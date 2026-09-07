إعداد وترجمة / خلدون يونس

لا يوجد شيء جديد بشكل خاص في الطريقة التي تعامل بها شارل لوكلير ولويس هاميلتون مع بعضهما البعض داخل الحلبة وخارجها يوم الأحد، سواء في تاريخ الفورمولا 1 أو رياضة السيارات بشكل عام.

فقد وصلت الصدامات بين زملاء الفريق، في بعض الحالات، إلى مستويات من التوتر تجعل ما حدث بين سائقي فيراري في مونزا يبدو بسيطًا نسبيًا. لكن في هذه الحالة تحديدًا، هناك شيء لا يبدو منطقيًا تمامًا. وربما هناك أمر ما نفتقده، لأنه بخلاف ذلك، من الصعب أن نفهم ما يحدث.

الصدامات الكبرى التي شهدها الماضي بين زملاء الفريق المصنفين على أنهم "سائقون من الصف الأول" كانت دائمًا مرتبطة بهدف واضح.

إيرتون سينا وآلان بروست، نايجل مانسيل ونيلسون بيكيه، مارك ويبر وسيباستيان فيتيل، نيكو روزبرغ وهاميلتون: تحولت جميع هذه الثنائيات إلى منافسات شرسة عندما امتلكوا سيارة قادرة على المنافسة على بطولة العالم، أو عندما كان النجاح يعتمد، بعبارة أخرى، بصورة شبه كاملة على قدرتهم على هزيمة السائق الموجود في الجانب الآخر من المرآب.

خذوا أحدث مثال على ذلك. في عام 2013، خلال السنة الأولى لهاميلتون مع مرسيدس، سمحت السيارة للويس بالفوز بسباق واحد، بينما أنهى روزبرغ الموسم بانتصارين. لم تكن سيارة "دبليو04" قادرة على الفوز بالبطولة، وبقيت العلاقة بين سائقي مرسيدس ممتازة. لكن في الموسم التالي، ومع وصول أول وحدة طاقة هجينة قوية للغاية من مرسيدس، تغير كل شيء بشكل جذري.

فجأة، أصبح اللقب على المحك، وتحول الثنائي من تناول البيتزا معًا في موناكو إلى منافسة رياضية محتدمة امتدت إلى ما هو أبعد بكثير من الحلبة.

أما مع لوكلير وهاميلتون، فإن الدافع ما زال يمثل لغزًا.

من المهم التأكيد على أن ما حدث بين سائقي فيراري لا يمكن مقارنته بالأمثلة المذكورة أعلاه. ومهما قالت فيراري علنًا بشأن طموحاتها، ولا سيما للحفاظ على مستوى التحفيز مرتفعًا في الحلبة وفي المصنع على حد سواء، فمن الصعب الاعتقاد بجدية بأن سائقيها يتنافسان حاليًا على لقب العالم. الأرقام تقول ذلك، وكذلك قصة هذا الموسم.

كما أنه لا توجد معركة على مستقبل يجب تأمينه أو مكانة تعاقدية يجب الدفاع عنها. فكلاهما يملك الفرص نفسها، وكلاهما حسم خططه لعام 2027 منذ فترة طويلة.

شارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، فيراري الصورة من قبل: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

وفي نهاية المطاف، يحصل كلاهما على أجر جيد بما يكفي لجعل المزحة التي سُمعت في حظيرة مونزا بالأمس غير مناسبة إلى حد ما: لا، هذه بالتأكيد ليست حالة شخصين يتقاتلان على الفتات.

وهذه النقطة الأخيرة مهمة: ففي نهاية المطاف، يدفع لهما فريق فيراري من أجل تحقيق النتائج لمصلحة فيراري. إنهما سائقان مخضرمان، ومن المتوقع منهما اتباع نهج يأخذ مصالح الفريق في الحسبان دائمًا، ولا سيما عندما لا تملك السيارة القدرة على جعل المنافسة على بطولة العالم أمرًا واقعيًا.

قضى هاميلتون كامل موسم 2025 وهو يكبت إحباطه، بعدما عجز عن تقديم مستوى الأداء الذي كان زميله في الفريق يقدمه باستمرار. وبعد أن استعاد سرعته، فمن المرجح أنه يستمتع بفرصة إثبات بعض النقاط، للجميع، بما في ذلك لوكلير.

أما لوكلير، فقد ارتفعت مكانته بشكل كبير في العام الماضي بعدما تفوق باستمرار على بطل العالم سبع مرات. وبعد 12 شهرًا فقط، تغير الوضع، حيث أصبح هاميلتون الآن متقدمًا عليه بفارق مريح في ترتيب البطولة.

لكن الحاجة إلى إثبات نفسك أمام زميلك في الفريق تكون عادة أكثر إلحاحًا في فرق وسط الترتيب، حيث يمكن لمنصة تتويج واحدة أن تحدد موسمًا كاملًا ومستقبل السائق، ونادرًا ما يكون المقعد مضمونًا. قد يكون التفوق على زميلك في الفريق بأي ثمن أولوية بالنسبة إلى سائق يقاتل من أجل الحفاظ على مقعده، وليس لنجمين مخضرمين ضمنًا مستقبلهما بالفعل.

والآن أصبحت الكرة في ملعب فريدريك فاسور. فقد التقى مدير فريق فيراري بالسائقين معًا في مكتبه في مونزا قبل السباق، لكن يبدو أن عقد اجتماع ثانٍ قد يكون مطلوبًا.

المبدأ بسيط: يجب أن تأتي مصالح الفريق قبل الطموحات الفردية. وخصوصًا عندما لا تكون الجائزة التي يتنافسان عليها هي لقب بطولة العالم.

يمكن أن تكون المنافسة الداخلية عاملًا إيجابيًا عندما تدفع الفريق نحو النجاح. لكن عندما لا تكون بطولة العالم على المحك، وتبدأ هذه المنافسة بالعمل ضد مصالح الفريق، فإنها تتحول إلى مجرد مشكلة أخرى، وفيراري لديها ما يكفي بالفعل من المشاكل.