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السابق / ستة أيام لاختبار سيارات 2022 الجديدة في الفورمولا واحد
فورمولا 1 / جائزة بريطانيا الكبرى تحليل

ما مدى اختلاف سيارات الفورمولا واحد لعام 2022 عن أحدث نموذج مُقدّم؟

قدّمت الفورمولا واحد لمحة عن الحقبة الجديدة للبطولة في جائزة بريطانيا الكبرى على حلبة سيلفرستون عندما تم الكشف عن النموذج الكامل الذي تم بناؤه مع الأخذ بعين الاعتبار التغييرات التقنيّة الجذرية لعام 2022.

ما مدى اختلاف سيارات الفورمولا واحد لعام 2022 عن أحدث نموذج مُقدّم؟

يُعتبر هذا النموذج المقترح مجرّد تفسير واحد للحقبة الجديدة حيث لا يزال لدى الفرق الحرية في تطوير مفاهيمها الانسيابيّة الهوائيّة الخاصة حتى وإن كان ذلك مع فرض قيود تقنيّة أكثر عليها بالمقارنة مع المواسم السابقة.

أنّ التحوّل إلى تصميم أكثر تركيزًا على المؤثرات الانسيابيّة لأرضيّة السيارة يطرح تحديات جديدة ومثيرة للاهتمام على فرق البطولة ومن المؤكّد أيضًا أنّها ستستفيد من خبراتها المتراكمة للتحايل على القوانين وإيجاد الثغرات التي ستمكّنها من تعزيز أداء سياراتها.

 سنلقي نظرة شاملة على بعض المجالات التي نعلم أنّ الفرق ستحرص على "حقن" الحمض النووي الخاص فيها وحيث لا يتعمّق تصميم النموذج الذي تم عرضه في النتائج المحتملة.

مقدمة سيارة 2022

مقدمة سيارة 2022

تصوير: صور موتورسبورت

يُعتبر الجناح الأمامي والأنف مهمين للغاية في سيارة الفورمولا واحد حيث أنّهما يوفران نقطة الاتصال الأولى مع التدفق الهوائي.

سيكون للجناح الأمامي أربع أسطح كحد أقصى في العام 2022 كما هو موضح في النموذج المُقدّم. ومع ذلك يبقى الهدف الرئيسي تحسين الأداء حتى وإن كان الأمر على حساب المظهر الخارجي للسيارة حيث لن تكون الفرق قادرة فحسب على تعديل الرفرفات العلوية (انظر الصورة أدناه إلى اليمين) بل سيكون هناك بلا شك اختلافات في شكلها أيضًا وبالأخص في كيفية اتصالها مع الحواف النهائيّة وأنف السيارة.

سيارة الفورمولا واحد لموسم 2022
سيارة الفورمولا واحد لموسم 2022

يُبرز العرضان المختلفان اللذان قدمتهما الفورمولا واحد أيضًا كيف يمكن للفرق اتخاذ قرارات تصميميّة مختلفة فيما يتعلق بشكل الأنف وطوله.

يترافق هذا الأمر مع الدور الأساسي للهيكل في تحقيق توازن انسيابي هوائي ليس فقط مع الجناح الأمامي ولكن أيضًا مع الأجزاء الأخرى للسيارة.

من الممكن ملاحظة كيف تم تشكيل سياج قناة تهوية المكابح الأماميّة المُدمج مع محرّف الاضطرابات الهوائيّة على الإطار الأمامي ليتلاءم مع الشفرة العلوية والتي تحتوي بدورها على فتحة بداخلها. ستعتمد الفرق كثيرًا على هذه النماذج عندما تقوم بتحسين تصاميمها بالتوازي مع اعتماد أسطح أخرى لتحسين وتوجيه التدفق الهوائي ومن أجل أن تتمتّع السيارة بقسم سفلي يساعد في التقليل من مستوى الاضطرابات الهوائيّة الناتجة عن تموّج المحيط الجانبي للإطار.

ستخضع هذه المنطقة إلى تطوير مكثف من الفرق كونها تعمل على تحسين التدفق الهوائي وتخفيف الاضطرابات الهوائيّة حول الإطارات الأماميّة بالإضافة إلى الجناح السفلي الصغير الموضح في الصور أيضًا القادر على تقديم المساعدة جنبًا إلى جنب مع الأسطح الهوائيّة المُعتادة التي تستخدمها الفرق لتحسين التدفق الهوائي والتعامل معه بسلاسة أكبر.

يشمل هذا الأمر على سبيل المثال لا الحصر مدخل قناة تهوية المكابح والجنيحات والإضافات الانسيابيّة الموجودة على أذرع التعليق والتوجيه.

سيارة الفورمولا واحد لموسم 2022

سيارة الفورمولا واحد لموسم 2022

تصوير: فورمولا 1

تمنحنا هذه اللقطة من الأعلى إلى الأسفل تقديرًا لطول جناح حافة الأرضيّة والأسوار المستخدمة للمساعدة في توجيه التيارات الهوائيّة إلى القسم الضيّق تحت الأرضيّة. يتم أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار بشكل كبير عند مقارنته مع الجيل الحالي من السيارات حيث تساعد هذه الإضافات الانسيابيّة على زيادة التدفق الهوائي إلى الأنفاق السفليّة لأرضيّة السيارة.

وبالإضافة لذلك نرى الأقسام الجانبيّة للسيارة والتي تتميّز بمدخل منحوت للغاية في النموذج المُقدّم وهي منطقة من المحتمل أن تكون مختلفة جدًا للفرق حيث تبحث عن طرق لإيجاد التوازن المثالي بين كفاءة الانسيابيّة الهوائيّة للسيارة ومتطلبات التبريد لوحدات الطاقة الخاصة بها.

سيقوم كل فريق بتخصيص المناطق الأخرى من القسم الجانبي للسيارة والهيكل الانتقالي حول نظام الطوق بالإضافة إلى شكل علبة إدخال الهواء بحسب تصميمه الخاص الذي سيعتمده على سيارة العام 2022.

طوق سيارة 2022
تفاصيل سيارة 2022

تختلف معالجة حافة الأرضيّة في السيارة المقدمة قليلاً مع نموذج نفق الهواء الذي كشفت عنه الفورمولا واحد للمرّة الأولى في 2019 عند الإعلان عن القوانين الجديدة حينذاك مما يسلّط الضوء على منطقة يجب أن نرى فيها الكثير من أعمال التطوير من قبل الفرق التي لطالما عملت جاهدة على تقديم نماذج وأفكار هندسيّة متعددة لهذا الجزء الرئيسي من سيارة الفورمولا واحد.

ستكون بعض هذه المعرفة المكتسبة قابلة للنقل وستحاول الفرق استخدامها في التصاميم الجديدة من أجل تحسين التدفق الهوائي قبل الإطار الخلفي إلى جانب إمكانية تشكيل الأرضيّة بعد ذلك أيضًا.

قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021
سيارة 2022

كان هناك الكثير من النضج الإضافي للتصميم المعروض في السيارة بالحجم الكامل عند مقارنته بنموذج نفق الهواء في العام 2019 وبالتحديد عندما ننظر إلى الجزء الخلفي من السيارة مما يشير إلى مقدار الاختلاف في التصميم الذي سيكون ممكنًا.

تم تقسيم الجناح الخلفي إلى عنصرين وأصبحت أبراج التثبيت المزدوجة أكثر انحناءً مع الحفاظ على هدفها الانسيابي حيث أنّها تتبنى شكل "عنق البجعة" الذي تمتلكه العديد من الفرق بالفعل.

فشلت الفورمولا واحد في تضمين مُشغّل نظام تقليل الجرّ "دي آر أس" أو آلية فتح/إغلاق رفرفة الجناح الخلفي على السيارة المعروضة لكن النظام سيبقى معتمدًا في عام 2022 للمساعدة في التجاوزات مع ظهور المفصلات الخاصة لتشغيل هذا النظام في نموذج نفق الهواء الذي تم عرضه في عام 2019.

ستكون أجنحة قنوات تهوية المكابح الخلفيّة المعلّقة بجانب ناشر الهواء منطقة مثيرة للاهتمام أيضًا من حيث التطوير للفرق ليس فقط بسبب قربها من جدار الناشر بل بسبب قصها مرة أخرى في العام 2021 مما يثبت دورها في التأثير على التدفق الهوائي حول الجزء الخلفي من السيارة.

قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021
القسم الخلفي لسيارة 2022

ستعود أغطية الإطارات إلى الفورمولا واحد من الجديد حيث سجلّت آخر ظهور لها في موسم 2009 عندما قامت الفرق سابقًا بتثبيتها بشكل ثابت داخل الإطار المعدني لكن هذه المرة يجب أن تدور مع الإطارات.

 سيكون تصميمها أكثر تقييدًا على الرغم من أنّه يمكننا رؤية ذلك في المقارنة بين سيارة المعروضة بالحجم الكامل مع نموذج نفق الرياح الأمر الذي يشير إلى طرق مختلفة يمكن للفرق من خلالها تخصيصها لتلائم متطلباتها الخاصة بما في ذلك النسخة المجزأة الموضحة في النموذج المُقدّم.

سيارة 2022

سيارة 2022
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الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021

قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021
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الصورة من قبل: جورجيو بيولا

غطاء الإطار على سيارة موسم 2022

غطاء الإطار على سيارة موسم 2022
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الصورة من قبل: فورمولا 1

في حين أنّ سيارات 2022 الحقيقية قد لا تكون مختلفة جذريًا عما رأيناه حتى الآن إلا أنّه في التفاصيل الدقيقة ستظل الفرق قادرة على تخصيص تصاميمها.

وفي رياضة تُعتبر فيها المكاسب الهامشيّة مفتاح النجاح فهذه الاختلافات الدقيقة هي التي يمكن أن تثبت أنّها أساسية في المعركة من أجل التفوّق العام المقبل.

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