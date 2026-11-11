فورمولا 1 جائزة ساو باولو الكبرى

ما الذي كشفه سباق البرازيل بشأن قدرة الفورمولا 1 على التعامل مع الأمطار؟

وفّرت الظروف المتقلبة يوم السباق، بعد حصة تصفيات تأثرت بالأمطار، الفرصة الأولى لمواجهة المخاوف بشأن أداء السيارات الجديدة على الحلبات المبللة.

ستيوارت كودلينغ

منشور: 11-11-2026

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شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: أليستير ستالي





موتورسبورت.كوم "برايم"



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إعداد وترجمة / خلدون يونس

أثارت مسألة ما قد يحدث خلال سباق تحت الأمطار قلق الأطراف المعنية في الفورمولا 1 منذ ما قبل انطلاق الموسم. كما تسببت في صدور تعليقات مبالغ فيها على نحو غير ضروري طوال العام، وبلغت ذروتها قبيل جائزة البرازيل الكبرى التي أُقيمت نهاية الأسبوع الماضي على حلبة إنترلاغوس، حيث كان هطول الأمطار خلال التصفيات والسباق شبه مؤكد للمرة الأولى هذا الموسم.

وعلى الرغم من أن جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا توقفت بسبب الأمطار، إلى جانب اكتشاف خلل برمجي، فإن الحلبة كانت تجف بسرعة عندما انطلق السباق في نهاية المطاف. لكن الوضع لم يكن كذلك في البرازيل.

توقفت التصفيات في إنترلاغوس لمدة 80 دقيقة بعد أن تزامنت أمطار غزيرة مع انطلاق الحصة، وسرعان ما ركزت وسائل إعلام عديدة على تصريح لاذع أدلى به جورج راسل في أعقاب ذلك.

وقال: "أحب القيادة تحت الأمطار هنا، لكن في مرحلة ما، لو كان ذلك سباقًا، لما كان هناك أي مجال للقيادة في تلك الظروف، لأن احتمالات وقوع حادث مروع للغاية كانت مرتفعة جدًا جدًا".

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كان ذلك تصريحًا مثاليًا لصياغة عنوان مثير لقصة صاخبة، لكن السياق كان غائبًا. وتمثل الإجماع العام داخل مرائب الفرق بعد تلك الحصة في أن الاتحاد الدولي للسيارات اتخذ القرارات الصحيحة في الأوقات المناسبة، إذ أوقف القسم الأول من التصفيات فورًا خلال الهطول الأول للأمطار، ثم اتبع إجراءات دقيقة للغاية لتحديد "فترة زمنية" آمنة لاستئناف الحصة.

وقال فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري، بعد السباق: "بشكل عام، أريد أن نتسابق، لكنني أعتقد أن قرار الأمس (السبت) كان مثاليًا".

وأضاف: "عندما أكملنا اللفة الأولى في القسم الأول من التصفيات قبل رفع العلم الأحمر، عدنا وكانت هناك طبقة مياه بعمق سنتيمترين داخل السيارة...".

شارل لوكلير، فيراري وكارلوس ساينز، ويليامز وأرفيد لينبلاد، ريسينغ بولز

الصورة من قبل: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

كانت تلك الظروف شديدة البلل إلى درجة لم تكن تسمح بإقامة أي نشاط على الحلبة، باستثناء سباق للقوارب في ممر الصيانة! أما الأسئلة الحقيقية فتمحورت حول أداء السيارات وأحدث جيل من الإطارات في الظروف المبللة و/أو المتغيرة بسرعة، التي يمكن بالفعل إقامة التصفيات والسباق خلالها.

تاريخيًا، نادرًا ما تُستخدم إطارات بيريللي المخصصة للأمطار الغزيرة، والمعروفة باسم "إطارات المطر الشديد" أو "فول ويت"، رغم قدرتها على إزاحة كميات هائلة من المياه، إذ يقع جزء كبير من نطاق عملها خارج الحدود التي تُعد مقبولة لإقامة السباقات. كما ترتفع حرارتها بسرعة مفرطة بمجرد بدء جفاف الحلبة. وبحلول الوقت الذي تصبح فيه الحلبة مبللة بما يكفي لتبرير استخدام هذه الإطارات، يكون رفع العلم الأحمر وشيكًا في العادة.

لذلك، أصبحت إطارات الأجواء المتوسطة "انترميديت" الخيار المفضل للقيادة في الظروف الممطرة، لكن يُعتقد أن إطارات هذا العام قاسية أكثر من اللازم، وتستغرق وقتًا طويلًا للوصول إلى درجة حرارة التشغيل المناسبة. ولم تتمكن بيريللي من إجراء اختبارات متكافئة ومباشرة باستخدام العجلات الأضيق المفروضة هذا الموسم، بسبب القيود المفروضة على الاختبارات.

لطالما سادت مخاوف من أن يؤدي ضعف التماسك الذي توفره إطارات الأجواء المتوسطة الجديدة، إلى جانب توصيل العزم بصورة أكثر حدة من محركات الجيل الأحدث، إلى جعل سيارات الفورمولا 1 لعام 2026 خطيرة وصعبة القيادة بصورة لا يمكن السيطرة عليها في الظروف الممطرة. ومن هنا جاءت موجة الهلع التي سبقت عطلة نهاية الأسبوع في البرازيل.

لكن ما حدث فعليًا كان أقل إثارة للقلق وأكثر تعقيدًا. فقد تسببت طبيعة سطح الحلبة في إنترلاغوس أحيانًا في مشاكل تتعلق بالقدرة على التحكم بالسيارات، لكن ذلك لم يكن يحدث طوال الوقت. وفي الخلفية، كان الاتحاد الدولي للسيارات يعمل بجهد كبير منذ بداية العام لإدارة توصيل الطاقة في هذه الظروف.

ألكسندر ألبون، ويليامز وكارلوس ساينز، ويليامز

الصورة من قبل: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

وبينما قدمت التصفيات، بعد انطلاقها في نهاية المطاف، بعض المؤشرات الإيجابية بشأن إمكانية استخدام إطارات المطر الشديد بصورة أفضل الآن، تسببت إطارات الأجواء المتوسطة في بعض المشاكل. فقد خرج كيمي أنتونيللي عن المسار عند منعطف جونساو خلال توجهه إلى شبكة الانطلاق، كما أفاد عدد من السائقين بأن سياراتهم أصبحت صعبة التحكم مجددًا عندما فرضت الأمطار خلال اللفات العشر الأخيرة العودة إلى إطارات الأجواء المتوسطة.

وقال فاسور: "أعتقد أن الأمر الإيجابي هو أننا أصبحنا قادرين على استخدام إطارات المطر الشديد بدرجة أكبر بكثير مما كان عليه الوضع في الماضي".

وأضاف: "هذا أمر جيد، لأنه لا يدفعك إلى استخدام إطارات الأجواء المتوسطة عندما تكون الظروف شديدة البلل، أو إلى المزج بين النوعين، وهو ما يجعلك تخاطر".

وتابع: "أعتقد أن التصفيات كانت جيدة إلى حد كبير... لكن مستوى التماسك كان مختلفًا تمامًا أيضًا. لقد رأيتم خلال لفة التوجه إلى شبكة الانطلاق اليوم أن الجميع واجهوا ظروفًا بالغة الصعوبة. أعتقد أنها حلبة صعبة في مثل هذه الظروف".

تتمثل أهداف بيريللي للعام المقبل في تقليص الفوارق في الأداء بين تركيبات إطارات الأجواء الممطرة، بحيث تصل إطارات الأجواء المتوسطة إلى درجة حرارة التشغيل بسرعة أكبر، بينما تصبح إطارات المطر الشديد أكثر مقاومة للتآكل. لكن تصميم هذه الإطارات يمثل تحديًا هندسيًا، نظرًا للاختلاف الكبير بين الحلبات من حيث الطاقة التي تتعرض لها الإطارات.

وقال أليكسندر ألبون، الذي أنهى سباق البرازيل في المركز الخامس عشر: "كان من الصعب رفع درجة حرارتها، لكنها تآكلت بسرعة كبيرة أيضًا".

وأضاف: "لذلك، حتى عندما تكون باردة، فإنها تتآكل، ويبدو الأمر وكأنها لا ترتفع حرارتها بشكل مفرط أبدًا، أو أنها لا تصل إلى درجة الحرارة المناسبة. وبحلول الوقت الذي تواصل فيه القيادة، يكون الإطار قد تآكل بالفعل، فتجد نفسك تواجه مشاكل وتبدأ السيارة بالانزلاق. لذلك، لا تشعر بأن الإطارات تقدم أداءً جيدًا في أي مرحلة من السباق؛ فهي لا تصل أبدًا إلى المرحلة التي تبدأ فيها بالعمل بصورة مثالية".

وقد يفسر ذلك بعض الظواهر غير المعتادة خلال اللفات الأولى، إذ اضطر السائقون في مقدمة شبكة الانطلاق إلى توخي حذر شديد لأنهم لم يتمكنوا من الإحساس بمستوى التماسك، بينما حقق بعض السائقين في مؤخرة الشبكة، الذين أمضوا وقتًا أقل في انتظار انطلاق السباق، انطلاقات قوية.

وحتى بين هؤلاء السائقين، ظهرت اختلافات في الأداء؛ إذ تمكن ماكس فيرستابن ولويس هاميلتون سريعًا من التقدم إلى المراكز العشرة الأولى بعدما انطلقا من المركزين العشرين والحادي والعشرين، لكن هاميلتون تراجع بعد ذلك مع تعرض سيارته لانزلاقات مفاجئة وحادة في المحور الخلفي. أما فيرستابن، مثل كيمي أنتونيللي، فقد وجد لاحقًا أن أداء سيارته أصبح أقل فعالية عند استخدام الإطارات الملساء.

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

سيكون من الصعب تحليل هذا التفاوت في الأداء بين تركيبات إطارات الأجواء الممطرة والجافة، لكن الإجماع ظل قائمًا على ضرورة مواصلة تطوير الإطارات المخصصة للأمطار. وظهرت بعض الانتقادات البسيطة، لكن لم تقع الكوارث التي كان البعض يخشاها ويتوقعها بصوت مرتفع.

وقال كارلوس ساينز: "أعتقد أن مستوى إطارات المطر الشديد وإطارات الأجواء المتوسطة ليس جيدًا بما يكفي، وعلينا العمل مع بيريللي لإيجاد إطار أفضل، لأن إطارات الأجواء المتوسطة لا تزال ضعيفة جدًا على المحور الخلفي في الظروف المتقلبة. وبحلول الوقت الذي تصل فيه إلى درجة حرارة التشغيل، يكون الإطار الأمامي قد تآكل".

وأضاف: "أما بالنسبة إلى إطارات المطر الشديد، فقد عانينا أمس، بصراحة، من انزلاقات كثيرة ونقص كبير في التماسك على المحور الخلفي، لذلك لا يزال هذان النوعان من الإطارات بحاجة إلى مزيد من التطوير".

وعلى الرغم من أن البيانات التي جُمعت خلال القيادة في ظروف متنوعة للغاية طوال عطلة نهاية الأسبوع ستكون مفيدة، فإنها لا تزال تمثل حالة منفردة. فما نجح أو لم ينجح في إنترلاغوس قد لا يتكرر على حلبات أخرى، نظرًا للاختلافات في أسطح الحلبات ودرجات الحرارة المحيطة.

ووصف ليام لاوسون تجربته في القيادة تحت الأمطار بسيارة من سيارات الفورمولا 1 لعام 2026 قائلًا: "كانت الظروف صعبة للغاية، على ما أعتقد".

وأضاف: "كانت المشكلة الأكبر اليوم أن درجة الحرارة المحيطة كانت أقل بكثير مما كانت عليه أمس. ولذلك، وعلى الرغم من أن كمية المياه كانت أقل، فإن السيارات كانت شبه مستحيلة القيادة خلال لفات التوجه إلى شبكة الانطلاق، وكانت درجات الحرارة تنخفض باستمرار".

وتابع: "لقد تجاوزنا انطلاقة السباق بسلام، لكن عندما تهطل أمطار غزيرة في بعض المراحل، تصبح إطارات الأجواء المتوسطة... المشكلة ليست أن كمية المياه الراكدة كبيرة للغاية، بل إنك لا تستطيع الحفاظ على درجة حرارتها. لذلك، إذا كنا على حلبة مثل لاس فيغاس وهطلت الأمطار، فأعتقد بصراحة أننا سنواجه مشكلة".

واختتم قائلًا: "لكن بشكل عام، تمكنا بالطبع من اجتياز عطلة نهاية أسبوع كاملة بهذه الإطارات للمرة الأولى".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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