ما رأي هاميلتون في بقاء بونو مع مرسيدس بدلًا من الانتقال رفقته إلى فيراري؟

عندما تم الإعلان عن مغادرة لويس هاميلتون صفوف مرسيدس نهاية الموسم الجاري وانتقاله إلى فيراري في 2025، تساءل كثيرون عما إذا سيصطحب بطل العالم السباعي معه مهندس السباق بيتر بونينغتون المعروف بـ "بونو"، والذي عمل معه منذ قدومه إلى مرسيدس في 2013.

وأصبح ذلك الثنائي، إحصائيًا، الأنجح في تاريخ الفورمولا 1، حيث فاز هاميلتون بـ 6 ألقاب مع مرسيدس، فيما أتى انتصاره الـ 84 مع السهام الفضية في بلجيكا قُبيل العطلة الصيفية.

لكن مرسيدس وضعت حدًا للتكهنات بشأن بونو، مؤكدة بقاءه مع الفريق وترقيته ليكون كبير مهندسي السباق، كما من المرجّح أن يعمل كذلك مع أندريا كيمي أنتونيللي صاحب الـ 17 عامًا الذي تشير آخر التقارير أنه وقع بالفعل مع مرسيدس ليحل مكان هاميلتون في 2025.

مع ذلك، يبدو بأن هاميلتون "سعيد جدًا" ببقاء بونو في مرسيدس والترقية التي حصل عليها، إذ وفقًا لمذيع شبكة سكاي اف1 كريغ سلايتر، فإن بطل العالم مسرور بالاعتراف بأهمية بونو وليس محبطًا على الإطلاق من أنهما لن يكونا سويًا في مارانيللو.

حيث قال: "أعلم بأن لويس سعيد جدًا بتلقي بونو لهذه الترقية. الثنائي سيواصل العمل سويًا لما تبقى من هذا الموسم، حيث سيكون بونو مهندس سباق هاميلتون للسباقات العشرة الأخيرة".

ولكن من سيكون مهندس سباق هاميلتون في فيراري؟

كل التقارير تشير إلى أن ريكاردو آدامي هو من سيرافق هاميلتون ضمن صفوف فيراري في 2025.

آدامي يعمل حاليًا مع كارلوس ساينز، كما كان مهندس سباق سيباستيان فيتيل خلال مسيرته مع السكوديريا.