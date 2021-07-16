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ما الذي يكشفه النموذج الكامل لتصميم سيارة الفورمولا واحد لعام 2022؟

كشفت الفورمولا واحد في حلبة سيلفرستون عن نسخة كاملة الحجم لما ستكون عليه سيارات البطولة في العام 2022 الأمر الذي سمح لنا بالحصول على أول انطباع حقيقي عن شكل السيارات اعتبارًا من العام المقبل وصاعدًا.

ما الذي يكشفه النموذج الكامل لتصميم سيارة الفورمولا واحد لعام 2022؟

سيشهد التصميم الجديد كليًا الذي تأخّر تقديمه موسمًا كاملًا عودة الفورمولا واحد وللمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود إلى مبدأ المؤثرات الانسيابيّة لأرضيّة السيارة مع التركيز على الحد من الاضطرابات الهوائيّة التي تحدثها كل سيارة خلفها بهدف تمكين السائقين من التسابق على أرض الحلبات بتقاربٍ وثيق.

تحمل السيارة المقدمة تشابهًا كبيرًا مع نموذج نفق الهواء الذي كشفت عنه الفورمولا واحد للمرّة الأولى في 2019 عند الإعلان عن القوانين الجديدة حينذاك ولكن مع العديد من التغييرات التي تشير إلى الطريقة التي ستعثر بها الفرق على المزيد من الأداء في حزمة تقنيّة جديدة مبسّطة وأكثر تقييدًا.

تشكّل بعض جوانب التصميم العام للسيارة خروجًا جذريًا عما اعتدنا عليه على مر السنوات المنصرمة حيث تم تصميم الأجنحة الأماميّة والخلفيّة والأنف والأقسام الجانبيّة بطريقة مغايرة في محاولةٍ لتحسين مظهر السيارة.

سيارة الفورمولا واحد لموسم 2022

سيارة الفورمولا واحد لموسم 2022

تصوير: الفورمولا 1

الجناح الأمامي محدود في قدرته أكثر مما كان عليه في الماضي القريب للبطولة مع حوافٍ نهائيّة متقلّبة تذكرنا بسيارات حقبة الثمانينيات.

يتميّز سياج قناة تهوية المكابح المُدمج مع محرّف الاضطرابات الهوائيّة على الإطار المقدم في هذا النموذج بفتحة مما يشير إلى أن الفرق ستبحث عن تخصيص هذه الفتحات من أجل تحسين التدفق الهوائي حول الإطار الأمامي والتأثير بشكل أكبر على الأداء الانسيابي الهوائي للأسطح المختلفة بعد هذه المنطقة من سيارة.

من الواضح أنّ حجم وشكل مدخل القسم الجانبي سيكونان مختلفين اعتمادًا على كيفية موازنة كل فريق بين متطلباته الخاصة لتبريد وحدة الطاقة والمتطلبات الانسيابيّة الهوائيّة لتصميم السيارة مع ترجيح ظهور مجموعة مختلفة من التصاميم عند الفرق كما جرت العادة.

سيارة الفورمولا واحد لموسم 2022

سيارة الفورمولا واحد لموسم 2022

تصوير: الفورمولا واحد

على الرُغم من أنّ نسبة كبيرة من الارتكازيّة التي تولّدها هذه السيارات ستأتي من الأنفاق الكبيرة الموجودة أسفل الهيكل والتي يمكن رؤيتها من الخطوط الطولية الظاهرة إلا أنّه لا يزال هناك مجال إضافي لتطوير الانسيابيّة الهوائيّة على حافة الأرضيّة أيضًا مع وجود رفرفة طويلة في تلك المنطقة.

لطالما شكّلت هذه المسألة تحديًا لفرق البطولة حيث تبحث عن طرق لتحسين محاذاة التدفق الهوائي بشكل أفضل قبل أن يصل إلى الإطار الخلفي من أجل الحد من التدفق الجانبي للهواء على الناشر مع تموّج الإطار.

وفي حين أنّ الجمع بين الإطارات ذات مقاس 18 بوصة وجدار الإطار الأرفع يجب أن ينتج قدرًا أقل من هذا الاضطراب الهوائي فإنّ الفرق ستظل تبحث عن حلول تعمل على تقليله بشكل أكبر حتى تكون الارتكازيّة الناتجة عن الأنفاق السفليّة للهيكل أكثر اتساقًا وفعاليّة.

سيارة الفورمولا واحد لموسم 2022

سيارة الفورمولا واحد لموسم 2022

تصوير: الفورمولا واحد

يختلف الجناح الخلفي مرةً أخرى عما اعتدنا على رؤيته على مدار السنوات القليلة الماضية حيث لم يقتصر الأمر فحسب على عودة الجناح الخلفي السفلي بعد غيابٍ دام ثماني سنوات بل أيضًا على اعتماد مفهوم تصميمي جديد بالكامل في الحافة النهائيّة وعناصر الجناح الأخرى.

بعيدًا عن كونه مجرّد تحسين في المظهر الكلي للسيارة يُعتبر هذا الأمر محاولة حقيقية لتقليل الجرّ الناتج عن التوضيب المُتبع حيث يتم عادةً إبطال إلى حدٍ كبير الدوامة الهوائيّة التي يتم إنشاؤها في طرف الجناح الخلفي.

على الرُغم من أنّ الفورمولا واحد ستبحث مستقبلًا عن طرقٍ لإلغاء نظام تقليل الجرّ "دي آر أس" فإنّ النظام سيبقى معتمدًا في العام 2022 ويجب أخذه في عين الاعتبار أيضًا في تصميم الجناح الخلفي.

 بالوقت نفسه تم تقديم سيارة العام 2022 الكاملة الحجم بمجموعة مختلفة من أغطية الإطارات التي تعود إلى البطولة لأول مرة منذ العام 2009 للإشارة إلى قدرة الفرق على البحث عن  الطريقة التي ستمكنها من العثور على الأداء الذي يناسب أهدافها العامة.

سيارة الفورمولا واحد لموسم 2022

سيارة الفورمولا واحد لموسم 2022

تصوير: الفورمولا واحد

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