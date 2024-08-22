ما هي التوقعات الجوية لجائزة هولندا الكبرى 2024؟

ما زالت التوقعات الجوية للحرارة والأمطار غير حاسمة تماماً في زاندفورت.

حيث تنظر الفرق عن كثب في تقلبات الحرارة لما تمتلكه من تأثير على الإطارات ومستويات التماسك والأداء.

الجمعة، 23 أغسطس - التجارب الحرة الأولى والثانية

الحرارة: التجارب الحرة الأولى: 19 درجة مئوية، الثانية: 20 درجة مئوية.

الحرارة القصوى: 21 درجة مئوية.

الحرارة الأدنى: 18 درجة مئوية.

فرصة هطول الأمطار: 40 بالمئة.

السبت، 24 أغسطس - التجارب الحرة الثالثة والتصفيات

الحرارة: التجارب الحرة الثالثة: 19 درجة مئوية، التصفيات: 21 درجة مئوية.

الحرارة القصوى: 21 درجة مئوية.

الحرارة الأدنى: 17 درجة مئوية.

فرصة هطول الأمطار: 60 بالمئة.

الأحد: 25 أغسطس - السباق

الحرارة: بداية السباق: 18 درجة مئوية.

الحرارة القصوى: 18 درجة مئوية.

الحرارة الأدنى: 15 درجة مئوية.

فرصة هطول الأمطار: أقل من 20 بالمئة.