جميع البطولات

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة هولندا الكبرى

ما رأي هاميلتون في بقاء بونو مع مرسيدس بدلًا من الانتقال رفقته إلى فيراري؟

بات من المؤكد الآن أن لويس هاميلتون لن يكون رفقة مهندس سباقه بيتر بونينغتون، الذي يعمل معه منذ 2013، عندما سينتقل إلى فيراري لموسم 2025.

لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس

الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات

عندما تم الإعلان عن مغادرة لويس هاميلتون صفوف مرسيدس نهاية الموسم الجاري وانتقاله إلى فيراري في 2025، تساءل كثيرون عما إذا سيصطحب بطل العالم السباعي معه مهندس السباق بيتر بونينغتون المعروف بـ "بونو"، والذي عمل معه منذ قدومه إلى مرسيدس في 2013.

وأصبح ذلك الثنائي، إحصائيًا، الأنجح في تاريخ الفورمولا 1، حيث فاز هاميلتون بـ 6 ألقاب مع مرسيدس، فيما أتى انتصاره الـ 84 مع السهام الفضية في بلجيكا قُبيل العطلة الصيفية.

لكن مرسيدس وضعت حدًا للتكهنات بشأن بونو، مؤكدة بقاءه مع الفريق وترقيته ليكون كبير مهندسي السباق، كما من المرجّح أن يعمل كذلك مع أندريا كيمي أنتونيللي صاحب الـ 17 عامًا الذي تشير آخر التقارير أنه وقع بالفعل مع مرسيدس ليحل مكان هاميلتون في 2025.

اقرأ أيضاً:

مع ذلك، يبدو بأن هاميلتون "سعيد جدًا" ببقاء بونو في مرسيدس والترقية التي حصل عليها، إذ وفقًا لمذيع شبكة سكاي اف1 كريغ سلايتر، فإن بطل العالم مسرور بالاعتراف بأهمية بونو وليس محبطًا على الإطلاق من أنهما لن يكونا سويًا في مارانيللو.

حيث قال: "أعلم بأن لويس سعيد جدًا بتلقي بونو لهذه الترقية. الثنائي سيواصل العمل سويًا لما تبقى من هذا الموسم، حيث سيكون بونو مهندس سباق هاميلتون للسباقات العشرة الأخيرة".

ولكن من سيكون مهندس سباق هاميلتون في فيراري؟

كل التقارير تشير إلى أن ريكاردو آدامي هو من سيرافق هاميلتون ضمن صفوف فيراري في 2025.

آدامي يعمل حاليًا مع كارلوس ساينز، كما كان مهندس سباق سيباستيان فيتيل خلال مسيرته مع السكوديريا.

اقرأ أيضاً:

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق فاسور: علينا القيام بكل شيء بالشكل الصحيح في زاندفورت

أبرز التعليقات

لويس هاميلتون
More from
لويس هاميلتون
مرسيدس تمنح أنتونيللي أولى مشاركاته في الفورمولا 1 في التجارب الحرة في إيطاليا

مرسيدس تمنح أنتونيللي أولى مشاركاته في الفورمولا 1 في التجارب الحرة في إيطاليا

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
مرسيدس تمنح أنتونيللي أولى مشاركاته في الفورمولا 1 في التجارب الحرة في إيطاليا
هاميلتون يحسم وضع مرسيدس في المنافسة على لقب 2024

هاميلتون يحسم وضع مرسيدس في المنافسة على لقب 2024

فورمولا 1
هاميلتون يحسم وضع مرسيدس في المنافسة على لقب 2024
نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018

نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018

برايم
برايم
فورمولا 1
نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018
مرسيدس
More from
مرسيدس
مواعيد جائزة هولندا الكبرى 2024

مواعيد جائزة هولندا الكبرى 2024

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
مواعيد جائزة هولندا الكبرى 2024
هاميلتون لن يعتزل طالما بمقدوره السعي للعودة إلى القمة من جديد

هاميلتون لن يعتزل طالما بمقدوره السعي للعودة إلى القمة من جديد

فورمولا 1
هاميلتون لن يعتزل طالما بمقدوره السعي للعودة إلى القمة من جديد
تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

أحدث الأخبار

فيرستابن ينفي نظريّات وجود نظام مكابح غير متماثلٍ لدى ريد بُل

فيرستابن ينفي نظريّات وجود نظام مكابح غير متماثلٍ لدى ريد بُل

F1 فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
فيرستابن ينفي نظريّات وجود نظام مكابح غير متماثلٍ لدى ريد بُل
هاميلتون: "لا عذر" لعدم وجود جولة في أفريقيا

هاميلتون: "لا عذر" لعدم وجود جولة في أفريقيا

F1 فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
هاميلتون: "لا عذر" لعدم وجود جولة في أفريقيا
بياستري يكشف عن السبب وراء ضلعه المكسور قبل العطلة الصيفية

بياستري يكشف عن السبب وراء ضلعه المكسور قبل العطلة الصيفية

F1 فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
بياستري يكشف عن السبب وراء ضلعه المكسور قبل العطلة الصيفية
راسل علم أنّه "خفيف الوزن" قبل شطب نتيجته في بلجيكا

راسل علم أنّه "خفيف الوزن" قبل شطب نتيجته في بلجيكا

F1 فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
راسل علم أنّه "خفيف الوزن" قبل شطب نتيجته في بلجيكا

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط