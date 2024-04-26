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فورمولا 1 جائزة ميامي الكبرى

ما الذي يُمكن توقّعه من الكاميرا الخلفيّة الجديدة في الفورمولا 1

سيحصل مشجّعو الفورمولا 1 على تجربة لزاوية كاميرا جديدة بالكامل بدءًا من جائزة إسبانيا الكبرى، وذلك على إثر الموافقة عليها من قبل لجنة الفورمولا 1 هذا الأسبوع.

مروان الوافي
مروان الوافي
تم التحديث:
نيكو هلكنبرغ، هاس

الصورة من قبل: مارك ساتون

في حين لم يتمكّن القائمون على البطولة والفرق من التوصّل إلى اتّفاقٍ بشأن هيكل النقاط الجديد ضمن اجتماع جينيف أمسٍ الخميس، فإنّهم صادقوا على خططٍ لاعتماد كاميرات موجّهة إلى الخلف ستظهر للمرّة الأولى بدءًا من جولة برشلونة في يونيو المقبل.

وستُوفّر الكاميرا الجديدة منظورًا فريدًا للسيارات اللاحقة، إذ أنّ الكاميرا ستُثبّت في أعلى هيكل التصادم الخلفي البارز.

ويُعدّ هذا ابتعادًا كبيرًا عمّا اعتمدته البطولة حتّى الآن، حيث كانت الكاميرا الموجّهة إلى الخلف مثبّتة في الوسط قرب قمرة القيادة.

لذا في حين كان جزء كبيرٌ من المشهد يشمل غطاء المحرّك والجناح الخلفي في السابق، فإنّ الزاوية الجديدة ستُقدّم الآن رؤية أوضح للسيارة المُلاحقة، وهو ما سيكون عرضًا مدهشًا عندما تكون المعارك متقاربة.

وبحديثه إلى موقعنا "موتورسبورت.كوم" في وقتٍ سابقٍ من هذا العام حول هذه الخطط، قال مدير البث والإعلام في الفورمولا 1 دين لوكي أنّ الزاوية الجديدة ستكون قادرة على مجاراة بعض زوايا البثّ المدهشة من فئات التسابق الأخرى.

فرناندو ألونسو، أستون مارتن وسيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ

فرناندو ألونسو، أستون مارتن وسيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

وقال: "كانت الكاميرا الموجّهة إلى الخلف السابقة مثبّتة على دعامة الانقلاب، لكنّها في وسط السيارة".

وأردف: "لذا لا تحصل على ما نراه في سلسلة كأس بورشه مثلًا، حيث نضع كاميرا في الضوء الخلفي مثلًا، وتكون السيارتان متقاربتين جدًا".

وعملت الفورمولا 1 مع أستون مارتن و"فيا" على بعض التجارب على الكاميرا الجديدة الموجّهة إلى الخلف العام الماضي.

وفي حين أنّ ذلك المشهد المُقدّم كان مدهشًا، فإنّ موضع الكاميرا في هكذا موقعٍ متأخّرٍ لم يأتِ من دون صعوبات.

ومع تجاوز العقبات التقنيّة، كانت الحاجز الأخير المتبقي متمثّلًا في الحصول على موافقة الفرق و"فيا" لأنّ موقع الكاميرا سيكون في منطقة حساسة على صعيد السلامة.

لكن مع ارتياح الجميع بشأن عدم وجود أيّ سلبيّات لاستخدام الكاميرا، فإنّ تلك الخطّة قد حصلت الآن على الموافقة النهائيّة.

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