فورمولا 1 جائزة ساو باولو الكبرى

ما سبب إنهاء ماكس فيرستابن التجارب مبكرًا في البرازيل - ريد بُل تقدم التفسير

رصد الفريق الكثير من التباينات في بيانات محاكاة السباقات الطويلة، ما دفع هانا شميتز، رئيسة استراتيجية السباقات في ريد بُل، إلى الاعتقاد بأن مواصلة البقاء على الحلبة لن تحقق مزيدًا من الفائدة.

تم التحرير: 07-11-2026

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ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: سيمون غالاوي

أنهى ماكس فيرستابن حصتي التجارب الحرة للفورمولا 1 يوم الجمعة في ساو باولو بالمركز الثالث.

وفي الواقع، احتل السائق الهولندي هذا المركز في كلتا الحصتين، كما أنهى كلتيهما بفارق يقارب عُشرين ونصف من الثانية عن السائق الأسرع؛ إذ تصدر لاندو نوريس الحصة الأولى، بينما كان كيمي أنتونيللي الأسرع في الثانية.

ترى ريد بُل أن السيارة لا تزال تمتلك مجددًا "إمكانيات كافية" للمنافسة في المقدمة، رغم أن الأمور لم تسر بسلاسة كاملة بالنسبة إلى فيرستابن على حلبة إنترلاغوس.

ففي حصة التجارب الحرة الأولى خلال اليوم، اشتكى السائق الهولندي، كعادته، من عمليات خفض نسب علبة التروس، بينما تسبب خلل في نظام التوجيه المعزز في إخضاعه لما وصفه بـ"تمرين شاق حقًا" قرب نهاية الحصة.

وفي التجارب الحرة الثانية، قدم فيرستابن واحدة من أكثر المحادثات الإذاعية المسلية في موسم الفورمولا 1 حتى الآن، إذ لم يفهم على الفور رسالة من توم هارت، الذي يحل مجددًا مكان جيانبييرو لامبيازي كمهندس سباقه خلال عطلة نهاية الأسبوع، بشأن وحدة الطاقة وعلبة التروس.

وقال هارت عبر الاتصال اللاسلكي للفريق: "إذًا، لا يوجد شيء على المفتاح، لكنهم يتأقلمون معك".

ودفع ذلك فيرستابن إلى الرد بنبرة أقرب إلى الغناء: "ماذا يعني ذلك؟ هل عليّ التحدث إلى المحرك بنفسي؟ أعتقد أن عليّ أن أقول له: 'أوه، القابض، أنا أقوم بالتعديل! ستتعرض للعقاب إن لم تفعل ذلك!'".

لكن الأمر الأكثر لفتًا للانتباه تمثل في إنهاء فيرستابن حصة التجارب الحرة الثانية مبكرًا. فقبل أكثر بقليل من ست دقائق على نهاية الوقت المحدد، كان بطل العالم أربع مرات متجهًا بالفعل إلى ممر الصيانة، ويبدو أنه اتخذ هذا القرار باقتراح منه، وفقًا لما أظهرته المحادثات اللاسلكية للفريق.

واقترح فيرستابن العودة إلى المرآب، ليرد عليه هارت: "حسنًا يا ماكس. إذا كنت تريد الدخول إلى المرآب، فادخل في نهاية هذه اللفة. جودة الاتصال اللاسلكي تراجعت، للعلم".

وفي ختام يوم التجارب في ساو باولو، أوضحت هانا شميتز، رئيسة استراتيجية السباقات في ريد بُل، سبب عودة فيرستابن إلى ممر الصيانة مبكرًا، قائلة: "حصل الأمر ببساطة بسبب رصد الكثير من التباينات خلال محاكاة المسافات الطويلة، ولم نعد نشعر بأن مواصلة التجارب ستفيدنا".

"لم نكن نحصل على البيانات التي نحتاج إليها. كنا نعرف الأمور التي نريد دراستها وتغييرها خلال الليل، لذلك انتقلنا مباشرة إلى العمل عليها".

ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة، لأن عودة فيرستابن مبكرًا تعني أيضًا تخليه عن فرصة إجراء تجربة انطلاق من شبكة الانطلاق. وبالنظر إلى أن شبكة الانطلاق على الحلبة تتجه بشدة نحو الأعلى، وإلى أن انطلاقات ريد بُل لم تكن جيدة دائمًا خلال هذا العام، فإن ذلك يُعد أمرًا لافتًا.

وبعد خروج فيرستابن من السيارة، شوهد الميكانيكيون يعملون أسفل سيارته "آر بي 22".

أما فيما يتعلق بموازين القوى التنافسية، فترى شميتز أن الفريق يمتلك مجددًا إمكانيات كبيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية، بعدما فاز فيرستابن بثلاثة من آخر أربعة سباقات جائزة كبرى.

وقالت: "أعتقد أن الجميع يتفق على أن السيارة تمتلك الكثير من الإمكانيات، لكن كلا السائقين لديهما أمور يريدان دراستها وتغييرها خلال الليل. وبطريقة ما، يُعد ذلك أمرًا إيجابيًا، لأنه يعني أننا نعرف ما يحدث في السيارة وما يمكننا معالجته".

"هناك الكثير من الإمكانات والتفاؤل بشأن ما تبقى من عطلة نهاية الأسبوع".

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

لكن يجب أيضًا أخذ توقعات الطقس في الاعتبار. فمن خلال خطة التجارب التي وضعتها شميتز، حاولت ريد بُل تكوين صورة واضحة عن أداء الأنواع الثلاثة من الإطارات، رغم أن التساؤل لا يزال قائمًا بشأن مدى قيمة هذه البيانات، في ظل تغير درجات الحرارة واحتمال هطول الأمطار.

حيث قالت شميتز: "أعتقد أن تحديد الحصة التي تستخدم فيها الإطارات القاسية والحصة التي تستخدم فيها الإطارات المتوسطة اليوم كان قرارًا صعبًا للغاية".

"أعتقد أن جميع الفرق الكبرى اختبرت الأنواع الثلاثة من الإطارات إلى حد ما، لأنها متقاربة جدًا في أدائها. ويعتمد الأمر بدرجة كبيرة على تفضيلات السائق، وتوجه الفريق وتفضيلاته، وهذه هي الأمور التي نحاول الوصول إلى فهم أوضح لها".

"من الواضح أن الظروف اليوم مختلفة تمامًا عما هو متوقع يوم الأحد، لذلك علينا الآن دراسة كيفية انعكاس ذلك على ما سيحدث يوم الأحد. وأعتقد أن هذه هي النقطة الصعبة".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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