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ما وراء الرقم 12: كيمي أنتونيللي داخل سيارة إيرتون سينا لوتس.. عندما يصبح الاقتداء سعيًا نحو الكمال

أنتونيللي، الذي وصل إلى البرازيل بعد تتويجه بلقب بطولة العالم، لم يُفوّت فرصة لقاء عائلة سينا في مزرعة دوس لاغوس بمدينة تاوي: إذ جلس السائق القادم من بولونيا خلف مقود سيارة لوتس 98 تي لعام 1986، التي قادها "الساحر". وهكذا انطلقت استعداداته لجائزة إنترلاغوس الكبرى: إذ سيكشف كيمي عن خوذة تذكارية مخصصة لتكريم بطل العالم ثلاث مرات.

منشور: 05-11-2026

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أندريا كيمي أنتونيلّي مع عائلة إيرتون سينا

الصورة من قبل: لالالي سينا

لم يكن الرقم 12 ملكًا له، رغم أنه اختاره. كما أن السيارة لم تكن مرسيدس التي قادها كيمي أنتونيللي إلى لقب بطولة العالم يوم الأحد في مكسيكو سيتي. فبعد وصوله إلى البرازيل برفقة أفراد عائلته جميعًا، توجه كيمي إلى مدينة تاوي، وتحديدًا إلى مزرعة دوس لاغوس، ملكية عائلة سينا الواقعة على بُعد 140 كيلومترًا من ساو باولو، حيث استضافه برونو وبيانكا لالي، ابنا فيفيان، شقيقة إيرتون.

كان عامل الجذب أقوى من أن يقاومه، وسرعان ما جلس كيمي خلف مقود سيارة لوتس 98 تي بمحرك رينو، وهي السيارة التي صممها جيرار دوكاروج، وحقق على متنها عام 1986 ثمانية انطلاقات من المركز الأول وثماني مرات صعود إلى منصة التتويج، مقابل انتصارين فقط بسبب افتقارها إلى الموثوقية.

أندريا كيمي أنتونيلّي مع عائلة إيرتون سينا

الصورة من قبل: Lallali Senna

لا بد أن الجلوس خلف مقود سيارة سائقه المفضل كان تجربة مؤثرة للغاية بالنسبة إليه. وكثيرًا ما يكرر السائق القادم من إميليا: "لطالما كان إيرتون سينا قدوتي، بسبب ما قدمه داخل الحلبة وخارجها". فهو لا يتظاهر بإعجابه بالبطل البرازيلي المتوج بلقب العالم ثلاث مرات، بل يعبر عن ارتباط حقيقي وعميق بـ"الساحر". وقد قرأ أبرز الكتب التي كُتبت عنه، وشاهد مرارًا وتكرارًا مقاطع الفيديو الكثيرة المنشورة عنه على يوتيوب.

سيبقى الرقم 12، الذي رافقه منذ أن بدأ مسيرته في عالم السباقات، على مقدمة سيارة مرسيدس الخاصة به في العام المقبل أيضًا، متخليًا عن الرقم 1 الذي يُخصص عادة لبطل العالم.

حيث قال أنتونيللي: "سأحتفظ بالرقم 12، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التشاؤم من تغيير ما اعتدت عليه، وجزئيًا لأنه يساعدني على البقاء متواضعًا، ويذكرني بأن الطريق الذي ينتظرني لا يزال طويلًا جدًا".

يرى البعض أوجه تشابه جسدية بينه وبين "بيكو"، لكن الارتباط بينهما ذهني. كانت عبارة "ادفع حتى الحدود القصوى" شعار إيرتون، الذي قال: "... تعتقد أن لديك حدودًا، فتحاول الوصول إليها. عندها يحدث شيء ما. وفورًا تصبح قادرًا على القيادة بسرعة أكبر قليلًا، بفضل قوة ذهنك وتصميمك وغريزتك، وبفضل الخبرة. يمكنك التحليق عاليًا جدًا".

أندريا كيمي أنتونيلّي مع عائلة إيرتون سينا

الصورة من قبل: Lallali Senna

تكمن قوة السائق البرازيلي في موهبته الطبيعية في القيادة، لكن الأهم من ذلك كان قدرته على الحفاظ على مستويات عالية من التركيز. ولم يقتصر ذلك على وجوده داخل السيارة، بل امتد إلى حياته عمومًا. ويعرف الشاب البالغ من العمر 20 عامًا، الذي يحمل وجه طفل لكنه يمتلك بالفعل عقل رجل ناضج، كيف يطور هاتين الصفتين، لأنه لا يستهلك الكثير من طاقته الذهنية ولا يعاني كثيرًا تحت الضغط، تمامًا مثل إيرتون.

وهنا يأتي دور الوالد ماركو، الذي يوضح قائلًا: "لقد تعرفنا إلى كيمي، وتكيفنا إلى حد ما مع شخصيته. فهو لا يستبق الأمور أبدًا قبل أن يحسمها. ولا ينظر إلى الأمور بسلبية، وحتى عندما لا يسير شيء على ما يرام، فإنه يبحث عن حل لمعالجته. إنها صفة رائعة طورها، في حين أنني كنت أكثر عاطفية منه بالتأكيد. والأمر الآخر الذي يثير إعجابي حقًا هو قدرته على الحفاظ على تركيزه". وهذا صحيح تمامًا.

وبالتالي، لن تكون جائزة إنترلاغوس الكبرى أول سباق يخوضه بطلًا للعالم فحسب، إذ سيكون كيمي قادرًا على التسابق بحرية دون أي تردد، بل ستكون مناسبة مهمة واستثنائية أيضًا. وقال: "لقد مرت خمسة وثلاثون عامًا على انتصار إيرتون في سباقه على أرضه، وهو انتصار تحقق بعدما علق صندوق تروس سيارة مكلارين على السرعة السادسة".

وكان ذلك مجهودًا تسبب في تشنجات عضلية وارتفاع درجة حرارته. ولهذا السبب، سيحتفل كيمي بجائزة البرازيل الكبرى مرتديًا خوذة تذكارية مخصصة لتكريم سينا. وقد ابتكر تصميمها بنفسه ووضع تفاصيل ألوانها، سعيًا إلى تقديم تحية تليق بقدوته. فالإشارات أحيانًا تكون أبلغ من الكلمات. أما أعمق المشاعر التي تثيرها بعض المواقف، فلا ينبغي التعبير عنها، بل إخفاؤها بعناية في الداخل.

السعي نحو الكمال، والتحسن باستمرار...

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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