فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

ما الذي لا يزال على المحكّّ في موسم 2026 للفورمولا 1؟

حُسم لقبا بطولة العالم للسائقين والصانعين بالفعل هذا الموسم، لكن ذلك لا يعني أن السباقات الثلاثة الأخيرة من موسم 2026 ستكون بلا أهمية. إليكم أبرز الأمور التي تستحق المتابعة في جوائز لاس فيغاس وقطر وأبوظبي الكبرى!

بنجامين فنيل

منشور: 17-11-2026

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شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: جيمس ساتون صور جيتي





موتورسبورت.كوم "برايم"



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إعداد وترجمة / خلدون يونس

معركة خماسية على المركز الثاني

حسم كيمي أنتونيللي لقب بطولة العالم للمرة الأولى في مسيرته، ليصبح أصغر بطل للعالم في تاريخ الفورمولا 1، لكن المنافسة على المراكز خلفه لا تزال مفتوحة على مصراعيها، وبفوارق متقاربة أكثر من أي وقت مضى.

وبعدما جمع أكبر عدد من النقاط بين السائقين خلال الجولات الثماني الأخيرة، صعد ماكس فيرستابن إلى المركز الثاني في ترتيب البطولة، لكن ذلك لا يعني أنه سيحصل بسهولة على وصافة الترتيب هذا العام. إذ لا يفصل جورج راسل ولويس هاميلتون وشارل لوكلير ولاندو نوريس أكثر من 33 نقطة عن سائق ريد بُل، مع بقاء 75 نقطة كحد أقصى متاحة للتسجيل.

وسيحظى صاحبا المركزين الثاني والثالث بفرصة حضور حفل الاتحاد الدولي للسيارات الختامي للموسم بصفتهما من أصحاب مراكز منصة التتويج، وهي فرصة يستمتع بها بعض السائقين عادةً، بينما تشكل مصدر قلق لآخرين.

وأكد توتو وولف، مدير فريق مرسيدس، أن أولوية فريقه قد تتمثل الآن في ضمان احتلال سائقيه المركزين الأول والثاني في بطولة السائقين، وهو ما قد يخفف من وطأة الموسم المحبط الذي يعيشه جورج راسل، لكن ليس الجميع يهتم بهذه المسألة بالقدر نفسه.

وقال لويس هاميلتون عن إمكانية إنهاء الموسم في المركز الثاني: "لن أقول أن ذلك لا يعني شيئًا، لكنه ليس أمرًا أركز عليه. أعتقد أن الفوز بالبطولة هو الشيء الوحيد الذي نهتم به جميعًا حقًا. أعني، ربما يهتم بعض الأشخاص بالمراكز الأخرى، لكن تركيزي الوحيد بالنسبة لي ينصب على ضمان حصولنا على المركز الثاني في بطولة الصانعين".

ومن المؤكد أن الأمر لا يشغل فيرستابن. وقال السائق الهولندي عن حظوظه في البطولة خلال جائزة سنغافورة الكبرى: "بالنسبة لي شخصيًا، لا أهتم إن كنت في المركز الثاني أو الثالث أو الرابع. أعني، نعم، لا يغير ذلك شيئًا. لكنني أريد فقط الاستمتاع حتى نهاية الموسم، كما تعلمون، ومحاولة تحقيق النجاح في كل يوم سباق".

ويبدو أن صعوده إلى منصة التتويج في ثماني جولات متتالية، بينها ثلاثة انتصارات في آخر خمس جولات، يؤكد وجهة نظره.

ثلاث فرص إضافية أمام أوسكار بياستري وإسحاق حجار للتفوق

أوسكار بياستري، مكلارين وإسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

يشترك أوسكار بياستري وإسحاق حجار في أمرين: فهما سائقا الفريقين الكبيرين الوحيدان اللذان تعرضا لتفوق زميليهما عليهما بفارق واضح، كما أنهما الوحيدان اللذان لم ينجحا حتى الآن في الفوز بأي جائزة كبرى خلال موسم 2026.

وحقق كل منهما عدة نتائج على منصة التتويج، لكن من دون أن تتاح لهما فرصة حقيقية للمنافسة على الفوز. كما أن عدم نجاح أي منهما في التأهل ضمن الصف الأمامي يزيد من صعوبة المهمة.

ولا يُعد ذلك مفاجئًا كثيرًا بالنسبة إلى حجار، الذي يخوض موسمه الثاني ويجاور السائق القوي فيرستابن، لكن الأمر يبدو أكثر إثارة للحيرة بالنسبة إلى بياستري؛ إذ واجه السائق الذي نافس على لقب 2025 صعوبات في التأقلم مع أسلوب قيادته ومتطلبات سيارات الفورمولا 1 الجديدة، ولا سيما في ما يتعلق بالعثور على حدود الأداء القصوى.

واعترف بياستري في المكسيك قائلًا: "إنه بالتأكيد أمر عملت عليه كثيرًا. ظهرت مؤشرات على إحراز تقدم في هذا الجانب، لكن الأمر يستغرق وقتًا أطول مما كنت آمل".

أما حجار، فيعيش وضعًا مختلفًا تمامًا. حيث قال في البرازيل: "لسبب ما، أشعر هذا العام وكأنني لم أخض عددًا كبيرًا من السباقات".

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وأضاف، بعدما غاب عن ثلاثة سباقات إثر تعرضه لإصابة في معصمه خلال أغسطس: "كما تعلمون، أُلغيت سباقات السعودية والبحرين، ثم حصلت على استراحة لمدة شهرين خلال العطلة الصيفية، والآن أشعر بأن لدي الكثير لأقدمه. أشعر ببعض الحزن لأن الموسم وصل بالفعل إلى نهايته، لأنني أشعر بأنني ما زلت قادرًا على تحقيق الكثير هذا العام".

وفي الحقيقة، واجه حجار نصيبه من سوء الحظ خلال الجولات السابقة. حيث تابع: "هذا ما يجعل الأمر أكثر إحباطًا بالنسبة لي في الوقت الحالي. خلال السباقات القليلة الماضية، لم أتمكن حتى من إنهاء السباق ضمن المراكز الخمسة الأولى، باستثناء ماليزيا، إذ كان يحدث شيء ما دائمًا يوم الأحد".

وتابع: "لكن الأمور ستسير في الاتجاه الصحيح. إنها مسألة وقت لا أكثر، وأعتقد أن وتيرتي كانت جيدة، لذلك أريد فقط مواصلة الضغط، فكل شيء ممكن في ظل الظروف المختلفة. لذا، يجب أن أبقى في قمة تركيزي".

وقد كوفئ حجار على جهوده باعتلاء منصة التتويج في البرازيل، فهل سيتمكن من تحقيق نتيجة أفضل في السباقات المقبلة؟

ريد بُل في مواجهة مكلارين على المركز الثالث ضمن بطولة الصانعين

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

ستتركز المعركة الأبرز في بطولة الصانعين على صراع ريد بُل ومكلارين من أجل المركز الثالث. صحيح أن فيراري، صاحبة المركز الثاني، لم تخرج حسابيًا من دائرة المنافسة، لكنها تتقدم بفارق 95 نقطة على ريد بُل، مع بقاء 129 نقطة متاحة.

وسيتطلب حدوث هذا التحول المفاجئ تعرض سكوديريا لثلاثة إخفاقات كبيرة، إلى جانب تحقيق حجار نتائج متتالية على منصة التتويج.

لكن مع امتلاك ريد بُل 415 نقطة مقابل 398 نقطة لمكلارين، فإن المنافسة لا تزال مفتوحة تمامًا. فقد اندفع ريد بُل إلى مقدمة الترتيب خلال الشهرين الماضيين، بعدما جمع 152 نقطة بين جائزتي أذربيجان والمكسيك، مقابل 59 نقطة فقط لمكلارين، لكن التحديثات الأخيرة على سيارة "إم سي إل 40" ساعدت نوريس على الفوز بجائزة البرازيل الكبرى.

ووصف لورون ميكيز، مدير فريق ريد بُل، مكلارين بأنها كانت "أسرع قليلًا" خلال سباق إنترلاغوس، رغم أن الظروف الماطرة لم تكن ممثلة تمامًا للظروف المتوقعة في لاس فيغاس وقطر وأبوظبي، لكن من المنتظر أن يقدم الفريق تحديثات إضافية في نيفادا.

وقال أندريا ستيلا، مدير فريق مكلارين: "بفضل هذه التحديثات الأخيرة، أصبحنا الآن قادرين على المنافسة على الفوز، إلى جانب الظروف التي ساعدتنا بالتأكيد".

وأضاف: "أولًا، ستُستكمل هذه التحديثات ببعض القطع الإضافية التي ستصل في لاس فيغاس. وهي تشكل الأساس للسيارة التي سنستخدمها العام المقبل".

وتابع: "إنه أمر مشجع لمسار تطور مكلارين، إذ يبدو أننا أصبحنا قادرين على تحويل جهود التطوير إلى أداء فعلي على الحلبة".

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هاس في مواجهة آودي على المركز السابع

أوليفير بيرمان، هاس وغابريل بورتوليتو، أودي

الصورة من قبل: Clive Mason / Getty Images

مع استقرار ريسينغ بولز وألبين في المركزين الخامس والسادس ضمن جدول الترتيب، تتجه الأنظار الآن إلى هاس وآودي، في قصة تعكس موسمين مختلفين تمامًا.

بدأ الفريق الأمريكي حقبة القوانين الجديدة للفورمولا 1 بصورة مميزة، بعدما أنهى أوليفر بيرمان سباق أستراليا في المركز السابع، ثم حقق المركز الخامس في الصين. وتمثل النقاط الـ17 التي جمعها الفريق خلال هذين السباقين أكثر من نصف رصيده الحالي البالغ 31 نقطة، بعدما خسر هاس الكثير من زخمه طوال الموسم بسبب مشاكل الثبات في أداء سيارة "في إف 26".

ومن المثير للاهتمام أن هذا الوضع يذكّر بالموسم الأول للفريق قبل عشرة أعوام بالضبط، عندما جمع رومان غروجان 18 نقطة في أول سباقين، قبل أن يستقر رصيد الفريق في نهاية المطاف عند 29 نقطة.

في المقابل، بدأ فريق آودي موسمه الأول في الفورمولا 1، بعد الاستحواذ الكامل على فريق ساوبر، بأداء متواضع، إذ واجهت وحدة الطاقة الأولى للفريق صعوبات مقارنة بمعظم محركات منافسيه.

لكن سيارة "آر 26" أصبحت تحصد النقاط بصورة منتظمة بقيادة غابرييل بورتوليتو ونيكو هلكنبرغ، وهو ما سمح للفريق بتعويض فارق الـ19 نقطة الذي كان يفصله عن هاس، ليصبح الآن متأخرًا عنه بثلاث نقاط فقط.

وبالتالي، تصب الأفضلية بوضوح في مصلحة آودي، التي تفوقت بالفعل على هاس في التجارب التأهيلية خلال 18 سباقًا من أصل 20 حتى الآن، ولا سيما أن السيارة الثانية لهاس باتت يقودها رافائيل كامارا، الذي خاض ظهوره الأول في الجولة الماضية بالبرازيل.

ورغم الوتيرة الخام التي يتمتع بها السائق الناشئ، فإن افتقاره إلى الخبرة قد يكلف الفريق الكثير في معركة متقاربة إلى هذا الحد.

حيث قال أياو كوماتسو، مدير فريق هاس، في البرازيل: "أريد حقًا أن أتعامل مع التوقعات بحذر هنا، وهذا يعني أنني لا أريد وضع أي ضغوط إضافية على رافا، أليس كذلك؟".

وأضاف: "بالطبع، نحن في فريق هاس نخوض معركة متقاربة في بطولة الصانعين مع آودي. لكن، مرة أخرى، هذه ليست مشكلته، إن صح التعبير، بل تقع المسؤولية علينا. وتتمثل مهمتنا في توفير بيئة لا تفرض عليه أيًا من تلك الضغوط الإضافية".

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هل تستطيع أستون مارتن تحقيق مفاجأة؟

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

الصورة من قبل: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

لم يكن موسم أستون مارتن لعام 2026 سوى كارثة بكل المقاييس، ولا سيما في ظل افتقار وحدة طاقة هوندا إلى القوة والموثوقية وسهولة القيادة، وهي مشاكل ظهرت بصورة مؤلمة في مناسبات عديدة.

وقد يكون وصف "الظهور المؤلم" مناسبًا أيضًا للتعبير عن مدى إحباط لانس سترول وافتقاره إلى الاستمتاع بالقيادة، إذ ينسحب من معظم السباقات، بينما أصبحت إجاباته لوسائل الإعلام، التي لم تكن مطولة أصلًا، تقتصر في معظم الأحيان على كلمات قليلة.

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ولم يكن فرناندو ألونسو أكثر سعادة منه، لكنه قدم ما يستحق الإشادة به، إذ نجح في ترك بصمته كلما أتيحت له فرصة، ولو كانت محدودة للغاية. ويمتلك فريق أستون مارتن الآن سبع نقاط، بفضل الأداء اللافت الذي قدمه بطل العالم مرتين، عندما أنهى جائزة ماليزيا الكبرى في المركز الثامن.

ومن غير المرجح أن يتمكن ألونسو من التألق في لاس فيغاس، إذ قد يكون ضعف وحدة الطاقة من هوندا واضحًا للغاية على المقطع المستقيم الذي يقترب طوله من كيلومترين على شارع لاس فيغاس. لكن حلبة لوسيل المتعرجة قد تشكل فرصة مناسبة لأستون مارتن لتحقيق نتيجة جيدة.

وبالمناسبة، لا يفصل أستون مارتن سوى خمس نقاط عن ويليامز، صاحبة المركز التاسع في بطولة الصانعين، والتي لم تجمع سوى نقطة واحدة خلال آخر 14 جائزة كبرى. وكل ما يحتاج إليه أستون مارتن هو أن يحقق ألونسو نتيجة واحدة في المركز السابع، بافتراض ألا يسجل منافسه أكثر من نقطة واحدة حتى نهاية الموسم.

وقال جيمس فولز، مدير فريق ويليامز، لشبكة سكاي سبورتس إف 1 في البرازيل: "نشارك في كل جولة بالدافع والحماس والشغف نفسيهما اللذين امتلكناهما في بداية الموسم، من أجل تسجيل كل نقطة ممكنة".

وأضاف: "ما أحاول توضيحه هو أن المهمة أصبحت أصعب بكثير الآن، لكن ذلك لا يعني أن الفريق فقد حماسه".

وتابع: "في الواقع، سأندهش إذا لم تجد أشخاصًا يتمتعون بمعنويات جيدة على نحو مفاجئ. فهم يدركون ما ينتظرهم في المستقبل، لكن هدفنا حتى نهاية الموسم لا يزال يتمثل في ضمان ألا تكون آخر نقطة سجلناها قد جاءت قبل عدة سباقات".

ولا شك أن المهمة ستكون شاقة للغاية.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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