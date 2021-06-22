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فورمولا 1 / جائزة فرنسا الكبرى أخبار

ما هي أبرز الأرقام والإحصائيات من جائزة فرنسا الكبرى 2021؟

من قبل:
, رئيس التحرير

نجح ماكس فيرشتابن نهاية الأسبوع الماضي في تحقيق فوزه الثالث في موسم 2021 ليُوسّع صدارته إلى 12 نقطة مع منافسه سائق مرسيدس لويس هاميلتون. ولكن ما هي أبرز الأرقام والإحصائيات التي تمّ تسجيلها خلال جائزة فرنسا الكبرى؟

ما هي أبرز الأرقام والإحصائيات من جائزة فرنسا الكبرى 2021؟

-> أنهى جميع السائقين السباق وذلك للمرّة العاشرة في تاريخ الفورمولا واحد (من أصل 1042 جائزة كبرى). المرّة الأخيرة التي وصل فيها جميع السائقين إلى خطّ النهاية كانت في سباق النمسا 2019. وبالمناسبة، فاز ماكس فيرشتابن بذلك السباق أيضاً.

-> حقّق فريق ريد بُل ثلاثة انتصارات متتالية وذلك للمرّة الأولى منذ فوز سيباستيان فيتيل بسباقات أبوظبي والولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل في موسم 2013.

-> بات فيرشتابن أوّل سائق يفوز بالسباق ويحصد النقطة الإضافيّة لأسرع لفّة هذا الموسم.

-> تصدّر فيرشتابن 261 لفة في هذا الموسم حتى الآن مقابل 122 لفة لهاميلتون، ولكن كلا السائقَين حققا ثلاثة انتصارات.

-> عادل دانيال ريكاردو أفضل نتيجة له في هذا الموسم إذ أنهى سباق فرنسا في المركز السادس وذلك للمرّة الثالثة في 2021.

-> تواجد لاندو نوريس ضمن المراكز الخمسة الأولى في 6 من أصل 7 سباقات أقيمت حتى الآن. كما أنه السائق الوحيد الذي سجّل النقاط في جميع سباقات 2021.

-> لم يتمكّن فالتيري بوتاس من إحراز أيّ فوز منذ 14 جائزة كبرى، كما أنه لم يتواجد في المركز الثاني منذ 7 سباقات وهي أسوأ نتيجة له منذ انضمامه لمرسيدس.

-> سجّل جورج راسل أفضل نتيجة له حتى الآن لهذا الموسم بإنهائه للسباق في المركز الـ 12.

-> شارل لوكلير الذي يستخدم الرقم 16 على سيارته أنهى السباق في المركز 16 كذلك للمرّة الأولى في مسيرته. وهذه هي أسوأ نتيجة له منذ إنهائه لسباق الصين 2018 في المركز الـ 19.

-> تأهّل ميك شوماخر إلى القسم الثاني من التجارب التأهيلية للمرّة الأولى في مسيرته. انطلق سائق هاس من المركز الـ 15 على شبكة الانطلاق.

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مرسيدس "عاجزة" عن معرفة كيفيّة تبخّر 0.5 ثانية لصالح فيرشتابن

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