تحليل: ما سبب معاناة بيريز مع سيارة ريد بُل؟

من الممكن أن يُعيد التاريخ نفسه بالنسبة لسيرجيو بيريز، لكنّ سائق ريد بُل يعتقد بأنّه بدأ بإيجاد الأجوبة لمشاكل التحكّم في سيارته.

في حين أن لا أحد يتوقّع أن يضغط بيريز على زميله ماكس فيرستابن بقوّة، فإنّ الفجوات في حصص التصفيات الأخيرة والسباقات كانت أعلى بكثير من وتيرة المكسيكي المخضرم الحقيقيّة.

لكن عليه التوصّل إلى الأداء سريعًا، وذلك بالنظر إلى تمتّع مكلارين بوتيرة قويّة وتقليصها للفارق، وكذلك الحال بالنسبة لفيراري ومرسيدس. ذلك يعني أنّ أيّة نقاط ضعف عمليّة أو تشغيليّة، سواء كانت في السيارة أو متعلّقة بالسائق، ستكون عواقبها وخيمة على صعيد المنافسة.

ولا تُعدّ معاناة بيريز جديدة، إذ مرّ بفترات صعبة مماثلة في ذات الفترة من العام الماضي قبل أن يتحسّن أداؤه في نهاية موسم 2023.

ومثل العام الماضي فعندما أحرز بيريز قطب الانطلاق الأوّل، كانت ميامي السباق الأخير الذي بدا فيه مرتاحًا مع سيارة ريد بُل، حيث تأهّل على بُعد عُشرين من الثانية عن فيرستابن.

لكن مع معاناة ريد بُل من سلسلة حلبات مليئة بالمطبّات كشفت نقطة ضعف سيارة "آر.بي20" الرئيسيّة، لم يكن بيريز على تجاوز المشاكل بالقدر الذي تمكّن فيه الهولندي من فعل ذلك، حيث تأهّل في المركز الـ 11، الـ 16، والـ 16 في إيمولا، وموناكو ومونتريال.

العام معدّ الفارق مع فيرستابن في التصفيات

معدّل الفارق مع فيرستابن في السباقات

2021 0.564 0.535 2022 0.290 0.234 2023 0.621 0.451 2024 (حتى الآن) 0.609 0.471

وكانت إسبانيا محطّة عودة إلى الأداء بالنسبة لريد بُل، لكنّ صاحب الـ 34 عامًا تأهّل في المركز الثامن فقط، قبل أن يُصبح في المركز الـ 11 على شبكة الانطلاق نتيجة عقوبته.

سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: صور موتورسبورت

وفي حين أنّه ضمن تمديد عقده مؤخّرًا، وهو ما يزيح بعض الضغط عن كاهله، فإنّه لا يزال بحاجة لرفع أدائه.

ويعتقد بيريز بأنّ جولة برشلونة منحته أجوبة كافية للقيام بذلك، وشرح سبب معاناته بهذا الشكل للإبقاء على السيارة متوازنة في مختلف أنواع المنعطفات والسرعات، وهو ما يُعدّ مصدر الأداء الأكبر مع هذا الجيل من السيارات.

وقال المكسيكي: "أعتقد بأنّني فهمت الكثير من الأشياء التي حدثت على مدار عطلة نهاية الأسبوع أثناء السباق".

وأضاف: "كانت التوازن خاطئًا على إطارات سوفت، لذا ربطت ذلك بمشاكل التصفيات التي واجهناها. يُمكننا العودة بقوّة. مشكلتي الآن أنّه لا يُمكنني موازنة السيارة لمختلف السرعات. أعاني قليلًا في المنعطفات متوسّطة إلى منخفضة السرعة، ولأكون قادرًا على التمتّع بالثبات فإنّني أحتاج للدوران (دوران الإطارات الأماميّة)".

وفي محاولة لحلّ هذه المشاكل، اختبر بيريز وطاقمه عدّة إعدادات مختلفة في حصّتي التجارب الحرّة يوم الجمعة، واعترف لاحقًا أنّ تلك الاختبارات كانت مفرطة.

وقال: "أجرينا بعض التغييرات العدائيّة لعطلة نهاية هذا الأسبوع، ولا أعتقد بأنّها عملت، لذا نحتاج لمراجعتها".

وأردف: "كنّا يائسين بعض الشيء لمحاولة إيجاد التوازن، لذا نحتاج لمراجعة كلّ ذلك، لكنّني أرى الضوء في نهاية النفق".

الفارق مع الزميل

معدّل الفارق في التصفيات

معدّل الفارق في السباق

بيريز إلى فيرستابن 0.61 0.47 هاميلتون إلى راسل 0.17 0.04 ساينز إلى لوكلير 0.09 0.04 بياستري إلى ساينز 0.13 0.35 سترول إلى ألونسو 0.20 0.29 أوكون إلى غاسلي 0.04 0.08 سارجنت إلى ألبون 0.56 0.40 ريكاردو إلى تسونودا 0.25 0.12 جو إلى بوتاس 0.51 0.06 ماغنوسن إلى هلكنبرغ 0.33 0.29

وسيحصل بيريز على فرصة مباشرة للتحرّك سريعًا وتسريع تعلّمه بالنظر إلى الجولات الثلاثيّة الحاليّة بين برشلونة، والنمسا وبريطانيا، بالرغم من أنّ ذلك قد يأتي بتأثير كرة الثلج على نحوٍ سلبي بالنظر إلى القدر المحدود من التجارب أو التحليلات.

وقال: "هذا أفضل ما يُمكنك تلقيه، لأنّك تنقل هذه التجربة كمنحى تعلّم وتطبقّها في الجولة التالية".

وأضاف: "ستكون هناك تحديات أخرى، إنّه موسمٌ طويل. من المهمّ أن تكون قادرًا على إبقاء رؤوسنا منخفضة".