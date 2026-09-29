ترجمة وإعداد / خلدون يونس

قد تعتبر ريد بُل تقييم الاتحاد الدولي للسيارات بأن وحدة الطاقة الخاصة بها هي الأقوى بمثابة نعمة ونقمة في الوقت نفسه، لكن هذه القوة كانت العامل الحاسم في جائزة أذربيجان الكبرى، حيث حقق الفريق أول صعود مزدوج إلى منصة التتويج في الفورمولا 1.

فبعد إصلاح مشكلة محرك الاحتراق الداخلي الذي لم يكن يعمل بصورة سليمة لدى ماكس فيرستابن عقب التجارب التأهيلية، وهي المشكلة التي أثرت بشدة على مشاركته في القسم الثالث من التصفيات، ليتراجع إلى المركز الثامن على شبكة الانطلاق، تمكن كل من فيرستابن وزميله في الفريق إسحاق حجار من إظهار قوة ريد بُل في باكو، والتقدم لإنهاء السباق في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

ومثّل ذلك أول صعود مزدوج لريد بُل إلى منصة التتويج منذ نحو عامين ونصف، كما دفع الفريق إلى الإقرار بأن تحقيق الفوز كان سيصبح أكثر ترجيحًا لولا المشاكل التي واجهها فيرستابن خلال التجارب التأهيلية.

لكن من أين جاءت هذه الزيادة الكبيرة في السرعة، بعدما اعتُبرت سيارة الفريق رابع أسرع سيارة على شبكة الانطلاق لفترات طويلة من الموسم الحالي؟

شرح مدير فريق ريد بُل، لورون ميكيز، مجموعة من العوامل، بدءًا من وحدة الطاقة التي طوّرها الفريق بالتعاون مع فورد، قائلًا: "لدينا وحدة طاقة رائعة، لكن نطاق تشغيلها الأمثل ضيق نسبيًا. ويتطلب الحفاظ على أدائها ضمن نافذة الأداء المحدودة هذه الكثير من الجهد من الجميع في ميلتون كينز وعلى حلبة السباق. وهذا ما نفعله كل يوم، ولم يكن هناك أي شيء مختلف خلال عطلة نهاية الأسبوع هذه".

"تفرض كل حلبة تحديًا خاصًا فيما يتعلق بكيفية تحقيق ذلك، ويمكنكم سماع هذا الأمر في اتصالاتنا اللاسلكية مع السائقين. لذا، فإن الوصول إلى الإدارة الصحيحة للطاقة، واستخدامها بالشكل المناسب، والحصول على القوة المطلوبة، أمور تشغلنا باستمرار".

وكما هو موثق جيدًا، تمتلك ريد بُل أقوى محرك احتراق داخلي على شبكة الانطلاق. وقد أتاح تشغيله ضمن "نطاق ضيق نسبيًا"، بالتزامن مع تحسين الاستفادة من الطاقة الكهربائية، للفريق امتلاك قوة دفع كبيرة على الخطوط المستقيمة في باكو.

وتصدر فريق ريسينغ بولز، الشقيق لريد بُل والذي يستخدم وحدات الطاقة نفسها، أعلى السرعات المسجلة خلال السباق، بعدما سجل ليام لاوسون سرعة بلغت 349.4 كيلومترًا في الساعة، فيما دخل كل من فيرستابن وحجار قائمة أسرع عشرة سائقين من حيث السرعة القصوى.

إسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: Joe Portlock / Getty Images

وقد منح ذلك السائقين القدرة على تجاوز المنافسين في مقدمة الترتيب، وأقر ميكيز بأنه كان من الممكن تحقيق نتيجة أفضل لولا مشكلة محرك فيرستابن خلال التجارب التأهيلية.

وقال: "واجهنا مشكلتين مختلفتين فيما يتعلق بوحدات الطاقة. وقد كلفنا ذلك الكثير بالأمس [خلال التجارب التأهيلية]. لكن هذه هي طبيعة الأمور، وهذا جزء من اللعبة".

"أعتقد، وبكل إنصاف، أن ماكس كان قويًا للغاية منذ يوم الجمعة، وربما كان سينافس على الانطلاق من الصف الأول أو حتى تحقيق نتيجة أفضل بالأمس، لولا المشاكل التي واجهناها مع وحدة الطاقة. ولذلك، فإن إصلاح المشكلة اليوم [خلال السباق] باستخدام المحرك الجديد أتاح لنا العودة إلى المستوى التنافسي الذي كنا نأمل بلوغه".

ويرى فيرستابن أن حلبة باكو كانت أفضل فرصة لريد بُل، وربما فرصتها الأخيرة، لتحقيق فوزها الأول في موسم 2026، خصوصًا أن فريق مرسيدس المهيمن يستعد لتقديم حزمة تحديثات كبيرة في عطلة نهاية الأسبوع المقبلة، خلال جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

وردد ميكيز الفكرة الشائعة هذا الموسم بشأن التأثير الكبير للتحديثات على ترتيب القوى في الفورمولا 1. ورغم إقرار فريقه بأنه لن يقدم حزمة تحديثات كبيرة أخرى هذا العام، فإنه لا يزال متفائلًا بإمكانية حصوله على فرص لتجنب إنهاء الموسم دون أي انتصار، للمرة الأولى منذ عام 2015.

وقال: "شهدنا هذا العام تغير ترتيب القوى وفقًا لتوقيت تقديم التحديثات. لكن ما أعتقد أنه مهم هو أننا، خلال الفترة الطويلة نسبيًا الممتدة من أستراليا حتى هذه الجولة، والتي لم نقدم خلالها حزمة تحديثات كبيرة، تمكنا مع ذلك من تقليص الفارق".

"إذا نظرتم إلى مدريد، فقد كان الفارق بيننا وبين مركز الانطلاق الأول يبلغ عُشر ثانية ونصفًا، وأعتقد أنه بلغ عُشرين من الثانية في مونزا. لذا، نجحنا في تقليص الفارق بفضل جهود الجميع في الفريق، سواء على صعيد الهيكل أو وحدة الطاقة، إلى جانب استخراج المزيد من الأداء من مواصفات السيارة الحالية. وبعد ذلك، نعم، منحتنا التحديثات التي قدمناها اليوم أفضلية إضافية على الأرجح، ونجحت في تقليص عُشر الثانية الأخير".

"علينا أن نرى كيف سيستمر هذا الأداء على الحلبات الأخرى، ثم كيف سنرد على ما سيقدمه المنافسون".