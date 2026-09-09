إعداد وترجمة / خلدون يونس

تمتد استضافة مدريد لمنافسات جائزة إسبانيا الكبرى لمدة 10 أعوام، خلفًا لاسم سباق برشلونة الذي سيقام الآن كل عامين، في أحدث مساعي الفورمولا 1 للوصول ببطولتها إلى مراكز المدن ذات الكثافة السكانية.

وسيُقام السباق على مدار 57 لفة على حلبة يشبهها البعض بالوحش ذي الرأسين، حيث ستحتاج السائقين والفرق إلى بعض الوقت لاستيعابها هندسيًا بكل تفاصيلها.

وأثارت الرسومات الأولية للتصميم المعروف باسم مادرينغ ردود فعل متباينة، وسط مخاوف من أن انتقال جائزة إسبانيا الكبرى من حلبة برشلونة الدائمة إلى منطقة فالديبيباس القريبة من المطار الرئيسي في مدريد سيضيف حلبة شوارع تقليدية أخرى إلى الفورمولا 1، وهي غابة إسمنتية سرعان ما سيتم التخلي عنها.

ولا يتعين على المرء حتى تجاوز الحدود الإسبانية لاستحضار ذكريات جائزة فالنسيا الكبرى التي انتهى وجودها منذ فترة طويلة، والتي كانت ومضة باهتة على مسار بات الآن حلبة مهجورة.

وأظهرت زيارتنا الأولى للموقع في يونيو أن الحلبة، التي صممتها شركة درومو في الأصل قبل أن تتولى شركة تيلكه المراحل النهائية من أعمال البناء، أظهرت أن المنتج النهائي ليس ثوريًا بأي حال من الأحوال إلى ذلك الحد.

لكنه بالتأكيد ليس مثل أي حلبة أخرى في روزنامة البطولة!

تحدٍ هائل أمام السائقين؟

تقع المنطقة المحيطة بخط البداية والنهاية المستقيم حول ممر أرض المعارض إيفيما وطرق الوصول العامة، وهو ما يمنح المقطع الأول بالتأكيد طابعًا متقطعًا يشبه التوقف والانطلاق، على غرار ما نراه في ميامي وسنغافورة.

لكن المقطع المصمم خصيصًا على الأراضي السابقة لمهرجان ماد كول، حيث كان أمام المصممين مساحة فارغة للعمل عليها، يجمع بين مجموعة من المنعطفات الصعبة متوسطة وعالية السرعة، مع الكثير من التغييرات في الارتفاع والميلان المدمجة ضمن مساره، ما يبدد أي فكرة عن أن مادرينغ ستكون حلبة نمطية سهلة النسيان ولن تضع السائقين تحت الاختبار.

أما المعلم الأبرز، والذي يظهر على الملصق الرسمي للسباق والمواد الترويجية الأخرى، فهو لا مونومنتال؛ وهو منعطف طويل وسريع مائل يتميز بأقصى درجة ميل مسموح بها والتي تبلغ 24%.

ويبلغ طول المنعطف 550 مترًا، وهو أطول بكثير من المنعطف الأخير المشابه إلى حد ما في زاندفورت، إذ يرسم قوسًا بزاوية 270 درجة حول الطرف الشمالي المصمم خصيصًا من الحلبة.

يتميز المنعطف المائل بشدة "لا مونومنتال" بتدرج وارتفاع يتغيران باستمرار

وقد ترك المنعطف الشاهق، الذي تضم جهته الخارجية مدرجًا للجماهير، انطباعًا مذهلًا عند مشاهدته شخصيًا بسبب التغييرات المستمرة في الانحدار ونصف القطر والارتفاع، والتي تميزه عن المنعطفات المائلة الأخرى في روزنامة البطولة، أو تلك الموجودة في سباقات الحلبات البيضاوية. ولا توجد منطقة أمان، لكن الجانب الخارجي محاط بحاجز.

وقال لوكلير بعد استكشافه للمنعطف خلال يوم تصوير مليء بالغبار مع فيراري: "إنه منعطف مميز جدًا جدًا. إنه منعطف أشعر أننا سنضطر فيه إلى التحلي بقدر كبير من الشجاعة في التجارب التأهيلية، لأنه سيكون عند الحد الأقصى".

وأكمل: "أعتقد حقًا أنه يمكن أن يصبح أحد أكثر منعطفات الموسم شهرة، وخصوصًا مع المدرج. فهذا سيضيف إلى تجربة ذلك المنعطف. هناك أمر واحد مؤكد، وهو أنك ستضطر إلى الالتزام الكامل".

ويتبع ذلك المنعطف عدد من تغييرات الاتجاه عالية السرعة مع وجود مناطق أمان محدودة. وكما أظهر اختبار الفورمولا 3 الذي شهد العديد من حالات رفع العلم الأحمر، ستكون الحلبة صعبة التعامل في عامها الأول.

خريطة الحلبة

هل ستعاني مدريد من مشكلة في التجاوز؟

تشير المؤشرات الأولية إلى أن مادرينغ، حتى وإن لم تكن مفضلة لدى السائقين بشكل مطلق، ستكون تحديًا قويًا أمامهم خلال التجارب التأهيلية.

لكن الحكم لا يزال معلقًا بشأن قدرة الحلبة على تقديم عرض مثير للاهتمام. ونظرًا إلى مناطق الكبح العديدة فيها، فمن المفترض أن تقع الحلبة في منتصف الترتيب من حيث تحديات استعادة الطاقة.

ولا يبدو التجاوز سهلًا بشكل خاص، مع كون الخط المستقيم بين المنعطفين الثالث والخامس الفرصة الأكثر وضوحًا.

حيث قال لوكلير بشكل دبلوماسي: "ستكون حلبة مليئة بالتحديات. لا أعرف بشأن التجاوزات، ولست متأكدًا من أننا سنشهد عددًا كبيرًا من التجاوزات، وآمل أن أكون مخطئًا. لكنني أعتقد أن التجارب التأهيلية وتحدي قيادة حلبة كهذه سيكونان من بين الأمور الرائعة جدًا في الموسم".

ما الذي يمكن لمدريد أن تقدمه للفورمولا 1 ولا تزال برشلونة تعاني منه؟

تتمثل النقطة التي تريد مدريد إحداث فرق حقيقي فيها في سهولة الوصول إليها. فالحلبة لا تقع على مسافة قريبة من المطار فحسب، بل ترتبط أيضًا بشبكة قطارات الأنفاق والقطارات للركاب الواسعة في مدريد.

ويعد المنظمون بوصول سلس إلى الحلبة من أي مكان في العاصمة، وهو أمر لطالما شكل نقطة ضعف في برشلونة.

ومن هذه الناحية، فهي بالضبط نوع المنشآت التي أصبحت إدارة الفورمولا 1 مفتونة بها. سباق حضري مدمج بشكل جيد في "مدينة هامة"، مع جميع وسائل الراحة، وحلول التنقل والاستدامة المدمجة، ومساحة واسعة لمنشآت كبار الشخصيات.

حيث قال الرئيس التنفيذي للعمليات في إيفيما، كارلوس خيمينيز، متعهدًا: "حسنًا، أنتم تعرفون أفضل مني أن الدخول إلى حلبة تقليدية والخروج منها يمثل كابوسًا. هنا لدينا مترو في الجنوب وقطار للركاب في الشمال، ما سيكون مريحًا للغاية. كلاهما خطان سريعان جدًا مع عدد قليل جدًا من المحطات، لأنهما صُمما لربط المطار بوسط المدينة بسرعة. لذلك، نعتقد أن تجربة وصول المشجعين إلى الحلبة ستكون عاملًا يصنع الفارق".

"إنه أمر مريح جدًا، لكن الجانب الآخر هو أنها تلزمنا بالعمل بجهد أكبر لتوفير تجربة جيدة. وإلا فإن المشجعين سيعودون سريعًا إلى الفنادق والمطاعم في المدينة، لأننا ننافس في قلب المدينة".

Formula 3 conducted a track test at the circuit at the end of August. Photo by: Madring

ولا يزال يتعين علينا الانتظار لمعرفة ما إذا كانت مدريد ستفي بوعدها بتنظيم نسخة افتتاحية سلسة لحدثها، بسعة قصوى تبلغ 110,000 متفرج.

وكانت هناك العديد من الأمثلة الحديثة التي شكل فيها العام الأول فرصة للتعلم، بما في ذلك ميامي ولاس فيغاس. ومن المرجح أن تكون عودة الفورمولا 1 إلى مدريد مليئة ببعض الدروس أيضًا، لكن المنظمين أكدوا أنهم مستعدون لذلك.

وقال لويس غارسيا أبّاد، المدير السابق لفرناندو ألونسو والمدير الإداري الحالي للحدث: "الأمر ليس سهلًا. لقد شاركت في الفورمولا 1 على مدار الأعوام الـ25 الماضية، ولم أعتقد أبدًا أن الأمر سيكون صعبًا إلى هذه الدرجة من حيث كل الأشياء التي يتعين عليك أن تكون على دراية بها".

وأكمل: "لقد تحدثت مع جميع منظمي السباقات، والمشاكل متشابهة إلى حد ما عندما تحاول بناء شيء من الصفر. لكن إيفيما قدمت لنا الكثير من الحلول. لم تكن لدينا حلبة سباق، لكن كانت لدينا شبكة لاسلكية، وكانت لدينا الطاقة، وكانت لدينا محطة مترو عند المدخل الرئيسي. إذا كنت تحاول تنظيم شيء ما في حلبة مختلفة، فالأمر أشبه بكابوس. لكن مع وجود كل هذه المعايير [الموجودة بالفعل]، تمكنا من بنائها".

واختتم: "الآن علينا أن نقدم أفضل تجربة ممكنة للعملاء".

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