ما وراء مشكلة السرعة القصوى التي واجهها نوريس في باكو

تسببت مشكلة تقنية في ضعف السرعة القصوى لسيارة لاندو نوريس من مكلارين خلال تصفيات جائزة أذربيجان الكبرى، ما جعل بطل العالم الحالي يكتفي بالمركز الخامس.

ورغم تفوقه على زميله في الفريق أوسكار بياستري بنتيجة 9-1 في حصص التصفيات العشر السابقة، وجد نوريس نفسه متأخرًا بفارق ثلاثة أعشار من الثانية في القسم الثالث، وهو أسوأ فارق له هذا الموسم. ولم يساعده إغلاق المكابح في القسم الثالث، لكن سائق مكلارين عانى في الواقع من مشكلة في سيارته "ام.سي.ال40".

وقال نوريس متحدثًا عن فارق السرعة القصوى، خلال حديثه إلى وسائل الإعلام مباشرة بعد الحصة: "هناك المزيد في سيارتي لسبب ما مقارنة بالسيارة الأخرى. لذلك علينا أن نفهم لماذا أضطر بشكل أساسي إلى الضغط أكثر من أوسكار لمحاولة تعويض الفارق في السرعة على المقاطع المستقيمة."

وكانت السرعة القصوى لنوريس أقل بـ3.4 كيلومتر/ساعة من بياستري في التصفيات، لكن مكلارين تملك بالفعل بعض المؤشرات على مصدر المشكلة.

ويوضح مدير الفريق أندريا ستيلا: "على جانب لاندو تحديدًا، نلاحظ نقصًا في القوة نقوم بالتحقيق فيه. ويبدو أنه مرتبط ببعض سلوكيات حقن الوقود، وهو أمر نأمل أن نتمكن، أو تتمكن الأنظمة التكيفية، من تحسينه للغد".

وأضاف: "يبدو أن وحدة الطاقة تولد أحيانًا قدرًا أقل قليلًا من القوة، لكن هذه ظاهرة محددة، ومشكلة محددة. ولا علاقة لها بالسلوك العام لوحدة الطاقة."

وحدث ذلك في سياق أوسع من معاناة مكلارين من ضعف أكبر بكثير في السرعة على المقاطع المستقيمة مقارنة بمزوّد وحدة الطاقة نفسه، مرسيدس. وكان جورج راسل أسرع بـ8.1 كيلومتر/ساعة من بياستري، وبـ11.5 كيلومتر/ساعة من نوريس في باكو.

وعندما سُئل نوريس عما إذا كان ذلك يعود إلى طريقة استغلال وحدة الطاقة أو إلى مقاومة هوائية مرتفعة في سيارة مكلارين، قال: "كلاهما. لديهم سيارة ذات كفاءة عالية جدًا، وهم كذلك منذ سنوات. ونحتاج إلى اتخاذ خطوة كبيرة في هذا الاتجاه إذا أردنا أن نكون قادرين على المنافسة على أي حلبة تعتمد على السرعة على المقاطع المستقيمة خلال بقية الموسم."

واتفق ستيلا في الغالب مع ذلك، وأصر على أن الأمر يتعلق ببساطة بحاجة مكلارين إلى بلوغ مستوى مرسيدس في جميع الجوانب.

وقال الإيطالي: "في حلبة كهذه، رأينا في كل حصة تجارب ثم في التصفيات أننا نخسر الوقت على المقاطع المستقيمة مقارنة بمرسيدس".

وأكمل: "ورغم أننا نستخدم وحدة الطاقة نفسها، هناك بعض الاختلافات، وأعتقد أنه من العادل القول إن حزمة مرسيدس، أي الهيكل ونسب علبة التروس ووحدة الطاقة نفسها، تبدو ببساطة أكثر فاعلية عندما يتعلق الأمر بتوليد السرعة القصوى. رأينا مدى قوتهم في مونزا، وتقريبًا على كل مقطع مستقيم طويل في البطولة، كانوا قادرين على توليد سرعة أكبر".

ثمّ تابع: "ومن وجهة نظر هندسية، سيكون من الخطأ القول إن هناك فرقًا في وحدة الطاقة أو أنهم يستغلون وحدة الطاقة بشكل أفضل قليلًا، لأننا في الواقع لا نعرف ذلك، ولا نفترض وجود أي اختلاف".

واختتم بالقول: "إنها الحزمة التي تبدو أكثر فاعلية لديهم، وربما تكون لديهم مقاومة هوائية أقل حتى، ونحن نعلم أن مقاومة الهواء تمثل جانبًا يجب أن نواصل العمل عليه. والحقيقة أننا نرى في ذلك فرصة لتقديم أداء أفضل".