُسمح لها سوى بمجالٍ ضيّقٍ من التعديلات على سيارات العام الماضي، فإنّ مكلارين واجهت تحديًا صعبًا في الفترة الشتويّة نتيجة تغييرها لمزوّد محرّكاتها.

إذ وضع الفريق حدًا لشراكته مع رينو ليُصبح زبونًا لدى مرسيدس.

كما ستدخل الحظيرة البريطانيّة الموسم بتشكيلة جديدة. ففي حين أنّ لاندو نوريس يبقى في صفوف الفريق للموسم الثالث على التوالي، إلّا أنّ هويّة زميله ستتغيّر في ظلّ انضمام دانيال ريكاردو إلى الفريق بديلًا عن كارلوس ساينز الإبن.

ويأمل الفريق أن تسمح له سيارته المُحدّثة، إلى جانب محرّك مرسيدس، بالحصول على فرصة جيّدة للمنافسة على المركز الثالث في بطولة الصانعين.

وبوسعكم متابعة حدث الإطلاق هنا:

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