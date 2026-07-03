ابتعد هورنر عن ساحة الفورمولا 1 قبل نحو عام عندما انفصل عنه فريق ريد بُل، وأُقيل من منصبيه كرئيس تنفيذي ومدير للفريق.

ورغم أن المدير المخضرم غادر الفريق بشكل مفاجئ، فإنه يعتبر أحد أنجح مدراء الفرق في تاريخ الفورمولا 1، بعدما حوّل ريد بُل، الذي دخل البطولة حديثًا في عام 2005، إلى فريق حقق أول لقب له في عام 2010.

وقاد هورنر الفريق الذي يتخذ من ميلتون كينز مقرًا له إلى الفوز بستة ألقاب في بطولة الصانعين وثمانية ألقاب في بطولة السائقين، محققًا هذه النجاحات خلال حقبتين منفصلتين من الهيمنة، الأولى مع سيباستيان فيتيل، والثانية مع ماكس فيرستابن.

لكن بسبب النتائج المتراجعة للفريق، إلى جانب تزايد الشائعات بشأن مستقبل ماكس فيرستابن، اتُّخذ قرار جذري، وأُقيل هورنر من منصبه بمفعول فوري عقب جائزة بريطانيا الكبرى في العام الماضي.

ووافق هورنر على مغادرة ريد بُل بشكل كامل، ومنذ ذلك الحين بقي دون فريق.

وكان قد أدلى بتصريحات في شهر يناير أعرب فيها عن رغبته في العودة إلى الفورمولا 1، لكنه شدد على أن ذلك لن يكون ممكنًا إلا إذا توفرت له الأهداف المهنية المناسبة.

وفي الوقت الذي لا يزال فيه مستقبل هورنر غير واضح، قدّم الرئيس السابق للفورمولا 1 والصديق المقرب لـ هورنر، بيرني إيكلستون، تقييمه للوضع قبل جائزة النمسا الكبرى.

وعندما سُئل عما إذا كانت الفورمولا 1 بحاجة إلى شخصية تتمتع بدهاء سياسي مثل هورنر، أكد إيكلستون أن مدير الفريق السابق يواجه موقفًا صعبًا.

حيث قال إيكلستون: "يعيش كريستيان بالفعل وضعًا صعبًا. أينما ذهب، إذا لم يحقق النجاح، سيقول الناس: ’كريستيان، لقد كنت رائعًا في ريد بُل مع تلك الميزانيات الضخمة والموارد الكبيرة، أما الآن فلا يمكنك الفوز لأنك لا تملكها’".

وأكمل: "لذلك فإن مهمته صعبة للغاية".

ورغم أن هورنر لم يظهر علنًا وهو يتحدث عن خطوة مهنية جديدة، أكد إيكلستون أنه لا يزال على تواصل دائم معه، وأنهما يتبادلان الأفكار بشأن التخطيط للمستقبل المهني.

حيث أضاف: "نتحدث كثيرًا. في البداية، كنت أحاول إقناعه بتجربة حظه مع فيراري".

لكن عندما طُلب منه تحديد الوجهة المحتملة لهورنر، أجاب إيكلستون: "ليست لدي أي فكرة".

كريستيان هورنر الصورة من قبل: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

ويبدو أن احتمال انتقال هورنر إلى فيراري أصبح مستبعدًا في الوقت الحالي، بعدما مدّد الفريق الإيطالي مؤخرًا عقد مدير الفريق فاسور، ليضمن استمراره مع الفريق حتى نهاية عام 2027 على الأقل.

ومن ناحية أخرى، من المعروف أن هورنر يرغب في تولي مسؤوليات أكبر في منصبه المقبل داخل الفورمولا 1.

وكان المدير المخضرم قد أكد أن لديه أهدافًا لم يحققها بعد في البطولة، وذلك بعد مسيرة امتدت 20 عامًا مع ريد بُل ريسينغ.

وقد شغل هورنر أيضًا مناصب مماثلة في شركات أخرى تابعة لريد بُل ضمن منظومة الفورمولا 1، قبل أن تتم إقالته بشكل مفاجئ عقب جائزة بريطانيا الكبرى الصيف الماضي، في إعلان لم تصدره شركة ريد بُل المحدودة رسميًا.

ومع ذلك، جاء هذا الانفصال في فترة مضطربة، اتسمت بتصاعد الشائعات حول فيرستابن ومرسيدس، ومعاناة الفريق من تراجع الأداء، إلى جانب سلسلة من الادعاءات المتعلقة بسوء السلوك التي طالت هورنر نفسه.

ويُعتقد أن السبب الحقيقي وراء الإقالة كان رغبة الشركة الأم في استعادة السيطرة الكاملة على الجوانب التسويقية.

ومنذ ذلك الحين، أفادت تقارير بأن هورنر يبذل جهودًا للاستحواذ على الحصة البالغة 24% في فريق ألبين للفورمولا 1، والمملوكة لشركة أوترو كابيتال.

وستحصل شركة الاستثمار الأمريكية على حق اتخاذ القرارات المتعلقة بهذه الحصة دون إشراف من رينو اعتبارًا من شهر سبتمبر 2026.

وبالإضافة إلى ذلك، ارتبط اسم هورنر أيضًا بعملاق صناعة السيارات الصيني بي واي دي، الذي يخطط لدخول الفورمولا 1.

ومن المعروف أن نائبة رئيس الشركة، ستيلا لي، التي التقت مسؤولي الاتحاد الدولي للسيارات وإدارة الفورمولا 1 خلال جائزة موناكو الكبرى الشهر الماضي لمناقشة إمكانات الدخول إلى البطولة، عقدت أيضًا سلسلة من الاجتماعات مع هورنر لمناقشة الخطط المستقبلية.

وأكدت لي، في إحدى المقابلات، أن هورنر "صديق مقرب" لشركة بي واي دي، وأدلت بتصريحات صريحة حول إمكانية دخول العلامة التجارية إلى الفورمولا 1.

ويُعد انتقال هورنر إلى أستون مارتن احتمالًا قويًا آخر مطروحًا على الساحة. وكان مالك الفريق، لورنس سترول، قد عرض سابقًا على المصمم البريطاني أدريان نيوي حصة في الفريق مقابل توليه منصب الشريك الإداري للشؤون التقنية ومدير الفريق.

ومن المعروف أيضًا أن هورنر يسعى للحصول على حصة أو ملكية في الفريق الذي سينضم إليه مستقبلاً. وفي هذا السياق، يُعتقد أن وصول زميله السابق في ريد بُل، جوناثان ويتلي، إلى منصب مدير الفريق في أستون مارتن لن يشكل عائقًا أمام انضمام هورنر.

ورغم أن سترول يبدو أنه قدّم عرضًا لهورنر في بداية الموسم، فإن الشائعات تشير إلى أن نيوي لا يتحمس كثيرًا لهذه الفكرة.

ويُقال أن المصمم الناجح، الذي أشرف على تغييرات كبيرة في أستون مارتن قبل أن يشهد الفريق تراجعًا في الأداء، لا يشعر بالارتياح لفكرة أن يُنظر إليه على أنه بحاجة إلى "إنقاذ" من رئيسه السابق في ريد بُل.

ورغم أن شائعات هذا الأسبوع أشارت إلى أن سترول تواصل مع هورنر مجددًا وقدم له عرضًا جديدًا، فإن المصادر تؤكد أنه لم يحدث أي تواصل جديد بين الطرفين منذ اجتماعهما في وقت سابق من هذا العام.