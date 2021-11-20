ما الذي يجري مع رفرفة جناح ريد بُل الخلفي؟

باتت رؤية مشهد ميكانيكيي ريد بُل بصدد العمل على محرّك نظام "دي آر اس" وهيكله مألوفًا هذا الموسم، وقد تكرّر ذلك خلال التجارب الحرّة الثانية أمسٍ الجمعة في قطر.

ويتّضح عطله أثناء تواجد السيارة على الحلبة، حيث تبدأ الرفرفة العلويّة من الجناح الخلفي بالتموّج على سرعة عالية عند تفعيل نظام "دي آر اس". وكانت سيارة سيرجيو بيريز هي التي تأثّرت بذلك في التجارب الحرّة الثانية في قطر، وخسر المكسيكي الكثير من الوقت مع بقائه عالقًا في مرآب فريقه من أجل تصليح المشكلة.

ولم يتسبّب ذلك في ضررٍ في مُحرّك نظام "دي آر اس" وهيكله فقط، بل أدّى ذلك في السباقات الماضية إلى حاجة الفريق لتصليح وترقيع الجناح في العديد من المناسبات، وذلك بعد ظهور تشقّقات في أماكن مختلفة من الجناح بسبب الجهد المسلّط عليه.

وقد يعود ذلك إلى اقتراب المكوّنات من نهاية دورة حياتها، وهو ما أصبح مشكلة بارزة أكبر هذا العام بالنسبة للفرق نتيجةً لتوسيع الروزنامة بالتوازي مع فرض سقف النفقات. لكن قد يعود ذلك أيضاً إلى دفع الفريق لحدود جناحه من أجل كسب المزيد من الأداء من نظام "دي آر اس"، وذلك مع التأكّد من البقاء ضمن أطر قوانين هذا العام.

إذ كان نظام "دي آر اس" – أو معدّل الجناح الخلفيّ وفق تسمية القوانين التقنيّة – من بين المكوّنات التي تمّ تجميدها لهذا الموسم، حيث تمّ السماح بخيارَين فقط للمصادقة عليهما تماشيًا مع مستويات ارتكازيّة مختلفة.

مقارنة ببين "دي آر اس" سيارة ريد بُل آر.بي16بي تصوير: جورجيو بيولا

ومن أجل إعادة تصميم هذه المكوّنات لموسم 2021، سيتعيّن على الفريق إنفاق مفتاح تطوير، وهو ما لم تفعله ريد بُل، كونه مثلما نعلم فإنّها أنفقت مفتاحَي تطويرها على علبة تروسٍ جديدة.

لذا في هذه الحالة من المرجّح أن نواصل رؤية هذه المشكلة في بقيّة الموسم، وذلك في ظلّ حاجة الفريق للعمل بما هو متاحٌ لديه، بالتوازي مع سعيه لتحقيق مكاسب طفيفة في الأداء.

لكن بحديثه إلى قناة "سكاي" قبل سباق إنترلاغوس نهاية الأسبوع الماضي، أشار توتو وولف مدير فريق مرسيدس إلى التصليحات المتكرّرة التي أجرتها ريد بُل في ظروف خطّ الحظائر المغلق في الولايات المتّحدة، والمكسيك والبرازيل.

لكنّ مايكل ماسي نفى أيّة محاباة لريد بُل أو منحها معاملة تفاضليّة من هذه الناحية.

وقال الأسترالي: "نتعامل مع كلٍ طلبٍ بشكلٍ متساوٍ من منظورنا. ننظر في كلّ طلبٍ نتلقاه. لو لاحظنا منحى متكرّرًا مع فريقٍ في عددٍ من الجولات، فإنّنا نطلب منه اعتماد تغييرات دائمة على ذلك المكوّن".

وأكمل: "هناك الكثير من الأشياء الجارية. لذا كلّا، لا أعتقد بأنّ هناك سوء ثبات في قراراتنا على الإطلاق".