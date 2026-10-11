ما الذي يجعل اصطدام نوريس وبياستري في سنغافورة "خطيرًا" بالنسبة إلى مكلارين؟

إذا كنت تعتقد أنك لن تضطر إلى سماع مصطلح "قواعد البابايا" مجددًا بعدما لم تعد مكلارين الفريق المهيمن في الفورمولا 1، فإن شرارة خلاف جديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع لجائزة سنغافورة الكبرى لعام 2026 أعادت إلى ذاكرة مكلارين ذكريات عام 2025، في استرجاع لم يكن الفريق يرغب فيه إطلاقًا.

فقبل عام بالضبط، دفع نوريس بياستري بعيدًا عن مساره عند الانطلاقة في نسخة عام 2025، من دون أن يتسبب ذلك في أي أضرار لسيارتيهما، لكنه أثار استياء الفريق من نوريس، لأن السائقين كانا يتنافسان على اللقب. وكان ذلك الحادث الثاني من نوعه، بعدما اصطدم البريطاني بمؤخرة سيارة بياستري خلال جائزة كندا الكبرى، ما دفع مكلارين إلى فرض "عواقب" غير محددة على سائقه لفترة وجيزة. لكن تلك الإجراءات لم تستمر سوى نصف عطلة نهاية أسبوع سباق، إلى أن أطاح بياستري بنوريس عند انطلاقة السباق القصير في أوستن، فقرر الفريق طي الصفحة وبدء مرحلة جديدة.

بدا الاصطدام غير المتقن الذي وقع يوم السبت في نهاية السباق القصير المؤلف من 20 لفة في سنغافورة وكأنه مشهد من الماضي، حتى وإن حدث في ظروف مختلفة تمامًا. فمنذ ذلك الحين، انتزعت مرسيدس من مكلارين موقع الفريق المهيمن، فيما تنافس بياستري ونوريس على المركز الرابع فقط في سباق قصير، وهو مركز لا يساوي سوى نقطة واحدة.

لكن ربما كان السبب تحديدًا أن المعركة لم تكن ذات أهمية تُذكر، وأن مكلارين كانت ستحصد العدد نفسه من النقاط في كل الأحوال، وراء الاستياء الكبير الذي سببه اندفاع نوريس الفاشل لمدير الفريق أندريا ستيلا. فقد كان من الممكن تفادي هذا الحادث بسهولة، لكنه كلّف مكلارين نقاطًا في بطولة الصانعين خلال معركته المحتدمة مع ريد بُل، الذي استعاد عافيته، على المركز الثالث. كما فرض مزيدًا من العمل على الميكانيكيين خلال عطلة نهاية أسبوع تتضمن سباقًا قصيرًا، واستنزف جزءًا من الميزانية المحددة بسقف النفقات لإصلاح الأضرار واستبدال علبة تروس سيارة بياستري.

وبعد الحادث مباشرة، بدا ستيلا مستاءً بوضوح، واصفًا أحدث احتكاك بين سيارتي الفريق بأنه "غير مقبول". وبعد جولة أولى من المحادثات الخاصة، بدا الإيطالي أكثر تقبّلًا للأمر عند حديثه مع وسائل الإعلام المكتوبة، لكن رسالته لم تصبح أقل حزمًا بقدر ما أصبحت نبرته أكثر هدوءًا.

ولخّص ستيلا حجم الخسائر قائلًا: "الأمر خطير لأن الأضرار التي لحقت بالفريق ملموسة. نحن نخوض معركة متقاربة في البطولة. كان طموحنا منافسة فيراري، كما نطمح إلى إنهاء الموسم أمام ريد بُل، وهذا الحادث يشكل عائقًا أمام تحقيق ذلك".

وربما كان ستيلا يأمل أيضًا، بعد سلسلة من المحادثات المطوّلة والمكثفة، التي استمرت طوال عام 2025 وكانت مرهقة في بعض الأحيان، وبعد أن خاض سائقا الفريق الأساسيان سباقات قوية ومحترمة فيما بينهما منذ ذلك الحين، ألا يضطر إلى خوض هذه المحادثة من جديد.

وأضاف: "الأمر خطير أيضًا لأننا أمضينا عدة مواسم نتأمل فيها معًا، نحن كفريق والسائقون، في الطريقة التي نخوض بها السباقات معًا، وكيف نضمن حماية مصالح الفريق".

فلماذا تكرر الأمر إذًا؟ وهل جاء بمثابة مفاجأة؟ قال ستيلا متأملًا: "هذا سؤال مثير للاهتمام. هل فوجئت؟ لقد عملت مع سائقين من الطراز الرفيع لسنوات عديدة، وأعلم أن التعامل مع السائقين ينطوي دائمًا على قدر من عدم القدرة على التنبؤ. لذلك، لا يمكنني القول إنني فوجئت بالضرورة. أعلم أن مثل هذه الأمور قد تحدث".

وأكمل: "لكنني أشعر بخيبة أمل، إن كان هناك ما أشعر به. أشعر بخيبة أمل بصفتي مدير الفريق، لأن هذا الموقف غير مقبول إطلاقًا، فقد تسبب في أضرار مادية للفريق. ويعلم كل فرد في الفريق أن مصلحة الفريق تأتي قبل أي مصلحة شخصية، بل إنها قبل كل شيء البوصلة الأساسية التي توجه تصرفاتنا وغرائزنا. وعلينا، كفريق، أن نتأمل في كيفية ضمان عدم تكرار مثل هذه المواقف".

ومن مصادر الخلاف أن نوريس، رغم اعتذاره وتلقيه توبيخًا من الفريق، أصرّ بعد التصفيات على أن كليهما، هو وبياستري، كان بإمكانه بذل المزيد من الجهد لتفادي الاصطدام. وقد أيّد المراقبون هذا الرأي، بعدما قرروا عدم اتخاذ أي إجراء إضافي، في قرار يشبه ما حدث في الاحتكاك الذي لم تتم معاقبة أي من طرفيه بين زميلي الفريق ريسينغ بولز، أرفيد ليندبلاد ولاوسون، في أذربيجان. وتساءل أحد الصحفيين عمّا إذا كانت الرسالة لم تصل بوضوح كامل بعد.

أجاب ستيلا: "أجرينا جزءًا من المحادثات مباشرة بعد السباق القصير، لكننا بالطبع ما زلنا في خضم عطلة نهاية أسبوع السباق، وما نريد ضمانه هو أن يكون الفريق والسائقون في أفضل حالة ممكنة وأكثرها فاعلية لمواصلة تقديم الأداء المطلوب طوال عطلة نهاية الأسبوع".

وبدا من كلامه أنه يلمّح إلى أن نوريس سيصل إلى الاستنتاج الصحيح عندما تتاح له فرصة أكبر لاستيعاب ما حدث.

وأضاف: "ستتاح لنا الفرصة لمناقشة مختلف الأمور بعد عطلة نهاية أسبوع السباق وقبل السباق، لكنني أثق، لأنني أعرف كلا السائقين بما يكفي، بأنهما سيواصلان التفكير في هذه الواقعة. وأنا واثق، بل متأكد إلى حد كبير، من أنهما سيستخلصان الدروس الأساسية منها من دون أن أضطر إلى قول الكثير".

لكن مكلارين، في المقابل، لا يرغب أيضًا في التوقف طويلًا عند تحديد المسؤول عن الحادث أو الطرف الذي لا يتحمل اللوم. فالأكثر فائدة هو استغلال ما حدث في سنغافورة بوصفه فرصة للتعلّم، وتذكيرًا غير مرغوب فيه، لكنه جاء في الوقت المناسب، بالمعايير التي ينبغي الالتزام بها.

واختتم ستيلا قائلًا: "تعرفون، مسألة الاعتذارات وتحديد الخطأ، أو القول إن أحد السائقين يتحمل المسؤولية الأكبر... بصراحة، ليست هذه هي الزاوية التي أنظر من خلالها إلى الأمر، وليست الزاوية التي أريد من السائقين النظر من خلالها إليه".

وأكمل: "ينبغي أن ينصبّ التفكير على كيفية عملنا معًا من أجل السعي إلى حماية مصالح الفريق وتعزيزها والدفاع عنها. هذه هي المهمة. أنا لا أبحث عن أي اعتذارات. أعرف السائقين، فهما شخصان رائعان للغاية".

"هذا عمل، وبصفتي مسؤولًا عن هذا العمل، أريد أن أعرف: كيف يمكننا العمل معًا لضمان عدم تكرار ما حدث؟

"نتعامل مع الأمر بعقلية بنّاءة للغاية، لأن هناك نتيجة واحدة فقط نريد الوصول إليها، وهي أن يصبح الفريق أكثر اتحادًا وقوة في سعيه لتحقيق هدفه، وهو هدف مشترك بين السائقين والفريق".